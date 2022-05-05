Простые советы: Как выглядеть на 10 лет моложе?

Красота и молодость включают множество различных компонентов. Одинаково важны как сияющая внешность, тело, испытывающие удовольствие от движения, так и ясность ума. Все эти качества можно поддержать правильным питанием. Все необходимое для этого можно быстро приобрести в ближайшем магазине Maxima по низкой цене.

Важной составляющей здорового образа жизни является свежая и богатая витаминами еда. Помимо прочего, некоторые продукты также подходят для использования в косметических целях.

Сезон клубники начался!

Прошли те времена, когда первую клубнику нужно было ждать как минимум до Иванова дня. Клиент Maxima может приобрести удивительно полезные и вкусные ягоды, как только они созреют в Греции и Испании.

Одним словом, клубника содержит столько полезных микроэлементов, что даже превосходит яблоки и апельсины.

Полезные питательные вещества, содержащиеся в клубнике, помогают укреплять иммунную систему и предотвращать воспаление, они полезны для сердца, мозга, нервной системы и глаз. Употребление клубники полезно для кожи и волос. Она также хорошо подходит для диеты по снижению веса.

Клубника – настоящая бомба витамина С – всего 200 граммов этих вкусных ягод обеспечивают суточную потребность человека в витамине С, который также необходим организму для усвоения железа. Витамин С помогает предотвратить стресс и весеннюю усталость, улучшает цвет лица и помогает предотвратить усталость и темные круги под глазами.

Опытные косметологи рекомендуют использовать раннюю клубнику в качестве маски для лица. Простая косметическая процедура занимает всего несколько минут, а после смывания вы увидите в зеркале гораздо более молодое лицо.

Огурец делает красивой

Выбирая клубнику, стоит положить в корзину и огурец. На прилавках Maxima их много – как коротких, так и длинных, выращенных как дома, так и за границей.

Огурец как овощ, содержащий семь различных полезных витаминов, является бесценным подарком для употребления в пищу и наружного применения.