“Я проснулась в его гостиничном номере и получила “лечение”. Думала, что умру в ту ночь”. Мировая гимнастика тонет в секс-скандалах

Спортивная гимнастика тонет в скандалах. Сотни пострадавших от домогательств в США, увольнения чиновников и суды против них, истории об изнасилованиях из СССР. Вид спорта переживает мощный кризис, и, похоже, никто не знает, как его преодолеть, пишет сайт Sports.ru.
Врача сборной США обвинили в изнасиловании сотен женщин, он никогда не выйдет из тюрьмы
В декабре 2016-го американская газета Indianapolis Star опубликовала исследование о сексуальном насилии в гимнастике. Цифры — заоблачные: сообщалось, что за последние 20 лет произошло минимум 368 случая сексуального насилия над спортсменками со стороны тренеров. Более ста специалистов попали под подозрение, а чиновники столкнулись с обвинениями в замалчивании.
В США культ гимнастики: на каждом шагу — тренировочные залы, олимпийские чемпионки — суперзвезды, там даже снимают фильмы и сериалы про гимнастику. Поэтому заявление о таком количестве случаев сексуального насилия серьезно ударило по имиджу спорта.
Неудивительно, что сначала скандал замалчивали: еще до выхода расследования Indianapolis Star Олимпийский комитет США отказался от разбирательства в отношении четырех тренеров. Специалисты обвинялись в действиях сексуального характера в отношении 14 несовершеннолетних. Среди обвиняемых был и Марвин Шарп, признанный лучшим женским тренером США в 2010-м. Шарп покончил с собой, когда федерация сообщила о его причастности к растлению малолетних. Еще трое обвиняемых попали в тюрьму. НОК США тогда проигнорировал инциденты — и домогательства продолжились.
Расследование Indianapolis Star все изменило. Нараставшая волна общественного осуждения заставила НОК перейти к действиям. В марте 2017-го комитет порекомендовал президенту федерации гимнастики США Стиву Пенни покинуть пост. Неделю спустя Пенни ушел.
“У меня сердце разрывалось, когда я узнал обо всех этих случаях. Это ужасно, что молодые спортсменки подвергались такому. Мое решение покинуть пост вызвано желанием поддержать интересы гимнастики в США”, — говорил он тогда.
И, видимо, обманывал. Потому что через полтора года его задержали по обвинению в подделке улик в ходе расследования сексуального скандала. Пенни уничтожал документы, которые помогли бы в делах о домогательствах. Теперь чиновнику грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.
Летом 2017-го всплыло имя врача Ларри Нассара, который работал с олимпийской командой США, а также в клубе штата Мичиган. В расследовании и раньше фигурировала его фамилия, но с каждым месяцем обвинений в его адрес становилось все больше.
• Еще в декабре 2016-го врача арестовали за хранение детской порнографии: ФБР обнаружило у Нассара 37 тысяч фотографий и видео. В апреле его медицинскую лицензию отозвали на три года.
• Июнь 2017-го: Нассар предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении шести гимнасток. Девушки заявляли, что во время лечения врач приставал к ним, иногда его не останавливало даже присутствие родителей в кабинете.
• В июле врач признал себя виновным по делу о детской порнографии и рассказал, что с 2003-го по 2016-й хранил тысячи снимков и видеозаписей.
• Дальше последовала череда обвинений от топовых американских спортсменок. В октябре доктора обвинила олимпийская чемпионка Лондона-2012 Маккайла Мароуни: “Все началось, когда мне было 13, во время тренировочного сбора в Техасе, и продолжалось до тех пор, пока я не покинула спорт. Ко мне приставал Ларри Нассар, он говорил мне, что я получаю необходимое лечение, к которому он прибегает более 30 лет. Самую страшную ночь в моей жизни я пережила в 15 лет. Весь день мы с командой добирались до Токио (на ЧМ-2011 — прим. ред.). Он дал мне снотворное перед полетом, а следующее, что я вспоминаю — как проснулась с ним в его гостиничном номере и получала “лечение”. Я думала, что умру в ту ночь”, — рассказала девушка.
Месяц спустя к обвинениям присоединились трехкратные победительницы Игр:
• Александра Райсман: “Я вижу молодых улыбающихся гимнасток, которые подходят ко мне и просят совместное фото или автограф, и каждый раз думаю о том, что хочу таких перемен, чтобы им никогда больше не пришлось пройти через подобное”.
• И Габриэлле Дуглас: “Публично я не делилась переживаниями, потому что многие годы мы вынуждены были молчать, и, честно говоря, многие вещи были чрезвычайно болезненными”.
• В конце ноября 2017-го на суде Нассар признал вину в семи обвинениях в сексуальных домогательствах. Причем шесть из семи жертв входили в сборную США. Трем девушкам на момент совершения преступления было меньше 13 лет. К этому моменту уже 130 исков от разных женщин поступили в суд. Через неделю Нассар признал еще 3 случая.
• В декабре суд приговорил его к 60 годам тюрьмы по делу о детской порнографии.
• Тогда же выяснилось, что Нассара прикрывали в федерации: побоявшись скандала, организация пошла на подкуп. Мароуни, первая признавшаяся в домогательствах, подала в суд на федерацию. Чиновники заставили девушку подписать соглашение о сохранении конфиденциальности информации о том, что она подвергалась сексуальным домогательствам. За молчание гимнастка получила $1,25 млн.
С претензией к федерации выступила и Райсман. Она не говорила о деньгах, но сообщила, что ее заставляли молчать о том, что происходит в сборной.
• В январе 2018-го призналась главная звезда гимнастики — Симоне Байлс. Четырехкратная чемпионка Рио-2016 рассказала, что и она — жертва Нассара: “Я тоже подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Ларри. Поверьте, что очень сложно было в этом признаться. У меня было много причин молчать, но это не моя вина. Мне очень тяжело готовиться к Токио-2020 в том зале, где я подвергалась домогательствам”.
• 24 января суд вынес врачу второй приговор: Нассара приговорили к сроку от 40 до 175 лет тюрьмы за те 7 случаев, вину в которых он признал первыми. Отягчающим обстоятельством было то, что специалист с раннего возраста знал о своей тяге, но целенаправленно избегал лечения. Слушания продлились 7 дней, показания дали почти 170 свидетелей.
• Через две недели мужчина получил еще один приговор (за еще три случая): от 40 до 125 лет. Приговоры должны отбываться друг за другом — это гарантия, что Нассар не выйдет на свободу до конца жизни.
После вынесенного вердикта запоздало подключился НОК США. В этот раз комитет согласился на проведение собственного расследования, объектом которого оказалась федерация гимнастики США. При этом к НОК тоже появились вопросы — сенаторы и адвокаты спортсменок обвиняли комитет в игнорировании интересов гимнасток в угоду высоким результатам на Олимпиадах. В марте 2018-го глава НОК Скотт Блэкман покинул пост, сославшись на проблемы со здоровьем. От гнева спортсменок НОК это не спасло — самая активная защитница прав молодых гимнасток Али Райсман подала на организацию в суд за бездействие.
Среди жертв врача были не только девушки. Уже после оглашения приговоров о домогательствах заявил гимнаст Джейкоб Мур. Он рассказал, что Нассар проводил процедуру иглоукалывания в области гениталий, когда спортсмен травмировал плечо.
За делом Нассара последовало не только расследование, но и финансовые меры поддержки пострадавших. Университет штата Мичиган — того самого, где работал врач — выделил $500 млн на компенсации. Причем 75 из них пошли на резерв для жертв, которые еще не решились на показания. Еще 215 млн выплатит федерация.
Спустя полгода экс-специалиста сборной обвинили еще в шести случаях домогательства, на этот раз в центре гимнастики Техаса. А олимпийские чемпионки Кайла Росс и Мэдисон Кошан присоединились к звездам, признавшимися в том, что и они были жертвами Нассара.
Таким образом, семь из восьми олимпийских чемпионок из США Лондона-2012 и Рио-2016 заявили, что Нассар домогался до них: исключением была только Лори Эрнандес.
Сейчас бывший врач отбывает наказание в исправительной колонии во Флориде. Его несколько раз перемещали из одной тюрьмы в другую, одна из причин — нападения других заключенных. Самый ранний срок, когда Нассар выйдет из федеральной тюрьмы — 23 марта 2069 года, когда ему будет 105 лет. Если он доживет до этого момента, то сразу же отправится в тюрьму штата Мичиган (в США два вида суда — федеральный и суд штата). Федерация проходит процедуру реорганизации, чиновники НОК покидают посты из-за бездействия.
А жертвы (их уже более двухсот) делятся болезненными воспоминаниями и радуются восторжествовавшей справедливости.
“До какого-то времени я не ощущала себя жертвой. Кое-кому пришлось по-настоящему плохо. Тем, кто был у него в фаворитах. Я не была в этом качестве, поэтому мне казалось, что ничего не произошло.
Я просто не хотела признаваться себе, что это случилось. Я чувствовала, что Америка хочет, чтобы я была идеальной. Когда ты выигрываешь Олимпийские игры, ты становишься любимицей всей страны. Как это могло произойти с любимицей Америки? Мне казалось, я как будто подвожу этим других людей. Это был тяжелый груз”, — призналась Байлс в недавнем интервью Vogue.
В российской гимнастике домогательств нет. А вот в СССР, похоже, были
В России на историю с домогательствами отреагировали максимально спокойно: “Если говорить про нашу гимнастику, брать мое время, то могу сказать — у нас такого никогда даже близко не было! Не знаю, почему такие чудеса за океаном происходят, потому что у нас устроить такое немыслимо — в голову такое не может прийти”, — признавалась чемпионка мира Ксения Семенова.
А главный тренер сборной Андрей Родионенко сравнил скандал с сотнями жертв с шоу: “Информации на данный момент много, но конкретики нет никакой. Из разряда — кто-то где-то сказал, ничего не пишется. Официальных источников нет, а все остальное — противоречивые, непоследовательные разговоры. Все это больше похоже на американское шоу”, — говорил специалист уже после трех вердиктов, вынесенных Нассару.
Главное, о чем говорили в российской гимнастике — это о том, что у нас таких проблем нет.
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, как всегда, высказалась прямолинейно: “Это сейчас в тренде. То с режиссерами, то теперь в спорте. А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? И только как закончили — вдруг решили поднять тему. А что ж они молчали-то столько времени? Это как надо себя не уважать?”
Героиня Москвы-1980 Нелли Ким в интервью Sports.ru поддержала пострадавших гимнасток, но заметила, что среди тех, кто был в окружении сборной, были и такие, кто пользовался скандалом в собственных интересах: “Отчасти это ситуация и про деньги. Безусловно, с этим врачом много пострадавших, но многие (я имею в виду не гимнасток) попытались пристроиться, хотя никогда не работали с ним”.
Расследование в США отразилось на всем мире — спортсмены чаще говорят о жестком обращении, домогательствах и насилии. И хоть в России закрывают на мировую проблему глаза, но и до нашего спорта скандал дошел. Правда, связан он с советскими чемпионами, которые сейчас живут в США.
В разгар суда над Нассаром в 2017-м двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Игр Виталия Щербо в изнасиловании. Они оба выступали за СССР и вышли на пик к Барселоне-1992. Гуцу увезла из Испании два золота, серебро и бронзу, Щербо — невероятные шесть золотых наград.
Бывшую советскую (а позднее украинскую) гимнастку тут же поддержала жертва Нассара — Али Райсман.
Гуцу собиралась в суд — преступление вписывалось в 30-летний срок давности, принятый в Германии. Экс-гимнастка уверяла, что заявила об изнасиловании не из-за жажды внимания. Но нашлись и те, кто не поверил в обвинения (хотя именно такая реакция общества зачастую заставляет молчать жертв насилия):
“Не верю, что 27 лет можно молчать и ни с кем не поделиться. Тем более, девочка 15 лет — не поделилась, не поплакалась. Не знаю, почему она так сказала. Наверное, для чего-то другого, чтобы о Виталии плохо думали”, — говорила олимпийская чемпионка Антонина Кошель.
Щербо не комментировал слова Гуцу, а просто подал на нее в суд за клевету: “Это естественно, это понятно было с самого начала — я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание. Сейчас процесс идет”.
Советские гимнасты заключили соглашение, по которому не могут обсуждать друг друга в прессе. Подала ли Гуцу в суд на чемпиона Барселоны-1992 — неизвестно.
***
На Олимпиаде-1972 легендарная девочка с косичками Ольга Корбут завоевала три золота и серебро. Сотрудничество с тренером Ренальдом Кнышем было продуктивным: они вместе приходили к медалям и ставили суперэлементы. Но в апреле 2018-го Корбут, переехавшая в США, приехала в Россию на Первый канал с шокирующей историей о Кныше:
“Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting… Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно.
Это произошло в Минске в гостинице “Юбилейная”. Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет”.
Корбут заявила, что она не единственная жертва. А еще рассказала, что вместе с мужем ходила в милицию. Хотя бывший супруг гимнастки — солист “Песняров” Леонид Борткевич в эфире Первого канала заявил, что не знал о случившемся. А потом в интервью белорусскому “Спутнику” вдруг рассказал другое:
“Думаю, что у нее просто накипело за всю жизнь. И потом, это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело. Я-то Кныша знаю хорошо, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть”.
Нелли Ким считает, что Корбут хотела внимания, поэтому и рассказала об отношениях с тренером: “Оля так заамериканилась, что ей хотелось продать книгу и скандал”.
Эта история так и не разрешилась: в апреле 2019-го Кныш умер.
В Великобритании тренеров обвиняют в жестокости: морили гимнасток голодом и били палками
Дело Нассара вскрыло серьезные проблемы в гимнастике. В США теперь слишком щепетильно относятся ко всему, что связано с домогательствами, а в других странах пристально следят за тренерами.
• В 2019-м чемпионка мира-2003 Терин Хамфри покинула федерацию гимнастики США: ее уволили из-за мема, опубликованного в соцсети. Хамфри выложила картинку с подписью: “То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием”.
Реакция последовала молниеносно: Терин пришло много негативных комментариев, по словам Хамфри, ее называли мусором и грозились сжечь дом. Робкие оправдания не спасли — девушку выгнали.
“Я говорила только о собственном опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость. Значит ли это, что мой тренер издевался надо мной? Абсолютно нет”.
А через год Хамфри призналась, что все-таки сталкивалась с домогательствами. Конечно, речь о Ларри Нассаре. В 2002-м 15-летняя Терин обратилась к врачу сборной из-за боли в бедрах. Как утверждает экс-гимнастка, под видом медицинского вмешательства Нассар ее изнасиловал.
Позже Хамфри поставили диагноз “посттравматическое стрессовое расстройство”, а воспоминания о враче-насильнике мучили ее во время беременности.
• В то же время, что и увольнение Хамфри, произошел еще один инцидент. Тренера сборной США Мэгги Хэйни обвинили в словесном насилии. Спортсменки уверяли, что специалист постоянно кричала на них, угрожала, издевалась. Она заставляла подопечных тренироваться, даже когда те страдали от травм. Четыре семьи спортсменок выдвинули обвинения против Хэйни. Федерация провела расследование, а потом отстранила тренера от гимнастики на 8 лет.
• В британской сборной рассказали о еще одной грани жестокого обращения. Телеканал ITV выпустил серию интервью с гимнастками, где те поделились историями о поведении тренеров.
Кэтрин Лайонс, завершившая карьеру в юниорском возрасте, рассказывала, что тренер бил ее палкой и морил голодом. А Лиза Мейсон, выступавшая на Олимпиаде-2000 уверяла, что по настоянию тренеров выходила на помост с травмами.
У спортсменок развивались анорексия и другие расстройства пищевого поведения из-за того, что тренеры сажали их на жесткую диету с самого детства. А если гимнастки все же набирали вес, то их тут же оскорбляли и унижали.
Лидеры команды Ребекка и Элисса Дауни присоединились к обвинениям. Элисса рассказала, что с 14 лет она соблюдала строгую диету, но испытывала постоянный стыд за лишний вес. Однажды ее заставили сбросить 6 кг за две недели, угрожая неприятными последствиями, если она этого не сделает. Диетолог требовал, чтобы гимнастка ежедневно присылала фотографии в нижнем белье и снимки всего, что ела, чтобы убедиться, что она не лжет о рационе питания.
Ребекка же призналась, что нередко тренировалась до полного физического истощения. При этом ее называли слабохарактерной и говорили, что она преувеличивает тяжесть своего состояния.
Федерация гимнастики инициировала расследование о жестоком обращении тренеров со спортсменами.
***
Домогательства и жестокость уже плотно ассоциируются со спортивной гимнастикой. Раньше молодым девушкам было легче исполнять сложнейшие элементы, а не рассказывать о преступлениях взрослых, а чиновникам проще было покрывать преступников, а не изолировать их от детей. Хочется верить, что после дела Нассара ситуация изменилась.
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