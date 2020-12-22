Суп из снежков и рождественские орехи. 4 необычных блюда, которые можно приготовить на Рождество

“Рождество — это время, которое мы проводим с семьей, и вспоминаем наших предков. Почему бы не нам не приготовить те же блюда, что готовили наши дедушки и бабушки? Таким образом они как будто снова окажутся рядом с нами на какое-то время”, — сказал Демо. “Традиционные рождественские блюда всегда готовили из простых ингредиентов и повторить их несложно. Эстонская хозяйка однозначно готовила к празднику холодец и имбирные пряники, а в некоторых домах на стол подавали и суп со снежками — настоящий зимний десерт”.

Демо считает, что соблюдение традиций в приготовлении праздничных блюд очень важно. “Это возможность почувствовать настоящую близость и связь с прошлым. Помимо сохранения традиций, в этом есть еще один важный плюс — экономия денег. Из очень простых ингредиентов можно приготовить аппетитные блюда!”,- утверждает шеф-повар.

“Я считаю, что все наше тело получает удовольствие от приготовления пищи — было установлено, что человеческий мозг наслаждается переменами и новизной. Наши пальцы также нуждаются в отдыхе от компьютерной клавиатуры или экрана смартфона! Лучший подарок к праздникам в этом году — время, проведенное вместе с семьей!”, — сказал Демо.

Фото: Демо Каэв

Рождественский суп из снежков

Вам понадобится:

500 мл молока

200 мл кофейных сливок

4 яйца

85 г сахара

10 г ванильного сахара

Корица (для приправы)

Замороженная брусника

10 г картофельного / кукурузного крахмала

Отделите яичные белки от желтых, половину яичных белков взбейте с сахаром до образования крепкой пены. Нагрейте молоко и кофейные сливки почти до кипения и ложкой добавьте в смесь снежки из яичного белка. Когда снежки будут готовы, вытащите их лопаткой из пены, добавьте в молоко корицу, ванильный сахар и еще одну порцию сахара. Яичные желтки взбейте с небольшим количеством горячего молока и добавьте массу в горячее молоко, постоянно помешивая. Если молоко не загустеет сразу, нагрейте его на слабом огне, постоянно помешивая (если вы хотите получить более густой соус под снежками, добавьте 1 чайную ложку картофельного или кукурузного крахмала). Доведите соус из картофельного крахмала до кипения и снимите с огня. Если вы используете кукурузный крахмал, поварите еще 1-2 минуты.