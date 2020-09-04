„Я отниму у тебя самое дорогое”. Чтобы отомстить жене, он задушил дочь

Тем временем он стал странно себя вести. В начале недели начал переписывать имущество на родственников и детей от первого брака — автомобили, недвижимость, управление предприятием. Позже родственникам передали тетрадь, в которой он написал все о своем браке и попрощался с близкими. „До свидания, простите, что перестал за себя бороться, — читает Елена. — Сначала это письмо я попросил прочитать своих родственников, чтобы они узнали, какая ты на самом деле. Только после этого оно будет передано тебе”.

3 апреля Борис подписал документы о сокращении своих сотрудников, о чем те узнали только в следующий понедельник. По словам одного из бывших работников, в роковую пятницу все было как обычно, кроме одного. „Он никогда не курил, но в тот день после выплаты зарплат схватился за сигарету”, — вспоминает сотрудник.

В этот же самый день Борис встречал в Даугавпилсе свою дочь Анну — он попросил ее приехать, чтобы они вместе сходили к нотариусу. Борис предупредил дочь, чтобы она приехала одна, но поскольку он просил об этом регулярно, никто не удивился. Только Елена испугалась и попросила дочь не ехать, но та не послушалась. „Она поехала к отцу, а не к убийце”, — с грустью заключает Елена.

Что на самом деле произошло той ночью — неизвестно. Когда днем дочь позвонила маме, ее голос был абсолютно спокойным. Около 18:00 в разговоре с мужем, который был уже на пути к ней, Анна сказала, что приготовила ужин, смотрит фильм и ждет его.

Ренарса бросило в холодный пот, когда через час он получил сообщение от Анны: „У него электрошокер”. Он спросил, сама ли она нашла его в доме. Ответа не последовало.

Следующее сообщение пришло уже от его друга — пожарного. Он тушил дом семьи Анны.

Когда Ренарс наконец оказался на месте происшествия, спасатели тушили пылающее здание, приехала полиция. Когда появилась возможность зайти в дом — ни Бориса, ни Анны там не оказалось. Так как второй дом был закрыт, Ренарс надеялся, что жене удалось спрятаться там. Он прочесал все окрестности, обзвонил друзей и знакомых — без результата.

Когда Ренарс вернулся, полиция решила проверить второй дом и гараж. Там они нашли висящего Бориса. Поскольку нигде не было видно ни куртки, ни ботинок Анны, Ренарс продолжал надеяться. “Я боялся где-то искать. Боялся найти ее мертвой. Реально, как в кино. Даже страшнее, чем в кино, в кино так не делают”, — описывает он свои ощущения в тот роковой вечер.

Надежда угасла, когда следователь крикнул, что нашел Анну. Тело молодой женщины было спрятано на втором этаже дома в ящике для белья в диване. На ее шее были следы удушения.

Елена ждала новостей в Риге. Позвонил Ренарс и не мог внятно сформулировать предложение: „Он мою Анну, он мою Анну…”.

Можно ли было предотвратить трагедию?

„Я не последний человек в Краславе”, — часто подчеркивал Борис, давая Елене понять, что у него есть связи и знакомые в городе. Елена верила, поэтому постоянно откладывала обращение за помощью в местные социальные службы и Сиротский суд.

Она не знала, что потерпевшие женщины могут обращаться в социальные службы абсолютно любого города, поясняет специалист Министерства благосостояния (МБ) Виктория Большакова. „Например, если она задекларирована в Лиепае, а живет в Вентспилсе, она может обратиться в вентспилсскую социальную службу, — говорит Большакова. Можно сразу же обратиться в кризисный центр, который сам свяжется с социальными службами”.

В городе знали о том, что происходит в семье. Это Re:Baltica подтвердили многие знакомые Бориса и Елены, а также сотрудники социальных служб. „Ходили слухи”, — говорит заместитель руководителя Краславской социальной службы Инета Целитане. Основываясь на слухах, служба может вмешаться, но требуются обоснования. „Это была уважаемая семья во всем городе, они все это отрицали”, — комментирует Целитане.

Точно так же ответила председатель местного Сиротского суда Илона Бидзане. Хотя в семье подрастает несовершеннолетний ребенок, Сиротский суд не проверял, насколько правдивы слухи и не причиняется ли ребенку вред. Бидзане — дальняя родственница Бориса, но признается, что не знала о его насильственных проявлениях. „Если страдает ребенок, появляются подозрения в школе, у врачей есть какая-либо информация, здесь вообще ничего не было”, — говорит Бидзане.

Службы не вмешались даже после того, как Елена написала в полицию заявление об избиении. Теперь ответственные службы указывают друг на друга пальцем. В полиции говорят, что сообщили об этом случае в социальную службу, но те все отрицают. Эта трагедия подчеркивает отсутствие связи между полицией и другими службами, о чем Re: Baltica писала несколько раз. Если бы в то время действовали правила об обязательном обмене информацией между учреждениями, можно было бы оценить профессионализм служб.

По крайней мере в будущем это будет возможно. После более чем года бюрократической волокиты 28 июля этого года правительство наконец решило, что полиция будет обязана информировать социальные службы о конфликтах, связанных с домашним насилием.

Госполиция подчеркивает, что в последние годы насилие в семье является одним из ее приоритетов. Однако в то же время они не могут предоставить статистические данные о количестве жертв, погибших в результате семейных конфликтов. „Информация подобного рода с подробностями вплоть до позиции “семейный конфликт” не хранится в информационном центре Data Warehouse Solution (DWH) Министерства внутренних дел”. Однако полиция отслеживает уголовные дела по фактам телесных повреждений.

Во время Covid-19 из-за ограниченной социализации и отсутствия возможности убежать из дома во многих странах участились случаи домашнего насилия. В Латвии полиция также сообщила о значительно большем количестве звонков по поводу семейных конфликтов. Согласно информации Re:Baltica, Анна может быть единственной, кто был убит во время пандемии.

После трагедии местная социальная служба предложила Елене и младшему ребенку психологическую помощь, но пока женщина ею не воспользовалась. Она также отказалась от услуг центра Marta, хотя ранее обращалась туда, чтобы получить онсультацию как юриста, так и психолога. Она намерена сосредоточить свое внимание на вопросах наследства.

Однако это означает, что она с несовершеннолетним ребенком фактически одна.

Среди предсмертных записных книжек Бориса, которые он раздал родственникам, одна была адресована Елене. Она получила ее после смерти мужа. “Меня похоронят без твоей помощи и указаний. Без тебя поставят памятник, без тебя все оплатят. Я для тебя теперь ничто”, — написал Борис. Елена считает, что таким образом он ясно показал родным, к чему готовится. Если бы кто-то обратил внимание, трагедию, вероятно, можно было бы предотвратить. „Твое молчание вызовет море слез — горьких слез”, — предупредил ныне покойный.

* Имена всех членов семьи, упомянутых в статье, изменены.

Авторы: Илзе Вебере, Инесе Лиепиня, Re:Baltica

Редактор: Санита Йемберга, Re:Baltica

Техническая поддержка: Мадара Эйхе

Перевод на русский язык: Екатерина Кулеш

Корректор: Катрина Дергачева