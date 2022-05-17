Почему вредно худеть к лету и как привести себя в форму без вреда для здоровья? Объясняют эксперты из Таллинна
В форму к лету, отпуску, важному событию. Cбросить лишние килограммы, чтобы вновь поместиться в любимое платье или джинсы и произвести фурор. Неслучайно накануне смены сезонов и важных для всех праздников регулярно появляются статьи о том, какими могут быть для этого программы и стратегии. Желание постройнеть быстро и эффективно очень понятно, но так ли это результативно и главное – безвредно, как может показаться на первый взгляд? Журнал Jana Luxury разбирается вместе с экспертами в области здоровья и красоты.
Известные эстонские эксперты — терапевт по питанию Александра Гаген, йогатерапевт Марина Потемкина, тренеры Федор Дуник и Отт Кийвикас и лимфотерапевт Райли Райк объясняют, чем опасны экстремальные диеты, почему похудение ко дню Х неразумно, как ставить реалистичные цели в похудении и избавляться от лишнего веса без ущерба здоровью.