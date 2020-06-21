21.06.2020, 14:55

Какими станут свадьбы после коронавируса?


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Какими станут свадьбы после коронавируса?
Фото автора Trung Nguyen: Pexels

Открытый чемпионат Франции, гран-при Германии, Гластонбери, Эдинбургский фестиваль Фриндж и даже Октоберфест отменены или отложены, и это бесконечно печалит. Да и вообще выглядит так, словно весь 2020 год полностью отменили. И хотя пропустить любимое спортивное событие или музыкальный фестиваль будет грустно, то это всё равно не сравнится с болезненной необходимостью отложить или отменить свадьбу. Об этом рассуждает Euronews.

Свадьбы это крупные и требующие затрат мероприятия, к которым зачастую готовятся годами и в подготовке которых участвуют сотни людей. Однако большинство бракосочетаний в эпоху социального дистанцирования провести просто невозможно.

Меняется и отношение к браку. Количество свадеб сокращается, стоимость их проведения неумолимо растёт. Сейчас женаты только около половины взрослых американцев. В 1960 году их было три четверти. И люди, вступая в брак, делают это намного, намного позже. Здесь, в Европе, картина отличается не сильно. В Италии в последнее время ежегодно заключается менее 200 000 браков — самое низкое количество со времён Первой мировой войны. За последнее десятилетие цифры уменьшились на 24%, а с 1965 года сократились вдвое.

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Процесс проведения свадеб превратился в большой бизнес. Каждая свадьба это зачастую акт поддержки малого предпринимательства: от кейтеринга и фотографов до флористов и местных музыкальных групп. В последние годы стали крайне популярны свадебные путешествия в разные точки земного шара, а мальчишники и девичники являются неплохим подспорьем для экономики нескольких главных европейских городов, даже если это совсем не нравится местным жителям.

Представители свадебной индустрии часто заявляли, что она ”кризисоустойчива” и что всегда найдутся влюблённые, которые захотят отпраздновать свадьбу. А удовольствие это не из дешёвых.

Среднестатистическая свадьба в Великобритании обходится примерно в 30 300 евро. Британские пары тратят в среднем 1350 евро на свадебное платье и около 2324 евро на обручальные кольца.

В Испании свадьба стоит примерно 23 000 евро, и испанцы знают, что такое настоящий праздник: многие вечеринки начинаются после семи часов вечера и не заканчиваются до следующего утра.

Но теперь для сотен тысяч пар всё поставлено на паузу. Многие страны полностью запретили скопления людей, и в большинстве государств-членов Евросоюза ещё остаются, пусть и смягчённые, меры карантина, что для многих делает невозможным проведение свадьбы мечты. Однако, как и всегда, люди адаптируются и по максимуму используют ситуацию, в которой они неожиданно оказались.

Самое простое решение — отложить этот большой день до следующего года. И в то время как для пар это всего лишь не очень приятно, то для индустрии в целом — со всеми отменами 2020-го — это может означать полный крах. Но некоторые решили действовать здесь и сейчас. Раффаэле Карбонелли и Эстер Консилио, экипировавшись перчатками и масками, собирались связать себя узами брака 11 июня в итальянском Сереньо, но их планы были сорваны из-за запрета мэра проводить какие-либо церемонии. Чтобы обойти ограничения, пара решила зарегистрировать свой брак без гостей и банкета, но используя все средства индивидуальной защиты. Кому-то всё же удалось пригласить гостей, провести церемонию и торжественный банкет — онлайн.

Для одних вызванный карантином стресс без единого шанса на дистанцирование со своим партнёром может спровоцировать резкий рост числа разводов, для других он является подтверждением принятого решения. Например, в Китае после снятия карантина в загс отправилось множество пар. 20 мая, в китайский день влюблённых, сочеталось браком более 200 000 человек.

Будем надеяться, что если будет найдена вакцина или сдержана вторая волна вируса, следующий год будет более удачным для тех, кто хочет официально зарегистрировать свою любовь.

Грядёт глубокий кризис, у всех появится время для переоценки. Подумаем ли мы вновь о том, глупо ли проводить большие свадьбы?

В последние годы мероприятия приняли серьёзный размах: больше гостей, больше еды, более изящное место… Некоторые современные свадьбы длятся несколько дней! Нужно ли всё это? Каждый, конечно, примет своё собственное решение. Но для многих принятие этих решений основывается на давлении социума и чьих-то ожиданиях, что необходимо провести идеальный праздник, который потом оказывается причиной множества долгов.

Как бы ни был печален 2020 год, возможно, он создал идеальные условия для того, чтобы сесть и подумать, а какую свадьбу я хочу на самом деле?

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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