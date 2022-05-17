Почему вредно худеть к лету и как привести себя в форму без вреда для здоровья? Объясняют эксперты из Таллинна

В форму к лету, отпуску, важному событию. Cбросить лишние килограммы, чтобы вновь поместиться в любимое платье или джинсы и произвести фурор. Неслучайно накануне смены сезонов и важных для всех праздников регулярно появляются статьи о том, какими могут быть для этого программы и стратегии. Желание постройнеть быстро и эффективно очень понятно, но так ли это результативно и главное – безвредно, как может показаться на первый взгляд? Журнал Jana Luxury разбирается вместе с экспертами в области здоровья и красоты.