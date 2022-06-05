Елена Зеленская показала первые общие фото с мужем с начала войны

Фотографии были сделаны во время встречи главы Украины и его супруги с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Фото Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram, поблагодарив лидера страны за опеку над вынужденными переселенцами.

"Первая женщина-президент Словакии, самая молодая лидер в истории страны, эко активистка и борец за права людей. Вот та, кто сейчас вместе со всей Словакией занимается украинскими вынужденными переселенцами в этой стране. Рада была пообщаться с госпожой Зузаной Чапутовой", – подписала кадры первая леди Украины.

В комментариях к фотографиям пользователи социальной сети не смогли удержаться и не заметить, с какой любовью в глазах Зеленский смотрит на свою жену. Комментаторы также расхваливали внешний вид первой леди, указывая, как она красива.