ПОДКАСТ | YouTube-каналы с медитациями - опасны? Психолог рассказала, с какими психологическими техниками нужно быть осторожным
В гостях у подкаста "По душам" побывала психолог Наталья Ланская. Почему использовать некоторые психологические практики самостоятельно - опасно? Может ли психолог помочь себе сам? Либо же ему обязательно иметь собственного психолога? Обо всем этом - в очередном выпуске нашего подкаста.
Были ли у тебя клиенты, которые сначала занимались неким "самолечением", пытались помочь себе сами, а потом уже обращались к тебе. Отличалась ли работа с такими клиентами от тех, кто не занимался такими вещами и пришел сразу?
Были и такие и такие, я бы вообще всех клиентов разделила на два типа. Но прежде всего хочу отметить, что к психологу приходит довольно осознанный человек. Он уже понимает, что что-то надо в жизни менять, и скорее всего, он уже что-то читал по этой теме, изучал информацию, читал статьи или смотрел видео на YouTube. Может быть, он даже когда-то обращался к психологу. То есть, большинство клиентов уже что-то понимают о себе и психологии.
Но бывают и такие, кто занимался именно самолечением. Знаете, это чем-то похоже на так называемый "синдром третьего курса". Это когда ребята учатся на медицинском и начинают изучать болезни и диагностировать их все у себя, ставить сами себе диагнозы. Такие клиенты действительно бывают. Сейчас очень много информации - и по психологии, и по психотерапии, и по психологическим расстройствам. При этом люди есть очень впечатлительные. У меня действительно были случаи, когда клиент приходил и сразу начинал выдавать мне свои психологические диагнозы. У меня заняло несколько сессий для того, чтобы объяснить человеку, что с ним все хорошо, что у него нет никаких отклонений, что диагнозы, которые он себе поставил - если и не совсем норма, но и не диагноз, а, например, особенность его психики.
С такими клиентами работа действительно строится немного по-другому. Нужно время, чтобы понять, откуда взялся этот диагноз и почему клиент в нем так уверен.
Провокационный вопрос: занималась ли ты сама самолечением?
Да, у меня было нечто подобное. Я на тот момент была уже достаточно опытным специалистом. На самом деле -это хороший пример того, как не надо делать. Не стоит выбирать какие-то глубинные техники на том же YouTube.
У меня уже был навык работы с собой и с психологом, а также был определенный набор техник в арсенале. Я нашла очень глубокую медитацию - по сути, это был гипноз, который назывался медитацией на YouTube. Я решила сделать эту практику.
при этом для таких вещей обязательно нужен проводник - и это должен быть хотя бы голос. Его нужно слышать, чтобы идти по этому пути. Эта техника была действительно очень глубокая и хорошо простроенная, но когда мы дошли до момента, когда нужно было поднять свои страхи, которые локализованы в теле, техника закончилась. Хорошо, что я знала, что с этим делать, но даже мне было очень некомфортно. Я понимала, что я нахожусь один на один со своим страхом, я смотрю ему в лицо и мне как-то надо из этого выводить. Я с этим справилась, потому что знала, как. Но после этого у меня осталось чувство разочарования. Я подумала - не дай Бог это сделает человек, у которого нет никакого понимания, как дальше с этим взаимодействовать. Сама техника на момент "захода" в это состояние длилась минут 20, так что это очень глубинная практика была. И для людей, которые не знают, как из этого состояния потом "вырулить" - это опасно. Это - яркий пример того, как различные практики могут наоборот ретравматизировать.
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