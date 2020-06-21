Какими станут свадьбы после коронавируса?

Свадьбы это крупные и требующие затрат мероприятия, к которым зачастую готовятся годами и в подготовке которых участвуют сотни людей. Однако большинство бракосочетаний в эпоху социального дистанцирования провести просто невозможно.

Меняется и отношение к браку. Количество свадеб сокращается, стоимость их проведения неумолимо растёт. Сейчас женаты только около половины взрослых американцев. В 1960 году их было три четверти. И люди, вступая в брак, делают это намного, намного позже. Здесь, в Европе, картина отличается не сильно. В Италии в последнее время ежегодно заключается менее 200 000 браков — самое низкое количество со времён Первой мировой войны. За последнее десятилетие цифры уменьшились на 24%, а с 1965 года сократились вдвое.

Процесс проведения свадеб превратился в большой бизнес. Каждая свадьба это зачастую акт поддержки малого предпринимательства: от кейтеринга и фотографов до флористов и местных музыкальных групп. В последние годы стали крайне популярны свадебные путешествия в разные точки земного шара, а мальчишники и девичники являются неплохим подспорьем для экономики нескольких главных европейских городов, даже если это совсем не нравится местным жителям.

Представители свадебной индустрии часто заявляли, что она ”кризисоустойчива” и что всегда найдутся влюблённые, которые захотят отпраздновать свадьбу. А удовольствие это не из дешёвых.

” Среднестатистическая свадьба в Великобритании обходится примерно в 30 300 евро. Британские пары тратят в среднем 1350 евро на свадебное платье и около 2324 евро на обручальные кольца.

В Испании свадьба стоит примерно 23 000 евро, и испанцы знают, что такое настоящий праздник: многие вечеринки начинаются после семи часов вечера и не заканчиваются до следующего утра.

Но теперь для сотен тысяч пар всё поставлено на паузу. Многие страны полностью запретили скопления людей, и в большинстве государств-членов Евросоюза ещё остаются, пусть и смягчённые, меры карантина, что для многих делает невозможным проведение свадьбы мечты. Однако, как и всегда, люди адаптируются и по максимуму используют ситуацию, в которой они неожиданно оказались.