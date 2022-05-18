18.05.2022, 11:00
Кто решает? Женщина в ожидании операции по увеличению груди: мой партнер считает это вульгарным(3)
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"Я всегда хотела иметь более пышный бюст. В конце средней школы я пообещала себе, что если смогу накопить деньги, то сделаю это. Но сейчас я уже не так в этом уверена, - начинает свое письмо Naistekas 27-летняя Лийс.
В настоящее время Лийс ожидает маммопластики (операция по увеличению груди - прим.редакции) в первых числах июня. Но вместо того, чтобы с нетерпением ждать исполнения мечты, девушка начала сомневаться в своем решении. Сомнения связаны, в первую очередь, с отношением к операции ее партнера.