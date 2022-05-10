Вредно ли использовать электрическую зубную щетку каждый день?(11)
Стоматолог обязательно порекомендует вам именно ее, но всегда ли это так полезно? Разбирался сайт Здоровье Mail.Ru.
По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA), как электрические, так и обычные зубные щетки эффективно удаляют зубной налет, вызывающий кариес и заболевания.
Если вы задались вопросом, стоит ли покупать электрическую зубную щетку, давайте рассмотрим плюсы и минусы этого устройства.
Преимущества электрической зубной щетки
Более эффективно удаляет налет. Исследования показали, что электрические зубные щетки уменьшают образование зубного налета и гингивит (воспаление десен) в большей степени, чем обычные зубные щетки. После трех месяцев использования электрощетки зубной налет уменьшился на 21%, а гингивит — на 11%.
Удобна для людей с ограниченной подвижностью. Электрические зубные щетки делают большую часть работы за вас. Они могут быть полезны для людей с ограниченной подвижностью.
Меньшее количество отходов. Когда приходит время обновить зубную щетку, в большинстве случаев вам нужно заменить только головку электрощетки.
Большее удовлетворение от процесса чистки. Одно исследование подтвердило, что люди более сосредоточены, когда чистят зубы электрической зубной щеткой. Это улучшает общее впечатление от чистки зубов.
Более привлекательна для детей. Многие дети не любят чистить зубы. Электрическая зубная щетка может заинтересовать ребенка и помочь выработать здоровую привычку.
Недостатки электрической зубной щетки
Стоимость. Электрические зубные щетки дороже обычных, кроме того, необходимо регулярно менять насадки.
Не всегда удобны в транспортировке. Электрические зубные щетки в целом более массивные, чем обычные зубные щетки. А версии, которые работают от аккумулятора, может быть неудобно заряжать в пути.
Так вредно ли использовать электрическую зубную щетку каждый день?
Если вы используете электрическую зубную щетку верно, это не навредит вашему здоровью. Придерживайтесь следующих рекомендаций:
Не чистите зубы слишком долго или слишком часто — это может испортить зубную эмаль и повредить десны. Вы также можете повредить десны, если будете слишком сильно надавливать на щетку или использовать щетку с жесткой щетиной.
Вовремя меняйте головку зубной щетки — замените ее через три месяца после начала использования. Изношенные или сломанные щетинки бесполезны при чистке зубов.