Впечатляющий праздничный стол можно накрыть за считанные минуты

Выпускной в школе или классе – это праздничное событие. Оно даже важнее, чем, например, 1 сентября, ведь в конце года школьник хорошо потрудился, он получил новые знания и прилежно отвечал на вопросы. Теперь, в преддверии летних каникул, и дети, и их родители заслуживают красивого домашнего праздника.

К счастью, чтобы накрыть праздничный стол потребуется не так много усилий. Прошли те времена, когда приходилось закупаться едой в разных магазинах и часами готовить закуски и салаты и печь торты, потому что повара Maxima умеют готовить прекрасные деликатесы, поднимающие настроение и радующие приятными вкусами. Чтобы накрыть красивый праздничный стол, зайдите в Maxima, используйте свои бонусы клиента и сервируйте деликатесы с минимальными усилиями. В Maxima можно быстро приобрести все необходимое, а с картой Aitäh можно купить многие товары еще дешевле.

Праздничный стол украсит Meistrite Kvaliteet

Maxima предлагает широкий ассортимент различных закусок, салатов и готовых блюд. Чем больше магазин, тем больше выбор – как соленых закусок, так и тортов с пирогами.

Автору праздничного стола стоит искать торговую марку Meistrite Kvaliteet – вкусные праздничные блюда, приготовленные поварами Maxima, изготовлены из эстонского сырья и являются украшением любого стола.

Под торговой маркой Meistrite Kvaliteet представлено более 300 тщательно отобранных кулинарных и кондитерских изделий. Впечатлений хватит на любой вкус! Помимо классических вкусов, таких как рулетики из ветчины или фаршированные яйца, найдутся и более современные угощения, такие как лаваш с соленым лососем или курица барбекю.

Из салатов предлагается самая популярная классика – салат с картофелем и колбасой, росолье и салат «Цезарь». А тем, кто ищет новые вкусы, можно также предложить салат с гриль-сыром, суши-салат, салат с тунцом и белковой икрой.

Из магазина – на гриль или сковороду