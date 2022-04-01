Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

У многих дам появится позитивный настрой, так как 5 апреля Венера перейдет в очень хороший для нее Знак Рыб. Под её руководством многие женщины станут более проницательными и внимательными, энергичными и удачливыми. Астрологи считают, что планеты и звезды помогут женщинам раскрыть чакры и освободить свою энергию, пишет Dailyhoro.ru.

Женщина-Овен

Многим прекрасным представительницам данного Знака будут сниться вещие сны на этой неделе. Таким образом Вселенная постарается их предупредить о чем-то важном, либо, наоборот, успокоить. Астрологи настоятельно советуют Овнам избавиться от плохих воспоминаний и настроиться на оптимизм. Нет лучше времени для знакомств с мужчинами, для проведения времени с подругами и домашних дел. Овны будут тонко чувствовать все, что их окружает, а в первую очередь — людей, которые занимают не последнее место в их жизни.

Женщина-Телец

Для представительниц этого созвездия не составит труда проанализировать собеседника и увидеть ситуацию его глазами. Благодаря этому навыку Тельцы станут прекрасными слушателями. Венера обострит их шестое чувство, наделит физическими силами и мощным воображением. Если Тельцы примут этот дар свыше, то их жизни станет в разы лучше. В делах и в работе можно даже воспользоваться секретными техниками воздействия на собеседника. Таким образом женщины этого Знака смогут добиваться своего чаще.

Женщина-Близнецы

Венера наполнит Близнецов мощным творческим вдохновением. Даже если женщины этого Знака далеки от творчества, в любом деле им будет проще проявлять креатив. Ночные светила привнесут в их жизнь яркие краски. Сейчас идеальное время для новых знакомств, смены имиджа. Жизнь наполнится новыми моментами и событиями, даже если женщины этого Знака не станут прилагать к этому особых усилий. На этой неделе не будет ни одного опасного дня, но о симптомах приближающихся проблем помнить стоит всегда.

Женщина-Рак