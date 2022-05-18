Кто решает? Женщина в ожидании операции по увеличению груди: мой партнер считает это вульгарным

В настоящее время Лийс ожидает маммопластики ( операция по увеличению груди - прим.редакции) в первых числах июня. Но вместо того, чтобы с нетерпением ждать исполнения мечты, девушка начала сомневаться в своем решении. Сомнения связаны, в первую очередь, с отношением к операции ее партнера.

Мы публикуем письмо Лийс: "Я всегда хотела иметь более пышный бюст. В конце средней школы я пообещала себе, что если смогу накопить деньги, то сделаю это. Деньги у меня были уже давно, но в какой-то момент я переехала в Австралию, и тогда операция не была в приоритете.