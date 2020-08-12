“Я проснулась в его гостиничном номере и получила “лечение”. Думала, что умру в ту ночь”. Мировая гимнастика тонет в секс-скандалах

Врача сборной США обвинили в изнасиловании сотен женщин, он никогда не выйдет из тюрьмы



В декабре 2016-го американская газета Indianapolis Star опубликовала исследование о сексуальном насилии в гимнастике. Цифры — заоблачные: сообщалось, что за последние 20 лет произошло минимум 368 случая сексуального насилия над спортсменками со стороны тренеров. Более ста специалистов попали под подозрение, а чиновники столкнулись с обвинениями в замалчивании.

В США культ гимнастики: на каждом шагу — тренировочные залы, олимпийские чемпионки — суперзвезды, там даже снимают фильмы и сериалы про гимнастику. Поэтому заявление о таком количестве случаев сексуального насилия серьезно ударило по имиджу спорта.

Неудивительно, что сначала скандал замалчивали: еще до выхода расследования Indianapolis Star Олимпийский комитет США отказался от разбирательства в отношении четырех тренеров. Специалисты обвинялись в действиях сексуального характера в отношении 14 несовершеннолетних. Среди обвиняемых был и Марвин Шарп, признанный лучшим женским тренером США в 2010-м. Шарп покончил с собой, когда федерация сообщила о его причастности к растлению малолетних. Еще трое обвиняемых попали в тюрьму. НОК США тогда проигнорировал инциденты — и домогательства продолжились.

Расследование Indianapolis Star все изменило. Нараставшая волна общественного осуждения заставила НОК перейти к действиям. В марте 2017-го комитет порекомендовал президенту федерации гимнастики США Стиву Пенни покинуть пост. Неделю спустя Пенни ушел.

Стив Пенни Foto: Mark Wilson, AFP / Scanpix

“У меня сердце разрывалось, когда я узнал обо всех этих случаях. Это ужасно, что молодые спортсменки подвергались такому. Мое решение покинуть пост вызвано желанием поддержать интересы гимнастики в США”, — говорил он тогда.

И, видимо, обманывал. Потому что через полтора года его задержали по обвинению в подделке улик в ходе расследования сексуального скандала. Пенни уничтожал документы, которые помогли бы в делах о домогательствах. Теперь чиновнику грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.

Летом 2017-го всплыло имя врача Ларри Нассара, который работал с олимпийской командой США, а также в клубе штата Мичиган. В расследовании и раньше фигурировала его фамилия, но с каждым месяцем обвинений в его адрес становилось все больше.