Названы продукты, защищающие от деменции

Богатыми источниками каротиноидов являются зеленые листовые овощи и травы, такие как шпинат, кейл, базилик, петрушка, а также зеленый горошек, брокколи, тыква, бобовые, апельсины, мандарины, хурма, папайя, морковь, киви, сладкий перец, яблоки. Антиоксиданты защищают клетки мозга от повреждающего их окислительного стресса.

Свои выводы ученые сделали, проанализировав данные о более чем семи тысячах человек, которым в начале исследования было не меньше 45 лет. Все они прошли медицинское обследование и сдали кровь на уровень антиоксидантов. Наблюдения за участниками велись на протяжении в среднем 16 лет.

Анализ собранной информации показал, что каждое повышение уровня лютеина и зеаксантина в крови в размере примерно 15,4 микромоля на литр соответствует снижению риска деменции на 7%.

Что касается бета-криптоксантина, то каждое повышение уровня этого вещества в крови на приблизительно 8,6 микромоля на литр соответствует снижению риска деменции на 14%.