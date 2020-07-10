“Нет, это не секс, покажи нормально!” Фигуристка откровенно рассказала о токсичной стороне фигурного катания

Об отношениях в паре

“Меня поставили в пару с четырнадцатилетним мальчиком. Он был старше меня, у него совершенно другие интересы. Ему ни к чему этот маленький ребёнок рядом — он хочет гулять, тусоваться с друзьями. А тут я, которая чего-то хочет, пытается построить дружеские отношения в паре. Дальше были обзывательства, давление со стороны тренера. Я испытывала перед этим человеком дичайший страх. Не могу назвать это неприязнью — я боялась его настолько, что когда брала его за руку, меня внутри будто било током.

Например, нам ставили танго. Это танец об отношениях, страсти, эмоциях. И нам говорили: “Нужно изобразить это и это”. Ты не то что не можешь ничего изобразить — ты боишься взять партнёра за руку: ты понимаешь, что тебя могут обозвать, дёрнуть, ещё что-нибудь тебе сделать. Откуда в двенадцать лет ребёнок, девочка, может знать, что такое вообще страсть? Как-то действовала, методом проб и ошибок. Взгляд туда, взгляд сюда — а тебе говорят: “Нет, это не секс, покажи нормально!” Что я могу нормально показать? Я же не знаю, что это. Это, конечно, странный процесс, и требовать этого от маленьких детей, я думаю, бессмысленно и глупо.

” В какой-то момент я почувствовала, что за партнёра нужно бороться, его нужно охранять, он должен нужное количество времени отдыхать. А моя задача - всё это обеспечивать

С двенадцати до девятнадцати лет у меня было совершенно искажённое понимание того, как вообще строятся отношения мужчины и женщины. В какой-то момент я почувствовала, что за партнёра нужно бороться, его нужно охранять, он должен нужное количество времени отдыхать, с ним должно быть всё хорошо. А моя задача — всё это обеспечивать. Разумеется, как бы я ни старалась, я перенесла это и в обычную жизнь: долгое время я вообще не могла этого избежать в личных отношениях. Раньше передо мной была совершенно другая модель отношений между людьми, и это противоречие не давало мне ощущать себя в этой модели спокойной и счастливой. Наверное, если бы я с детства видела что-то иное, меня это всё так бы не задевало. Но так как я видела отношения родителей, а сама находилась в другой ситуации, всё внутри меня разрывалось.