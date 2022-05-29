Красота и здоровье
29.05.2022, 17:06

"Самое страшное - это когда ты видишь, что твой ребенок болен, но не знаешь причины". Одна из самых юных пациенток с раком крови в Эстонии победила болезнь

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Участвуйте в "Утином ралли" в поддержку онкобольных детей!
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу toivo.tanavsuu@ekspress.ee
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ: болезнь маленькой Ингрид стала испытанием для всей семьи. Мама Хелери все время проводила в больнице с дочкой. Папа Рагнар вместе с сыном Эриком придходили к больнице и вместе махали в окошко, а еще каждый день созванивались по видео. "Мы, как семья, справились с этим испытанием", - считает Хелери.
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ: болезнь маленькой Ингрид стала испытанием для всей семьи. Мама Хелери все время проводила в больнице с дочкой. Папа Рагнар вместе с сыном Эриком придходили к больнице и вместе махали в окошко, а еще каждый день созванивались по видео. "Мы, как семья, справились с этим испытанием", - считает Хелери.
ФОТО: Vallo Kruuser

Ингрид Пилдре, которой недавно исполнился годик - одна из самых маленьких пациенток, прошедших курс химиотерапии в детской больнице. Ее родители рассказали об успешном лечении своей дочери, чтобы дать надежду другим семьям, столкнувшимся с серьезным заболеванием, и пригласить всех на благотворительное "Утиное ралли" 1 июня.

Девочка родилась в мае прошлого года абсолютно здоровой. Это было большой радостью для ее старшего брата Эрика и родителей - Хелери и Рагнара. Семья живет недалеко от Ыйсмяэ в Таллинне. Мама Хелери признается, что если воспитание первого ребенка часто связано с тревогой и беспокойством, то со вторым вы чувствуете себя как рыба в воде и кажется, что беспокоиться не о чем. "Кажется очевидным, что все будет хорошо", - говорит она.

Первые несколько месяцев жизни Ингрид прошли хорошо. Семья проводила много времени на даче на Сааремаа. К тому же, Ингрид была очень спокойным ребенком: она хорошо спала и росла.

Но наступила осень и с ней - суровая реальность.

В какой-то момент родители начали замечать, что четырехмесячная Ингрид как-то изменилась. Это было особенно заметно по фото. В один момент она была беспокойной, в другой - какой-то бледной. Девочка стала чаще просыпаться по ночам. Но родители и думать не думали о чем-то плохом: какой ребенок не просыпается периодически по ночам?

Семейный врач после осмотра четырехмесячного ребенка согласился, что с девочкой что-то не так. У нее была увеличена печень, и малышку отправили на анализ крови.

Кровотечение после взятия анализов не останавливалось в течение нескольких часов.

Хелери пошла вместе с ребенком. Кровотечение после взятия анализов не останавливалось в течение нескольких часов. Результаты показали, что с кровью что-то не в порядке, и семью быстро направили в детскую больницу.

"Мы приехали туда в конце рабочего дня. Я была настолько измотана, что не могла ни о чем думать", - говорит Хелери. Врачи говорили ей об анемии и необходимости взять образец костного мозга. "Нас направили в отделение онкогематологии. Единственное, о чем я могла думать - это слово "онко"... А нас точно отправили в нужное отделение?"

На следующее утро врач сообщил, что образец костного мозга исследуется на наличие злокачественной опухоли. Ингрид становилось все хуже, и к обеду ей поставили диагноз "острый миелоидный лейкоз".

"Эта новость подкосила нас всех, - говорит Хелери. - "У моего четырехмесячного ребенка - рак! Казалось, что в тот момент, когда я получила эту новость, моя жизнь на мгновение остановилась. Но потом я начала думать: ребенок растет, у нее прорезаются зубы, скоро она начнет ходить... Ребенок будет жить дальше, а значит, я тоже должна продолжать двигаться вперед, я должна как-то помочь ей справиться с болезнью".

К химиотерапии приступили немедленно.

"Самое страшное - это когда ты видишь, что твой ребенок болен, но не знаешь причины", - говорит отец Ингрид Рагнар. - Но больше всего мне запомнились слова доктора о том, что у нас есть надежда на выздоровление. После этого стало легче".

Лечение Ингрид длилось с октября по апрель. Все это время Хелери провела с дочерью в больнице. Рагнар оставался дома с сыном. Для трехлетнего Эрика время без матери и младшей сестры было самым тяжелым.

Из-за того, что в то время бушевал коронавирус, всей семьей в больнице находиться не разрешалось. Отец и сын подходили под окно палаты младшей сестры и махали рукой в окно. А еще несколько раз в день созванивались по видео.

Ингрид прошла в общей сложности пять курсов химиотерапии. В течение всего этого времени она успела переболеть отитом, подхватить кишечную инфекцию, побывала вместе с матерью в COVID-отделении - а значит, в полной изоляции. У девочки часто была диарея, шелушилась кожа. Иногда приходилось делать переливание крови. Был постоянный страх, что ослабленная иммунная система Ингрид не справится, и в ее организм попадет опасная инфекция.

"Я действительно не знаю, насколько плохо на нее влияло получение этой химиотерапии, - говорит мать. - Те моменты, когда лекарства поступал и в организм через порт, она переносила нормально. (Порт-система - система, устанавливаемая пациенту, для облегчения введения препаратов, взятия крови, проведения химиотерапии и т.д. - прим. RusDelfi) Но после было заметно, что ребенок очень плохо себя чувствует. Когда дочка страдала, я страдала вместе с ней. К счастью, она много времени проводила у меня на груди - в самом безопасном месте. Так что мы как-то пережили это время в больнице".

Рагнар говорит, что теперь понимает, что когда что-то подобное происходит с ребенком, стресс на работе и другие повседневные заботы, которые раньше казались такими неприятными, больше язык не поворачивается назвать проблемами!

Обследования и лечение Ингрид были оплачены Больничной кассой. Но для того, чтобы более качественно следить за выздоровлением девочки и принимать правильные решения о дальнейшем лечении, необходимо было несколько раз отправлять образцы костного мозга на анализ в лабораторию клиники Хельсинкского университета. Больничная касса оплачивала анализы, но не транспортировку образцов.

Но было необходимо, чтобы образцы быстро и безопасно доходили до лаборатории на специальном транспорте. С этим помог Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком (EVLVL). Благодаря Союзу семья Пилдре также получила большую эмоциональную поддержку.

Самым трудным для родителей было ожидание в конце: как тяжелое лечение повлияет на их дочь? К счастью, первый курс лечения показал, что раковые клетки исчезли из крови девочки, и это вселило оптимизм.

К счастью, первый курс лечения показал, что раковые клетки исчезли из крови девочки, и это вселило оптимизм.

"Я изучила основы гематологии на YouTube, чтобы лучше понимать показатели крови моей дочери", - говорит Хелери.

С самого начала нам сказали, что вероятность выздоровления составляет 80%. Но вы неизбежно думаете об этих 20%: что насчет этого? Поэтому мы договорились, что статистика ничего не говорит нам об Ингрид. Мы сами должны пройти этот путь", - добавляет Рагнар.

18 мая семья отпраздновала первый день рождения Ингрид. Врачи признали девочку здоровой и следят за тем, чтобы она такой и оставалась. Образец костного мозга будет браться каждые два месяца в течение следующих двух лет.

Сейчас Ингрид уже умеет стоять и может сказать три слова: "мама", "дай" и "брат".

Почему же 3-4-месячный ребенок страдает от такой серьезной болезни? Врачи не знали и не знают ответа на этот вопрос. Большинство таких случаев происходит без конкретной причины, как бы ни с того ни с сего. Но Хелери и Рагнар говорят, что это уже не имеет значения.

Сейчас Ингрид уже умеет стоять и может сказать три слова: "мама", "дай" и "брат".

Какие выводы удалось сделать, пройдя через это испытание?

"Как семья, мы очень хорошо справились с этой сложной ситуацией. Мы делали то, что должны были. Настолько хорошо, насколько могли, - говорит Хелери. - Если вы сейчас не видите света в конце туннеля и не знаете, чего ожидать, возможно, именно наш опыт может дать кому-то хоть немного надежды".

"Теперь я понимаю, что когда что-то подобное происходит с ребенком, стресс на работе и другие повседневные заботы, которые раньше казались такими неприятными, больше проблемами назвать язык не поворачивается!" - добавляет Рагнар.

Очень редко встречающееся заболевание

Заведующая онкологическим отделением Таллиннской детской больницы Кадри Сакс.

"Сегодня Ингрид здорова, но мы должны следить за тем, чтобы не случился рецидив болезни".

"Острый миелоидный мегацеллюлярный лейкоз - это очень редко встречающееся заболевание, при котором костный мозг выходит из строя и нормальные клетки крови заменяются опухолевыми клетками. Отсутствуют или находятся в дефиците как нормальные красные и белые кровяные тельца, так и тромбоциты.

Мегакариоциты, свойственные для этого заболевания, являются клетками-предшественниками тромбоцитов. Заболевание можно лечить с помощью химиотерапии или трансплантации костного мозга.

Большинство детских опухолей по тем или иным причинам являются врожденными. По какой-то причине иммунная система не распознает опухолевые клетки, они получают преимущество и начинают размножаться. Невозможно точно сказать, почему именно у Ингрид развилась эта болезнь.

Опухолевые заболевания в детском возрасте, как правило, встречаются очень редко. В возрастной группе от 0 до 14 лет ежегодно рак диагностируется в среднем у 35-40 детей. Наиболее распространенным является лимфобластный лейкоз, а миелоидный лейкоз встречается гораздо реже.

Эти заболевания чаще всего диагностируются в конце первого года жизни или уже в зрелом возрасте. Заболевание обычно хорошо поддается лечению: 80% пациентов выздоравливают. Но лечение тяжелое, и самой большой проблемой являются сопутствующие инфекции. В дополнение к химиотерапии необходимо антибактериальное лечение и лечение грибковых инфекций.

Сегодня Ингрид здорова, но мы должны следить за тем, чтобы не случился рецидив болезни".

Приходите на Утиное ралли!

1 июня в День защиты детей пройдет Утиное ралли в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и их родителей.

Утиное ралли — заплыв резиновых уточек для ванны - благотворительное мероприятие, инициатором которого является Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL). Любой желающий может купить уточку под определенным номером на сайте www.pardiralli.ee и посмотреть гонку в прямом эфире на ETV. Всего в этом году в ралли примут участие 16 000 резиновых уточек.

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