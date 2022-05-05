Простые советы: Как выглядеть на 10 лет моложе?
Каждая женщина хочет выглядеть моложе – особенно весной, когда все вокруг просыпается! За сияющей внешностью и хорошим самочувствием стоит здоровый образ жизни, который, к счастью, легко соблюдать.
Красота и молодость включают множество различных компонентов. Одинаково важны как сияющая внешность, тело, испытывающие удовольствие от движения, так и ясность ума. Все эти качества можно поддержать правильным питанием. Все необходимое для этого можно быстро приобрести в ближайшем магазине Maxima по низкой цене.
Важной составляющей здорового образа жизни является свежая и богатая витаминами еда. Помимо прочего, некоторые продукты также подходят для использования в косметических целях.
Сезон клубники начался!
Прошли те времена, когда первую клубнику нужно было ждать как минимум до Иванова дня. Клиент Maxima может приобрести удивительно полезные и вкусные ягоды, как только они созреют в Греции и Испании.
Одним словом, клубника содержит столько полезных микроэлементов, что даже превосходит яблоки и апельсины.
Полезные питательные вещества, содержащиеся в клубнике, помогают укреплять иммунную систему и предотвращать воспаление, они полезны для сердца, мозга, нервной системы и глаз. Употребление клубники полезно для кожи и волос. Она также хорошо подходит для диеты по снижению веса.
Клубника – настоящая бомба витамина С – всего 200 граммов этих вкусных ягод обеспечивают суточную потребность человека в витамине С, который также необходим организму для усвоения железа. Витамин С помогает предотвратить стресс и весеннюю усталость, улучшает цвет лица и помогает предотвратить усталость и темные круги под глазами.
Опытные косметологи рекомендуют использовать раннюю клубнику в качестве маски для лица. Простая косметическая процедура занимает всего несколько минут, а после смывания вы увидите в зеркале гораздо более молодое лицо.
Огурец делает красивой
Выбирая клубнику, стоит положить в корзину и огурец. На прилавках Maxima их много – как коротких, так и длинных, выращенных как дома, так и за границей.
Огурец как овощ, содержащий семь различных полезных витаминов, является бесценным подарком для употребления в пищу и наружного применения.
В весенний сезон огурец является одним из лучших очищающих средств для организма, и даже те, кто хочет похудеть, могут есть его столько, сколько захотят.
Помимо витаминов, огурец богат углеводами, калием и марганцем, а также магнием, кальцием, железом, фосфором, медью, цинком и йодом. Однако более 95% огурцов составляет вода.
Считается, что огурец улучшает состояние десен и зубов и помогает бороться с запорами. Ломтик огурца, прижатый к гортани, сделает ваше дыхание приятно свежим буквально через полминуты.
Кружочки огурца, положенные на глаза, снимают следы усталости, свежий огурец также является прекрасным средством для очищения кожи лица.
Цветные фрукты и овощи
Все специалисты по питанию сходятся во мнении, что рацион должен быть красочным. Этому правилу легко следовать, если в него входят разные фрукты и овощи.
Фруктовые и овощные прилавки Maxima пестрят, как палитра радостного художника – там можно найти красный, желтый, оранжевый и зеленый цвет!
Сторонник здорового питания должен знать, что желтые и оранжевые, а также некоторые зеленые фрукты, овощи и ягоды являются отличными источниками витамина А. Именно этот витамин отвечает за развитие и обновление клеток, а также оказывает положительное влияние на глаза и зрение. Это особенно важно в наш век экранов.
Итак, если вы хотите сияющую кожу и яркий взгляд, кладите в корзину морковь, листовую капусту, шпинат, тыкву, брокколи, листовой салат, паприку, апельсины, папайю и хурму, а также сладкий картофель или батат.
Витамин Е является одним из основных источников молодости, его мы можем в большом количестве получить из авокадо, шпината, моркови, подсолнечного масла и семечек, орехов и цельнозерновых продуктов – все они есть в ассортименте Maxima.
Помимо придания коже и глазам сияния, витамин Е влияет на молодость и здоровье организма многими другими способами: он поддерживает сердце и иммунную систему, а также способствует быстрой умственной деятельности и хорошей памяти.
Если говорить о внешней красоте, часть вкусного авокадо также можно принести в жертву на алтарь красоты, сделав из него питательную маску для лица и волос.
Maxima – друг сторонника здорового питания
Магазины Maxima очень нравятся любителям красоты – широкий ассортимент позволяет делать выгодные покупки в любое время года. Особенно важно, что свежие овощи и фрукты поступают в магазины Maxima как от отечественных производителей, так и из дальних стран именно тогда, когда они самые вкусные, сочные и насыщенные полезными веществами.
Так что если вы хотите провести весенний эксперимент, как за несколько дней забыть о весенней усталости, выглядеть на 10 лет моложе и улыбаться, заходите в ближайший магазин Maxima!
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