19.12.2020, 16:09

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕЦЕПТ | Тушеная квашеная капуста с игристым вином, медом и брусникой

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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕЦЕПТ | Тушеная квашеная капуста с игристым вином, медом и брусникой
Foto: erakogu

Хотите успеть приготовить к праздничному рождественскому столу что-то традиционное, но с ноткой пикантности? Попробуйте совместить в рецепте традиционной квашеной капусты мед и алкоголь, который вы предпочитаете.

В этом рецепте капуста изначально тушится с сахаром, а мед добавляется только в конце. Любители пива могут заменить игристое вино темным вариантом любимого напитка.

На 6-8 порций:

  • 1 килограмм квашеной капусты
  • 1 дл (100 мл) сахара
  • 500 мл полусладкого игристого вина
  • 2 лавровых листа
  • 50 г сливочного масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 дл (100 мл) замороженной брусники
  • 4 столовые ложки меда

Положите в кастрюлю все ингредиенты, кроме брусники и меда. Тушите на медленном огне два часа. Добавьте воду, если необходимо. Добавьте бруснику (ее не нужно предварительно размораживать) и мед, перемешайте и тушите еще пять минут, пока брусника не разморозится.

Рецепт из книги Кристы Кивисалу, Мари-Лийс Иловер и Тийны Лебане "Mesi. Tarust taldrikule"

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