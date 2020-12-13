13.12.2020, 19:00

РЕЦЕПТ | Рождественский салат с кровяными колбасками

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Мари-Лийс Иловер
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РЕЦЕПТ | Рождественский салат с кровяными колбасками
Verivorstisalat. Foto: Mari-Liis Ilover

Поскольку все-таки мы живем в Эстонии, предлагаем запланировать для рождественского стола хотя бы одно блюдо из традиционных эстонских рождественских продуктов. Например, салат с кровяной колбасой по рецепту журнала Oma Maitse, в котором вкус колбасы особенно хорошо сочетается с кисло-сладкой маринованной тыквой, острым луком и сочными зернами граната.

Вам понадобится:

2 кровяные колбаски

2 горсти зеленого салата, хорошо подойдет смесь салата фриллис (frillice) и рукколы

100 мл маринованных кусочков тыквы

1 красная луковица, порезанная тонкими ломтиками

100 мл гранатовых зерен

Приготовление:

Нарежьте кровяную колбасу ломтиками в несколько миллиметров.

Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в духовке при температуре 150 градусов в течение 20 минут.

Выньте из духовки и дайте полностью остыть на тарелке, чтобы кусочки колбасок подсохли.

Выложите зеленый салат на блюдо или тарелки, большие листья разорвите.

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Выложите поверх кусочки колбасок, кубики маринованной тыквы, дольки лука и зерна граната.

Присутствие в рецепте зеленого салата и сочной тыквы не требует использования соуса.

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