РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕЦЕПТ | Тушеная квашеная капуста с игристым вином, медом и брусникой

В этом рецепте капуста изначально тушится с сахаром, а мед добавляется только в конце. Любители пива могут заменить игристое вино темным вариантом любимого напитка.
На 6-8 порций:
- 1 килограмм квашеной капусты
- 1 дл (100 мл) сахара
- 500 мл полусладкого игристого вина
- 2 лавровых листа
- 50 г сливочного масла
- 1 чайная ложка соли
- 1 дл (100 мл) замороженной брусники
- 4 столовые ложки меда
Положите в кастрюлю все ингредиенты, кроме брусники и меда. Тушите на медленном огне два часа. Добавьте воду, если необходимо. Добавьте бруснику (ее не нужно предварительно размораживать) и мед, перемешайте и тушите еще пять минут, пока брусника не разморозится.
Рецепт из книги Кристы Кивисалу, Мари-Лийс Иловер и Тийны Лебане "Mesi. Tarust taldrikule"
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить