Впечатляющий праздничный стол можно накрыть за считанные минуты
Окончание школы или класса – быстрое и напряженное время для всей семьи. Чтобы, помимо всего прочего, можно было достойно это отпраздновать, обратитесь за подмогой к мастерам по приготовлению готовых блюд Maxima – так вы сэкономите часы работы в условиях серьезной нехватки времени.
Выпускной в школе или классе – это праздничное событие. Оно даже важнее, чем, например, 1 сентября, ведь в конце года школьник хорошо потрудился, он получил новые знания и прилежно отвечал на вопросы. Теперь, в преддверии летних каникул, и дети, и их родители заслуживают красивого домашнего праздника.
К счастью, чтобы накрыть праздничный стол потребуется не так много усилий. Прошли те времена, когда приходилось закупаться едой в разных магазинах и часами готовить закуски и салаты и печь торты, потому что повара Maxima умеют готовить прекрасные деликатесы, поднимающие настроение и радующие приятными вкусами. Чтобы накрыть красивый праздничный стол, зайдите в Maxima, используйте свои бонусы клиента и сервируйте деликатесы с минимальными усилиями. В Maxima можно быстро приобрести все необходимое, а с картой Aitäh можно купить многие товары еще дешевле.
Праздничный стол украсит Meistrite Kvaliteet
Maxima предлагает широкий ассортимент различных закусок, салатов и готовых блюд. Чем больше магазин, тем больше выбор – как соленых закусок, так и тортов с пирогами.
Автору праздничного стола стоит искать торговую марку Meistrite Kvaliteet – вкусные праздничные блюда, приготовленные поварами Maxima, изготовлены из эстонского сырья и являются украшением любого стола.
Под торговой маркой Meistrite Kvaliteet представлено более 300 тщательно отобранных кулинарных и кондитерских изделий. Впечатлений хватит на любой вкус! Помимо классических вкусов, таких как рулетики из ветчины или фаршированные яйца, найдутся и более современные угощения, такие как лаваш с соленым лососем или курица барбекю.
Из салатов предлагается самая популярная классика – салат с картофелем и колбасой, росолье и салат «Цезарь». А тем, кто ищет новые вкусы, можно также предложить салат с гриль-сыром, суши-салат, салат с тунцом и белковой икрой.
Из магазина – на гриль или сковороду
Если вы хотите предложить на праздничный стол что-то более основательное и хотите сами приготовить что-нибудь на гриле или запечь, то повара Maxima и здесь проделали предварительную работу.
Например, куриный шашлык, свиная отбивная и говядина в различных маринадах только и ждут, чтобы их отправили на гриль или шампур.
Под маркой Meistrite Kvaliteet также можно найти множество готовых теплых блюд, которые можно дома переложить в красивую посуду для жаркого – например, запеченная в духовке фаршированная перцем курица, куриные крылышки, фрикадельки или картофельное пюре.
Почти все необходимое мясо поступает от эстонских производителей, оно быстро доходит от производителя до поваров и всегда свежее.
Венец банкета – десерт
Что за праздник без шикарного торта, пирожного или еще какого-нибудь соблазнительного десерта на столе!
К счастью, в ассортименте продуктов для праздничного стола Maxima также предлагает прекрасный выбор десертов.
Под брендом Meistrite Kvaliteet вы найдете аппетитные торты, пирожные и другие десерты.
Помимо высокого качества, прекрасного вкуса и доступной цены, десерты Maxima характеризует эстонское происхождение – молоко от местных производителей, и даже используемые варенья и джемы изготавливаются на месте.
Свежие деликатесы также доставят массу удовольствия за праздничным столом. Экзотические ягоды и фрукты поступают, конечно, из других стран, но это страны, где на них как раз сезон – поэтому и они максимально свежие и богатые витаминами.
Любимыми продуктами, предлагаемыми под брендом Meistrite Kvaliteet, также являются торт «Маскарпоне», творожно-малиновый торт, шоколадно-вишневый торт и торт «Наполеон». Впечатляющих вкусов еще немало, также стоит попробовать приятное кисловатое безе – меренгу со вкусом лимона, «Павлову» с гренадином и клубникой и тирамису.
В Maxima есть все, что нужно для праздничного стола! Чем больше магазин Maxima, тем больше выбор различных деликатесов.