ПОДКАСТ | YouTube-каналы с медитациями - опасны? Психолог рассказала, с какими психологическими техниками нужно быть осторожным

при этом для таких вещей обязательно нужен проводник - и это должен быть хотя бы голос. Его нужно слышать, чтобы идти по этому пути. Эта техника была действительно очень глубокая и хорошо простроенная, но когда мы дошли до момента, когда нужно было поднять свои страхи, которые локализованы в теле, техника закончилась. Хорошо, что я знала, что с этим делать, но даже мне было очень некомфортно. Я понимала, что я нахожусь один на один со своим страхом, я смотрю ему в лицо и мне как-то надо из этого выводить. Я с этим справилась, потому что знала, как. Но после этого у меня осталось чувство разочарования. Я подумала - не дай Бог это сделает человек, у которого нет никакого понимания, как дальше с этим взаимодействовать. Сама техника на момент "захода" в это состояние длилась минут 20, так что это очень глубинная практика была. И для людей, которые не знают, как из этого состояния потом "вырулить" - это опасно. Это - яркий пример того, как различные практики могут наоборот ретравматизировать.