Красные флаги в отношениях. Эстонка предупреждает: “Беги, пока не поздно!”(15)
На этой неделе мы рассказали о дилемме молодой женщины, которая не знала, оставаться ли ей в отношениях или бежать из них как можно скорее.
В разделе комментариев к этой истории женщина получила полезные советы от читателей Naistekas. Один из ответов мы публикуем здесь:
"Да, это очень большой и жирный красный флаг. Неспособность разделить своего партнера с другими людьми (близкими партнера) является нарциссической чертой. Ему невыносима мысль о том, что в вашей жизни есть кто-то еще, и в этот момент он не в центре внимания.
Сначала в ход идут манипуляции, чтобы вы никуда не пошли. Конечно, можно возразить, что он просто слишком сильно любит вас и скучает по вам. Вы понимаете его и соглашаетесь. Далее он начинает издалека, но в то же время достаточно прямо намекать, что, похоже, никто из близких не действует в ваших интересах. Ну, кроме него, разумеется. Однако, если бы вы пошли в спа, это стало бы тем, за что вас можно было бы неоднократно укорять в будущем: "Смотри, какие выходные я хотел для тебя сделать и куда ТЫ вместо этого уехала".
Затем, он, вероятно, начнет перечислять события прошлого, о которых вы сами ему рассказывали, и которые должны были убедить его в том, что он не должен вам доверять. В какой-то момент вы обнаружите, что единственная цель в вашей жизни - это сделать вашего партнера счастливым и тем самым сохранить дома мир. Потому что если вы его чем-то огорчите, это выльется в крупный конфликт, в котором, конечно же, будете виноваты вы. Даже если вы сами чувствуете, что вкладываете в отношения все, что у вас есть, ваш партнер будет считать, что вы не прилагаете никаких усилий (опять же, хорошим примером того, что вы о нем не заботитесь, будет поездка спа, которую он обязательно припомнит).
В итоге, через несколько лет вы обнаружите себя несчастной, подавленной, истощенной и полной тревоги. Вы захотите выйти из отношений, но ваша самооценка и адекватное видение ситуации будут настолько уничтожены, что вы будете считать, что должны уйти просто потому, что недостаточно хороши. В этот момент в нем проснется принц и он начнет утверждать, что наконец-то понял, что пошло не так в ваших отношениях, и в будущем пообещает поступать иначе. Он скажет, что теперь есть возможность сделать все по-другому и что он готов дать вам еще один шанс. Вы поверите ему на мгновение, потому что очень сильно любите, и к тому времени уже не можете представить себе, что когда-нибудь сможете полюбить кого-то другого. Вы захотите попробовать начать сначала, но как только он увидит, что желание расстаться утихло, тиран вернется и начнет вываливать на вас все, что вы сделали не так, описывая страдания, которые это ему причинило.
В общем, вам повезет, если вы вообще сможете выбраться из этой передряги. Если вы это сделаете, вам еще долго придется собирать себя по кусочкам. Это реальная история. Спасайтесь, пока не стало слишком поздно. Мне это в конце концов удалось, и сейчас я нахожусь в счастливых отношениях без тревоги, где никто не манипулирует и не ограничивает друг друга. Мы живем для себя и позволяем жить другому. Сначала это казалось мне странным: неужели так действительно может быть? Да, может".