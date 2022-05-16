Совет мужчинам от эстонских женщин: Пожалуйста, трогайте нашу грудь! И делайте это именно так...

"Я не знаю, где мужчины этому научились, из порно или других фильмов, но одно могу сказать, что сжимать груди - это больно и отвратительно. Это нежные места и они требуют соответствующего обращения. В целом, нет необходимости прикасаться к ним, пока женщина не возбудится должным образом. Как узнать, возбуждена ли женщина? Потрогайте, мокро внизу или нет! И разговаривайте! В конце концов, у вас есть рот, используйте его! И когда вы, наконец, доберетесь до груди, обращайтесь с ней так же, как с любой другой интимной частью женщины. Нежно, мягко, с языком, делайте все медленно, с большой любовью и заботой. Ну только если она не попросит делать иначе. А если партнерша не возбуждена, то будь добр, не начинай щипать грудь", - Герда, 27 лет.