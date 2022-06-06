Как «разогреть» мужчину, если времени на секс мало

Ищите эрогенные зоны мужчины

Конечно, в большинстве случаев мужчин можно возбудить по одной схеме, однако наверняка у вашего партнера есть свои предпочтения. Не стоит их игнорировать. Возможно, ваш экс-партнер не реагировал на прикосновения к ушам или коленям, а настоящий — сходит с ума. Почему бы не воспользоваться этим знанием? Хорошо зная тело и особенности своего мужчины, вы можете без проблем «завести» его в любом месте и при любых условиях.

Принимаем вместе душ

Даже если время на сам интимный процесс ограничено, душ никто не отменял. Так почему бы не провести эти пару минут с пользой? Затащите туда и своего мужчину. Многие женщины недооценивают этот крайне интимный момент уединения. Помимо того, что вы тщательно подготовитесь к процессу, вы запустите его возбуждение, не переходя порог спальни.

Не забываем про массаж

Массаж — один из любимых элементов прелюдий любого мужчины. Едва ли ваш партнер останется равнодушным, если вы предложите ему расслабиться под вашими руками. Пусть в самом начале процесс и не будет нести эротического смысла, в этом и есть «изюминка». Ближе к середине начните более откровенные ласки, превращая массаж классический в массаж интимный. Наверное, не стоит говорить, чем закончится ваш вечер?

Оставьте свет в помещении

Большинство женщин испытывают неловкость, когда мужчина начинает изучать ваше обнаженное тело, с целью скрыть как можно больше, женщина спешит выключить свет. Но зачем? Сексологи провели опрос, согласно которому, мужчин будоражит вид своей женщины, оценивают вас они целиком, а не по отдельным «проблемным» зонам, о которых вы так переживаете. Оставьте свет включенным, чтобы еще больше распалить партнера.