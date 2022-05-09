Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года(1)
Эта неделя обещает быть очень непростой, непредсказуемой и в чем-то даже опасной. Во вторник Меркурий станет ретроградным. Также сейчас актуален коридор затмений — время перемен, а еще в негативном положении Венера. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют бороться со своими отрицательными чертами, чтобы становиться лучше, привлекательнее, удачливее. Эта неделя идеально подходит для того, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Овен
Овнам стоит помнить в эти семь дней о том, как люди разных знаков Зодиака выражают свои чувства. Это поможет им не ошибиться при анализе поведения своих друзей, второй половинки или кандидата на роль этой самой половинки. Скорее всего, Овнам придется больше общаться с окружающими, поэтому им важно знать, чего от них ожидать и знать, как найти подход к любому новому человеку в круге общения. В бизнесе и работе сейчас нельзя ждать у моря погоды. Важно действовать, поскольку есть все шансы существенно преуспеть в делах и в бизнесе.
Телец
У Тельцов наступает идеальное время для попыток избавиться от дурных привычек, отнимающих счастье. Это трудное, но полезное время для тех, кто действительно намерен сделать себя и свою жизнь лучше. Ночные светила дадут Тельцам мощный позитивный импульс в самом конце недели, но первые три-четыре дня лучше прожить в осторожности и в максимальной боевой готовности. Не исключено, что понадобится быстро среагировать, чтобы в сжатые сроки решить какую-то проблему. Астрологи советуют не медлить с решениями.
Близнецы
С 9 по 15 мая звезды и планеты заставят Близнецов вспомнить обо всех своих самых лучших и худших чертах характера. Наступает время, когда можно попробовать изменить себя в лучшую сторону. Что касается общения с людьми, то астрологи советуют научиться говорить «нет» токсичным личностям, которые попробуют воспользоваться добротой Близнецов. В общении с такими людьми нужно заранее занять оборонительную позицию. В финансовой сфере Близнецов также ожидать некоторые неурядицы, поэтому сейчас лучше не совершать необдуманных покупок.
Рак
У Раков на этой неделе может быть немало сложных жизненных ситуаций. Проще всего допустить ошибку будет в состоянии нервного напряжения и переживаний. Астрологи советуют людям данного Знака Зодиака помнить о трех простых техниках, которые помогут успокоиться. Это позволить оставить позади дурные мысли, которые вечно мешают принимать решения. В любовных делах нужно затаиться и ждать — как хищник ждет свою добычу. Возможно, что в Раков влюбятся, но им придется приложить некоторые усилия, чтобы узнать, кто именно.
Лев
У Львов ожидается продуктивная неделя, но большая часть позитивных последствий будет видна не скоро. Придется работать, понимая, что сейчас никто по достоинству, скорее всего, их усилия не оценит. В таких условиях лучшими друзьями Львам будут позитивные установки на каждый день. Нужно выполнять все обязанности, возложенные на них ранее. Ни в коем случае нельзя перекладывать домашние и рабочие дела на будущее, отказываться от их выполнения, ссориться с людьми. Это чревато большими неурядицами с очень печальными последствиями.
Дева
Девам удастся реализовать некоторые давние планы. Возможно, придется совершить некоторые важные траты. Во всем, что касается денег, Девам лучше быть осторожнее, потому что на этой неделе будет много недобросовестных людей, готовых пойти на обман ради получения прибыли. Астрологи советуют представителям данного Знака поставить на себя энергетический щит. В приоритете будет работа и дела, но это не значит Что Девам нужно забыть про семью и друзей. Важно оставаться на связи и быть готовыми прийти на помощь в трудную минуту.
Весы
У Весов эта неделя может оказаться временем хаоса и неразберихи во всех жизненных сферах. В таких условиях можно потерять самих себя и наделать кучу ошибок. Четыре базовые техники помогут не утратить контроль над своей жизнью. Весам нельзя проявлять равнодушие к домашним делам и уборке, к чувствам их близких. Вполне возможно, что злые языки начнут распространять слухи о Весах и о людях, которые им дороги, но на это лучше не обращать внимания. Хорошие люди поймут, что это провокации, а враги быстро получат по заслугам.
Скорпион
У Скорпионов наступает время, когда им стоит полагаться лишь на самих себя. Про неделю с 9 по 15 мая можно сказать одно: «Если хочешь сделать что-то хорошо, лучше сделать это самому». Полагаться на помощь окружающих как минимум небезопасно и нерационально. Некоторые проблемы могут решиться самостоятельно, без участия Скорпионов, но будут и те, которые потребуют вложения большого количества сил. Нужно настроиться на боевой лад, чтобы в любую минуту среагировать на появившиеся трудности. В этот непростой период важно следовать привычкам, которые помогут сберечь свои нервы.
Стрелец
Стрельцам можно смело отправляться на шопинг. Стоит при этом взять с собой близкого человека, чтобы очень хорошо провести время, пообщаться. Совершать покупки можно в понедельник, а также в конце недели. Вполне возможно, что придется почаще заниматься домашними хлопотами, но это абсолютно нормально. Не исключено, что из-за коридора затмений некоторые планы Стрельцов нарушатся, поэтому им стоит всегда иметь под рукой план «Б». Всем. Кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, нужно следить за соответствующими знаками Вселенной.
Козерог
В будние дни Козерогам лучше делать то, что они умеют лучше всего — работать, не покладая рук. На выходных можно уйти в тень и устроить себе праздник тишины и покоя, заняться любимым хобби. Астрологи отмечают, что на этой неделе Козерогам придется частенько встречаться с неприятными людьми, поэтому нужно научиться распознавать людей с плохой энергетикой. Такой навык будет полезен не только сейчас. Если и держаться к кому-то поближе, то к людям с тонкой душевной организацией. От них точно можно не ждать подвоха и каких-то неприятных действий.
Водолей
На этой неделе Водолеям стоит впитывать в себя знания и мудрость. Главное — узнать что-то новое, ведь это всегда порождает в нас новую мотивацию. Очень важным на этой неделе станет обостренное чувство долга. От Водолеев не всегда ждут повышенной самоотдачи, но можно попробовать приятно удивить окружающих людей. Не стоит откладывать дела на потом и искать причины для того, чтобы делегировать кому-то важные задачи. Водолеям необходимо чаще бывать на свежем воздухе.
Рыбы
Рыбы смогут на этой неделе решить несколько кармических задач. Это очень важное, хоть и непростое время, в которое им стоит как можно ответственнее относиться к своей судьбе, душевному покою и стараться стать лучшей версией себя. Вселенная обязательно заметит этот порыв и поможет Рыбам избавиться от проблем. Безделье и уныние могут нанести вред репутации Рыб, поэтому лучше не говорить никому о своих неурядицах и не жаловаться на жизнь. В общении с людьми лучше помнить о важности конструктивного диалога, оптимизма и доброты.