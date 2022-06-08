Как взять от лета максимум?

Природа Эстонии удивительна – красива и безопасна одновременно. У нас есть сотни километров обозначенных туристических троп, места для ночевки и разведения костра с дровами, а также виды, которые так и просятся в Instagram.

С правильным снаряжением каждый поход приносит больше удовольствия. Не нужно бояться, что дождь застанет пеших туристов врасплох.

Этим летом Maxima станет отличным другом для любителей походов, ведь клиенты будут приятно удивлены возможностью очень дешево приобрести стильное и практичное туристическое снаряжение из коллекции Spear & Jackson.

В июне стартует новая кампания по выдаче наклеек Maxima, направленная на приобретение и обновление туристического снаряжения.

В чем заключается данная кампания по выдаче наклеек?

Чтобы принять в ней участие, вы должны посетить магазин Maxima и совершить ежедневные покупки. За каждую покупку на сумма 15 € клиент получает одну наклейку. Их количество на одну покупку не ограничено – при покупке на суму 30 € клиент получает две наклейки, при покупке на 45 – три...

Собрать пять наклеек Maxima не составит труда, а при покупке походного снаряжения они дают существенную скидку. Например, качественный рюкзак стоит 79,99 евро, а с пятью наклейками Maxima – всего 34,99. Более чем в половину дешевле! А кому улыбнется Фортуна, тот может выиграть этот рюкзак в розыгрыше! Клиентов ждут и другие ценные призы, такие как телефон или смарт-часы Apple.

Но давайте вернемся к особенно выгодным предложениям кампании! Обычная цена приличного туристического ножа Spear & Jackson с поясным креплением составляет 39,99 евро, а пять наклеек Maxima снижают цену до 16,99 евро.

Примерно по такой же цене можно приобрести функциональные карманные ножи и карабины, водонепроницаемое походное одеяло, которое помещается в карман, термосумки, походные палки и все необходимое для походной кухни. Посещая Maxima во время кампании, вы достаточно быстро соберете походное снаряжение для всей семьи!

Качественный товар служит долго