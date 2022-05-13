​Потребность женщин в витаминах меняется вместе с гормональным фоном

По словам фармацевта центра здоровья Benu Saku Кеттер Росс, жизнь женщины можно разделить на три разных периода в зависимости от гормональных изменений и потребности в витаминах. "Хотя основные группы витаминов остаются неизменными с течением времени, существует большая разница в количестве дозировок и дополнительных потребностях в витаминах и минералах", — пояснила Росс.



"Первый период — это формирование молодой женщины, когда начинаются гормональные изменения, за которыми следует детородный возраст, а затем наступает менопауза", — перечисляет Росс различные поворотные моменты в жизни женщины и подчеркивает, что помимо гормональных изменений на потребность женщин в витаминах также влияют, например, периоды стресса и резкие изменения образа жизни.



"Железо, цинк, витамин D, кальций, витамин С и витамины группы В важны для юных девушек. Женщины детородного возраста и те, кто пытается забеременеть, могут принимать более общие поливитамины для женщин, включая витамины группы В, различные минералы, витамины С и D, лецитин и омега-3 жирные кислоты. Накануне менопаузы женщине стоит использовать витаминные комплексы, содержащие, помимо разных витаминов и минералов, также облегчающие переходные изменения травы - такие как льняное семя, шалфей и соя", — поделилась рекомендациями по витаминам Росс.

Аптекарь подчеркивает, что у молодых женщин в витаминном комплексе, безусловно, меньше витамина В, чем у женщин детородного периода, но витамины группы В важны и играют важную роль и в том, и в другом периоде. "Молодым женщинам витамины группы В помогают лучше концентрироваться во время учебы и поддерживать в порядке нервную систему. В следующий период витамины группы В понадобятся, например, чтобы забеременеть".

Во время беременности и кормления грудью необходимо помнить о витаминах