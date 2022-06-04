Как быть, если постоянно хочется сладкого

Кроме того, с помощью сладостей и быстрых углеводов мы получаем дофамин, серотонин и эндорфины. И если других источников поступления этого «допинга» нет, организм будет постоянно требовать их хотя бы со знакомыми ему продуктами.



Вывод — ищите новые источники удовольствия, и тогда вам будет легче отказаться от вредной пищи.



Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что углеводы — это источник быстрой энергии. Правда, растрачивается эта энергия так же быстро, как и приходит.



И возникает порочный круг. Организм требует подбрасывать «топливо» снова и снова, но оно малоэффективно.



Источниками медленно расходующейся энергии являются белки и жиры. Старайтесь насыщать ими свой рацион.