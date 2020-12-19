РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕЦЕПТ | Тушеная квашеная капуста с игристым вином, медом и брусникой

В этом рецепте капуста изначально тушится с сахаром, а мед добавляется только в конце. Любители пива могут заменить игристое вино темным вариантом любимого напитка.

На 6-8 порций:

1 килограмм квашеной капусты

1 дл (100 мл) сахара

500 мл полусладкого игристого вина

2 лавровых листа

50 г сливочного масла

1 чайная ложка соли

1 дл (100 мл) замороженной брусники

4 столовые ложки меда

Положите в кастрюлю все ингредиенты, кроме брусники и меда. Тушите на медленном огне два часа. Добавьте воду, если необходимо. Добавьте бруснику (ее не нужно предварительно размораживать) и мед, перемешайте и тушите еще пять минут, пока брусника не разморозится.

Рецепт из книги Кристы Кивисалу, Мари-Лийс Иловер и Тийны Лебане "Mesi. Tarust taldrikule"