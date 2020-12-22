22.12.2020, 09:23

Суп из снежков и рождественские орехи. 4 необычных блюда, которые можно приготовить на Рождество


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Суп из снежков и рождественские орехи. 4 необычных блюда, которые можно приготовить на Рождество
Фото: Демо Каэв

Повар Rimi Демо Каэв уверен, что чем чаще люди готовят дома и собираются за большим столом, тем лучше отношения в их семье. “Если в семье нет традиции готовить, то во время праздников можно поставить себе эту задачу!” — отметил он.

“Рождество — это время, которое мы проводим с семьей, и вспоминаем наших предков. Почему бы не нам не приготовить те же блюда, что готовили наши дедушки и бабушки? Таким образом они как будто снова окажутся рядом с нами на какое-то время”, — сказал Демо. “Традиционные рождественские блюда всегда готовили из простых ингредиентов и повторить их несложно. Эстонская хозяйка однозначно готовила к празднику холодец и имбирные пряники, а в некоторых домах на стол подавали и суп со снежками — настоящий зимний десерт”.

Демо считает, что соблюдение традиций в приготовлении праздничных блюд очень важно. “Это возможность почувствовать настоящую близость и связь с прошлым. Помимо сохранения традиций, в этом есть еще один важный плюс — экономия денег. Из очень простых ингредиентов можно приготовить аппетитные блюда!”,- утверждает шеф-повар.

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“Я считаю, что все наше тело получает удовольствие от приготовления пищи — было установлено, что человеческий мозг наслаждается переменами и новизной. Наши пальцы также нуждаются в отдыхе от компьютерной клавиатуры или экрана смартфона! Лучший подарок к праздникам в этом году — время, проведенное вместе с семьей!”, — сказал Демо.

Фото: Демо Каэв

Рождественский суп из снежков

Вам понадобится:

500 мл молока

200 мл кофейных сливок

4 яйца

85 г сахара

10 г ванильного сахара

Корица (для приправы)

Замороженная брусника

10 г картофельного / кукурузного крахмала

Отделите яичные белки от желтых, половину яичных белков взбейте с сахаром до образования крепкой пены. Нагрейте молоко и кофейные сливки почти до кипения и ложкой добавьте в смесь снежки из яичного белка. Когда снежки будут готовы, вытащите их лопаткой из пены, добавьте в молоко корицу, ванильный сахар и еще одну порцию сахара. Яичные желтки взбейте с небольшим количеством горячего молока и добавьте массу в горячее молоко, постоянно помешивая. Если молоко не загустеет сразу, нагрейте его на слабом огне, постоянно помешивая (если вы хотите получить более густой соус под снежками, добавьте 1 чайную ложку картофельного или кукурузного крахмала). Доведите соус из картофельного крахмала до кипения и снимите с огня. Если вы используете кукурузный крахмал, поварите еще 1-2 минуты.

Разлейте соус по подходящей посуде, добавьте замороженную рябину и выложите сами снежки.

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Фото: Демо Каэв

Рождественские орехи

Вам понадобится:

50 г сливочного масла

250-300 г грецких орехов

5-6 столовых ложек коричневого сахара

1 чайная ложка приправы для имбирных пряников

1 дл белого сахара

Высыпьте белый сахар в отдельную миску. Растопите масло на слабом огне и добавьте орехи, нагревайте несколько минут, постоянно помешивая. Добавьте коричневый сахар и приправу для имбирных пряников. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока сахар не растает. Когда орехи поменяют цвет и сахар окончательно растает, добавьте массу к белому сахару и перемешивайте, пока сахар не станет кристаллическим.

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Фото: Демо Каэв

Рождественское желе

Вам понадобится:

2 апельсина

500 мл кофейных сливок

20 г желатина

½ ч.л кардамона

100 г сахара

Вылейте кофейные сливки в кастрюлю и натрите цедру 1 апельсина на мелкой терке. Добавьте кардамон и сахар, доведите до кипения. Залейте желатин небольшим количеством холодной воды. Выдавите из апельсинов сок и добавите в кофейный крем. Растопите желатин на водяной бане и добавьте смесь кофейных сливок. Разлейте полученную смесь в подходящие прозрачные стаканы/чашки. После заморозки добавьте дольки апельсина для украшения десерта.

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Фото: Демо Каэв

Легкий холодец из курицы

Вам понадобится:

1 курица

1,5-2л воды

2 луковицы

2 моркови

2 сельдерея

30 г желатина

5 г перца горошком

Лист петрушки

5-6 помидоров черри

Поваренная соль

Нарежьте курицу и залейте ее холодной водой, что она была покрыта. Когда вода закипит, снимите пену. Оставьте мясо вариться на слабом огне и добавьте в бульон половину нарезанных овощей, перец и соль. Остальную часть овощей отварите отдельно. Жир из бульона можно удалить во время кипячения. Как только мясо начнет отделяться от костей, его можно вынуть. Мясо нарежьте на мелкие кусочки и переложите в формы для холодца. При необходимости процедите бульон через мелкое сито. Залейте желатин небольшим количеством холодной воды, распустите его на водяной бане и добавите в бульон. В форму для холодца добавьте нарезанные листья петрушки, оставшиеся овощи и помидоры черри. Залейте все желатиновым бульоном и поставьте формочки в прохладное место (не в холодильник) для образования желе.

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