Испанское правительство одобрило менструальный отпуск - что это значит?

В случае одобрения законопроекта парламентом, Испания станет первой европейской страной, где будет принят такой поддерживающий женщин закон. В настоящее время менструальный отпуск разрешен лишь в нескольких странах мира, в том числе в Южной Корее и Индонезии.

Скорее всего, испанскому парламенту потребуется еще несколько месяцев для проведения голосования. Также нет уверенности в том, что правительство премьер-министра Педро Санчеса, которое находится в меньшинстве, получит достаточную поддержку для принятия законопроекта.

Министр равноправия Ирене Монтеро сообщила, что закон признает проблему здравоохранения, которая до сих пор в основном оставалась незамеченной. "Менструация больше не является табу", - заявила Монтеро на пресс-конференции после утверждения законопроекта кабинетом министров.

"Больше не придется ходить на работу с болью, принимать таблетки или скрывать тот факт, что женщина испытывает мучительную боль и не может сосредоточиться на работе", - пояснила министр. Она выразила надежду, что Испания станет первой страной в Европе, которая предоставит женщинам, страдающим от менструальных болей право на оплачиваемый больничный лист.

Как и в случае оплачиваемого отпуска по другим медицинским показаниям, временная нетрудоспособность по причине проблем со здоровьем должна быть подтверждена врачом.