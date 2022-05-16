Секс и отношения
16.05.2022, 15:38

Совет мужчинам от эстонских женщин: Пожалуйста, трогайте нашу грудь! И делайте это именно так...

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Women,Body.,Bra,Model.,Plastic,Surgery.,Female,Breast.,Women,Body
Women,Body.,Bra,Model.,Plastic,Surgery.,Female,Breast.,Women,Body
ФОТО: Shutterstock | Shutterstock

Грудь. Так красиво, так мистично, так много точек наслаждения. Но, к сожалению, многие мужчины не знают, что с ней делать - нет, нам не нравится, когда вы неловко сжимаете! Женщины придают этому большое значение - где, насколько нежно, когда, что...

"Я не знаю, где мужчины этому научились, из порно или других фильмов, но одно могу сказать, что сжимать груди - это больно и отвратительно. Это нежные места и они требуют соответствующего обращения. В целом, нет необходимости прикасаться к ним, пока женщина не возбудится должным образом. Как узнать, возбуждена ли женщина? Потрогайте, мокро внизу или нет! И разговаривайте! В конце концов, у вас есть рот, используйте его! И когда вы, наконец, доберетесь до груди, обращайтесь с ней так же, как с любой другой интимной частью женщины. Нежно, мягко, с языком, делайте все медленно, с большой любовью и заботой. Ну только если она не попросит делать иначе. А если партнерша не возбуждена, то будь добр, не начинай щипать грудь", - Герда, 27 лет.

"Помню, однажды я состояла в отношениях с мужчиной, который считал, что выкручивать соски - это сексуально. Боже, как же это было неприятно! Но мой следующий партнер был гораздо более внимательным и заботливым. Благодаря ему я научилась получать истинное удовольствие, когда мужчина умело и (нежно!) ласкает соски. Можно даже сказать, что для меня это лучшая прелюдия", - Эха, 41 год.

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