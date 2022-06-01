Врач-диетолог назвал наиболее полезные варианты завтрака

По словам врача-диетолога наиболее полезные варианты завтрака – это разные возможные сочетания названных продуктов. Это:

Творог

Хлопья или мюсли без сахара

Кофе

Кисломолочные продукты

Грубый хлеб

«К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко», — предложил свой вариант доктор Гинзбург.

Любителям бутербродов диетолог рекомендует осваивать здоровые виды этого блюда. «Можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку», — уточнил медик.

Бутерброды с сыром на завтрак врач советует не есть, поскольку практически любой сыр содержит много насыщенных жиров и соли.