Красные флаги в отношениях. Эстонка предупреждает: “Беги, пока не поздно!”

В разделе комментариев к этой истории женщина получила полезные советы от читателей Naistekas. Один из ответов мы публикуем здесь:

"Да, это очень большой и жирный красный флаг. Неспособность разделить своего партнера с другими людьми (близкими партнера) является нарциссической чертой. Ему невыносима мысль о том, что в вашей жизни есть кто-то еще, и в этот момент он не в центре внимания.

Сначала в ход идут манипуляции, чтобы вы никуда не пошли. Конечно, можно возразить, что он просто слишком сильно любит вас и скучает по вам. Вы понимаете его и соглашаетесь. Далее он начинает издалека, но в то же время достаточно прямо намекать, что, похоже, никто из близких не действует в ваших интересах. Ну, кроме него, разумеется. Однако, если бы вы пошли в спа, это стало бы тем, за что вас можно было бы неоднократно укорять в будущем: "Смотри, какие выходные я хотел для тебя сделать и куда ТЫ вместо этого уехала".

Затем, он, вероятно, начнет перечислять события прошлого, о которых вы сами ему рассказывали, и которые должны были убедить его в том, что он не должен вам доверять. В какой-то момент вы обнаружите, что единственная цель в вашей жизни - это сделать вашего партнера счастливым и тем самым сохранить дома мир. Потому что если вы его чем-то огорчите, это выльется в крупный конфликт, в котором, конечно же, будете виноваты вы. Даже если вы сами чувствуете, что вкладываете в отношения все, что у вас есть, ваш партнер будет считать, что вы не прилагаете никаких усилий (опять же, хорошим примером того, что вы о нем не заботитесь, будет поездка спа, которую он обязательно припомнит).