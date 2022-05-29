"Самое страшное - это когда ты видишь, что твой ребенок болен, но не знаешь причины". Одна из самых юных пациенток с раком крови в Эстонии победила болезнь

Девочка родилась в мае прошлого года абсолютно здоровой. Это было большой радостью для ее старшего брата Эрика и родителей - Хелери и Рагнара. Семья живет недалеко от Ыйсмяэ в Таллинне. Мама Хелери признается, что если воспитание первого ребенка часто связано с тревогой и беспокойством, то со вторым вы чувствуете себя как рыба в воде и кажется, что беспокоиться не о чем. "Кажется очевидным, что все будет хорошо", - говорит она.

Первые несколько месяцев жизни Ингрид прошли хорошо. Семья проводила много времени на даче на Сааремаа. К тому же, Ингрид была очень спокойным ребенком: она хорошо спала и росла.

Но наступила осень и с ней - суровая реальность.

В какой-то момент родители начали замечать, что четырехмесячная Ингрид как-то изменилась. Это было особенно заметно по фото. В один момент она была беспокойной, в другой - какой-то бледной. Девочка стала чаще просыпаться по ночам. Но родители и думать не думали о чем-то плохом: какой ребенок не просыпается периодически по ночам?

Семейный врач после осмотра четырехмесячного ребенка согласился, что с девочкой что-то не так. У нее была увеличена печень, и малышку отправили на анализ крови.

Кровотечение после взятия анализов не останавливалось в течение нескольких часов.

Хелери пошла вместе с ребенком. Кровотечение после взятия анализов не останавливалось в течение нескольких часов. Результаты показали, что с кровью что-то не в порядке, и семью быстро направили в детскую больницу.

"Мы приехали туда в конце рабочего дня. Я была настолько измотана, что не могла ни о чем думать", - говорит Хелери. Врачи говорили ей об анемии и необходимости взять образец костного мозга. "Нас направили в отделение онкогематологии. Единственное, о чем я могла думать - это слово "онко"... А нас точно отправили в нужное отделение?"

На следующее утро врач сообщил, что образец костного мозга исследуется на наличие злокачественной опухоли. Ингрид становилось все хуже, и к обеду ей поставили диагноз "острый миелоидный лейкоз".