Как взять от лета максимум?
Летние дни как будто созданы для походов! Что может быть приятнее, чем открыть для себя прекрасную природу Эстонии и провести вечер в месте с прекрасным видом? Особенно замечательным его делает то, что Maxima предлагает возможность приобрести хорошее походное снаряжение прямо в домашнем магазине, причем в два раза дешевле обычной цены.
Природа Эстонии удивительна – красива и безопасна одновременно. У нас есть сотни километров обозначенных туристических троп, места для ночевки и разведения костра с дровами, а также виды, которые так и просятся в Instagram.
С правильным снаряжением каждый поход приносит больше удовольствия. Не нужно бояться, что дождь застанет пеших туристов врасплох.
Этим летом Maxima станет отличным другом для любителей походов, ведь клиенты будут приятно удивлены возможностью очень дешево приобрести стильное и практичное туристическое снаряжение из коллекции Spear & Jackson.
В июне стартует новая кампания по выдаче наклеек Maxima, направленная на приобретение и обновление туристического снаряжения.
В чем заключается данная кампания по выдаче наклеек?
Чтобы принять в ней участие, вы должны посетить магазин Maxima и совершить ежедневные покупки. За каждую покупку на сумма 15 € клиент получает одну наклейку. Их количество на одну покупку не ограничено – при покупке на суму 30 € клиент получает две наклейки, при покупке на 45 – три...
Собрать пять наклеек Maxima не составит труда, а при покупке походного снаряжения они дают существенную скидку. Например, качественный рюкзак стоит 79,99 евро, а с пятью наклейками Maxima – всего 34,99. Более чем в половину дешевле! А кому улыбнется Фортуна, тот может выиграть этот рюкзак в розыгрыше! Клиентов ждут и другие ценные призы, такие как телефон или смарт-часы Apple.
Но давайте вернемся к особенно выгодным предложениям кампании! Обычная цена приличного туристического ножа Spear & Jackson с поясным креплением составляет 39,99 евро, а пять наклеек Maxima снижают цену до 16,99 евро.
Примерно по такой же цене можно приобрести функциональные карманные ножи и карабины, водонепроницаемое походное одеяло, которое помещается в карман, термосумки, походные палки и все необходимое для походной кухни. Посещая Maxima во время кампании, вы достаточно быстро соберете походное снаряжение для всей семьи!
Качественный товар служит долго
Любители походов из более чем 100 стран высоко ценят вековой опыт и современные инновации Spear & Jackson, а теперь благодаря Maxima это качество доступно и в Эстонии. Качество походного снаряжения сложно переоценить – хорошее снаряжение служит долго и не подведет вас в походе. Любитель природы также может оценить тот факт, что долгий срок службы помогает сохранить окружающую среду.
Maxima является лидером не только по ценам на продуктовые товары, но и предлагает другие потребительские товары по дешевой Maxima цене.
Походное снаряжение от Maxima! Maxima является другом любителей походов и ценит здоровый образ жизни, активный отдых и время, проведенное на природе.
В хорошо укомплектованных магазинах можно найти все необходимые продукты питания для похода или пикника по низким ценам. Приятным бонусом здесь является кампания по выдаче наклеек: помимо того, что наклейки позволяют купить необходимые для похода вещи намного дешевле, вы также можете выиграть отличные призы.