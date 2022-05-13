Потребность женщин в витаминах меняется вместе с гормональным фоном
Гормональные изменения делят жизнь женщины на разные циклы – так что потребности в витаминах и минералах для девушек одни, а для женщин в период менопаузы – другие. Аптекарь разъясняет изменения потребностей женщины в витаминах и дает рекомендации о том, как поддержать организм как в сложный экзаменационный период, так и во время переходного возраста.
По словам фармацевта центра здоровья Benu Saku Кеттер Росс, жизнь женщины можно разделить на три разных периода в зависимости от гормональных изменений и потребности в витаминах. "Хотя основные группы витаминов остаются неизменными с течением времени, существует большая разница в количестве дозировок и дополнительных потребностях в витаминах и минералах", — пояснила Росс.
"Первый период — это формирование молодой женщины, когда начинаются гормональные изменения, за которыми следует детородный возраст, а затем наступает менопауза", — перечисляет Росс различные поворотные моменты в жизни женщины и подчеркивает, что помимо гормональных изменений на потребность женщин в витаминах также влияют, например, периоды стресса и резкие изменения образа жизни.
"Железо, цинк, витамин D, кальций, витамин С и витамины группы В важны для юных девушек. Женщины детородного возраста и те, кто пытается забеременеть, могут принимать более общие поливитамины для женщин, включая витамины группы В, различные минералы, витамины С и D, лецитин и омега-3 жирные кислоты. Накануне менопаузы женщине стоит использовать витаминные комплексы, содержащие, помимо разных витаминов и минералов, также облегчающие переходные изменения травы - такие как льняное семя, шалфей и соя", — поделилась рекомендациями по витаминам Росс.
Аптекарь подчеркивает, что у молодых женщин в витаминном комплексе, безусловно, меньше витамина В, чем у женщин детородного периода, но витамины группы В важны и играют важную роль и в том, и в другом периоде. "Молодым женщинам витамины группы В помогают лучше концентрироваться во время учебы и поддерживать в порядке нервную систему. В следующий период витамины группы В понадобятся, например, чтобы забеременеть".
Во время беременности и кормления грудью необходимо помнить о витаминах
"Беременность — это особое время в жизни женщины, и выборы, сделанные в этот период, влияет как на саму женщину, так и на ребенка, развивающегося внутри нее. В период беременности стоит употреблять больше кальция, витамина D, витаминов группы В, железа, а также омега-3 жирных кислот", — сказала Росс. "Кальций и витамин D необходимы для формирования костей ребенка, а также для защиты матери от разрушения зубов во время беременности. Фолиевая кислота помогает снизить риск появления проблем развития у плода. Витамины В6 и В12 необходимы для развития мозга и нервной системы плода. Жирные кислоты омега-3 способствуют внутреннему увлажнению кожи матери и в то же время необходимы для развития жизненно важных органов малыша", — объясняет аптекарь и рекомендует употреблять также минералы – например, магний, так как при беременности могут возникать мышечные судороги.
По словам аптекаря, потребность в витаминах для кормящих матерей относительно схожа со временем беременности. «Кормящая мать точно может принимать витамины С и D, которые укрепляют иммунную систему и уменьшают чувство усталости. А, например, омега-3 жирные кислоты не только защищают кожу матери, но и кожу ребенка от сухости. Кроме того, я рекомендую кальций, который способствует развитию костей, и биотин, в котором больше витаминов группы В, помогают предотвратить выпадение волос во время грудного вскармливания», — объяснила аптекарь роль витаминов и минералов в поддержании здоровья кормящей матери.
Наиболее эффективно принимать витамины курсом
Аптекарь рекомендует всем женщинам время от времени принимать поливитамины курсом. "Количество витаминов и минералов в поливитаминах устанавливается в соответствии с общими потребностями, поэтому вам не нужно точно знать, дефицит какого витамина или минерала беспокоит организм, и курс приема в несколько месяцев можно рекомендовать каждому", — сказала Росс. Помимо поливитаминов, по словам фармацевта, в аптеке можно найти комплексные витамины, подобранные в соответствии с конкретными потребностями - например, чтобы помочь молодым людям сконцентрироваться во время экзаменов и снизить тревожность, или, например, чтобы забеременеть или облегчить проблемы периода менопаузы. Аптекарь подчеркивает, что курс мультивитаминов и специальные витамины – такие как для повышения концентрации внимания – не следует принимать одновременно из-за риска передозировки.
Каких витаминов и минералов чаще всего не хватает?
Поскольку солнечных дней в Эстонии достаточно только в летний период, то, по словам аптекаря, у людей, живущих на наших широтах, самым высоким является дефицит витамина D и его стоит принимать дополнительно. "Кроме того, чаще встречается нехватка магния, которая обычно возникает, когда человек много тренируется или физически очень активен. Появление мышечных судорог — один из признаков дефицита магния", — пояснила Росс, добавив, что недостаток минералов может проявиться в усталости и бессилии, а недостаток цинка ведет к снижению иммунитета, а также к повреждению ногтей.