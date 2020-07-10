10.07.2020, 15:59

“Нет, это не секс, покажи нормально!” Фигуристка откровенно рассказала о токсичной стороне фигурного катания


Александра Савина, wonderzine.com
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“Нет, это не секс, покажи нормально!” Фигуристка откровенно рассказала о токсичной стороне фигурного катания
Foto: Kimmo Brandt / EPA / Scanpix

Недавно российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду и в начале этого года завершившая карьеру, рассказала в инстаграме, как спорт повлиял на её восприятие отношений — о том, как жила в страхе “потерять партнёра” и как с раннего возраста её начали просить показывать в танце “секс” и “страсть”. Сайт Wonderzine поговорил со спортсменкой о психологическом давлении, восприятии собственной внешности и многом другом.

Об отношениях в паре

“Меня поставили в пару с четырнадцатилетним мальчиком. Он был старше меня, у него совершенно другие интересы. Ему ни к чему этот маленький ребёнок рядом — он хочет гулять, тусоваться с друзьями. А тут я, которая чего-то хочет, пытается построить дружеские отношения в паре. Дальше были обзывательства, давление со стороны тренера. Я испытывала перед этим человеком дичайший страх. Не могу назвать это неприязнью — я боялась его настолько, что когда брала его за руку, меня внутри будто било током.

Например, нам ставили танго. Это танец об отношениях, страсти, эмоциях. И нам говорили: “Нужно изобразить это и это”. Ты не то что не можешь ничего изобразить — ты боишься взять партнёра за руку: ты понимаешь, что тебя могут обозвать, дёрнуть, ещё что-нибудь тебе сделать. Откуда в двенадцать лет ребёнок, девочка, может знать, что такое вообще страсть? Как-то действовала, методом проб и ошибок. Взгляд туда, взгляд сюда — а тебе говорят: “Нет, это не секс, покажи нормально!” Что я могу нормально показать? Я же не знаю, что это. Это, конечно, странный процесс, и требовать этого от маленьких детей, я думаю, бессмысленно и глупо.

В какой-то момент я почувствовала, что за партнёра нужно бороться, его нужно охранять, он должен нужное количество времени отдыхать. А моя задача - всё это обеспечивать
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С двенадцати до девятнадцати лет у меня было совершенно искажённое понимание того, как вообще строятся отношения мужчины и женщины. В какой-то момент я почувствовала, что за партнёра нужно бороться, его нужно охранять, он должен нужное количество времени отдыхать, с ним должно быть всё хорошо. А моя задача — всё это обеспечивать. Разумеется, как бы я ни старалась, я перенесла это и в обычную жизнь: долгое время я вообще не могла этого избежать в личных отношениях. Раньше передо мной была совершенно другая модель отношений между людьми, и это противоречие не давало мне ощущать себя в этой модели спокойной и счастливой. Наверное, если бы я с детства видела что-то иное, меня это всё так бы не задевало. Но так как я видела отношения родителей, а сама находилась в другой ситуации, всё внутри меня разрывалось.

Я не понимала, что со мной не так, почему я, как девочка, должна всё время терпеть.

В прямом смысле: если возникал вопрос, к примеру, пропустить ли тренировку из-за болезни, я не могла себе этого позволить. Как же так, я подставляю партнёра. И это, конечно, навязывали со всех сторон. Мама партнёра могла совершенно спокойно позвонить и сказать: “Ой, а мы тут девочку другую позвали на просмотр и взяли”, — а в этот момент партнёр жил у меня в квартире, ел еду, которую я приготовила. Разумеется, у меня никак не могло сформироваться адекватное представление о том, как вести себя с мужчинами.

Я не думаю, что эти идеи идут сверху — просто у нас в фигурном катании, по статистике, “на десять девчонок девять ребят”. Мальчишки идут в хоккей, футбол, а в фигурное катание нет. За них начинается невероятная борьба. Мне кажется, это подпитывается не кем-то сверху, не тренерами, а скорее родителями партнёров, которые нагнетают ситуацию. Например, у партнёра, которого мне приходилось содержать и с которым нужно было жить, следующая партнёрша была в другой стране — и она точно так же содержала его, он точно так же у неё жил. Это такое инфантильное поведение — навязанное родителями ли, воспитанием, не знаю. Но эта же ситуация повторилась уже с другой девушкой".

Полностью статью можно прочитать на Wonderzine.

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