Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

У Раков на этой неделе может быть немало сложных жизненных ситуаций. Проще всего допустить ошибку будет в состоянии нервного напряжения и переживаний. Астрологи советуют людям данного Знака Зодиака помнить о трех простых техниках, которые помогут успокоиться. Это позволить оставить позади дурные мысли, которые вечно мешают принимать решения. В любовных делах нужно затаиться и ждать — как хищник ждет свою добычу. Возможно, что в Раков влюбятся, но им придется приложить некоторые усилия, чтобы узнать, кто именно.

С 9 по 15 мая звезды и планеты заставят Близнецов вспомнить обо всех своих самых лучших и худших чертах характера. Наступает время, когда можно попробовать изменить себя в лучшую сторону. Что касается общения с людьми, то астрологи советуют научиться говорить «нет» токсичным личностям, которые попробуют воспользоваться добротой Близнецов. В общении с такими людьми нужно заранее занять оборонительную позицию. В финансовой сфере Близнецов также ожидать некоторые неурядицы, поэтому сейчас лучше не совершать необдуманных покупок.

У Тельцов наступает идеальное время для попыток избавиться от дурных привычек, отнимающих счастье. Это трудное, но полезное время для тех, кто действительно намерен сделать себя и свою жизнь лучше. Ночные светила дадут Тельцам мощный позитивный импульс в самом конце недели, но первые три-четыре дня лучше прожить в осторожности и в максимальной боевой готовности. Не исключено, что понадобится быстро среагировать, чтобы в сжатые сроки решить какую-то проблему. Астрологи советуют не медлить с решениями.

Овнам стоит помнить в эти семь дней о том, как люди разных знаков Зодиака выражают свои чувства. Это поможет им не ошибиться при анализе поведения своих друзей, второй половинки или кандидата на роль этой самой половинки. Скорее всего, Овнам придется больше общаться с окружающими, поэтому им важно знать, чего от них ожидать и знать, как найти подход к любому новому человеку в круге общения. В бизнесе и работе сейчас нельзя ждать у моря погоды. Важно действовать, поскольку есть все шансы существенно преуспеть в делах и в бизнесе.

Лев

У Львов ожидается продуктивная неделя, но большая часть позитивных последствий будет видна не скоро. Придется работать, понимая, что сейчас никто по достоинству, скорее всего, их усилия не оценит. В таких условиях лучшими друзьями Львам будут позитивные установки на каждый день. Нужно выполнять все обязанности, возложенные на них ранее. Ни в коем случае нельзя перекладывать домашние и рабочие дела на будущее, отказываться от их выполнения, ссориться с людьми. Это чревато большими неурядицами с очень печальными последствиями.

Дева

Девам удастся реализовать некоторые давние планы. Возможно, придется совершить некоторые важные траты. Во всем, что касается денег, Девам лучше быть осторожнее, потому что на этой неделе будет много недобросовестных людей, готовых пойти на обман ради получения прибыли. Астрологи советуют представителям данного Знака поставить на себя энергетический щит. В приоритете будет работа и дела, но это не значит Что Девам нужно забыть про семью и друзей. Важно оставаться на связи и быть готовыми прийти на помощь в трудную минуту.

Весы

У Весов эта неделя может оказаться временем хаоса и неразберихи во всех жизненных сферах. В таких условиях можно потерять самих себя и наделать кучу ошибок. Четыре базовые техники помогут не утратить контроль над своей жизнью. Весам нельзя проявлять равнодушие к домашним делам и уборке, к чувствам их близких. Вполне возможно, что злые языки начнут распространять слухи о Весах и о людях, которые им дороги, но на это лучше не обращать внимания. Хорошие люди поймут, что это провокации, а враги быстро получат по заслугам.

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