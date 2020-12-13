РЕЦЕПТ | Рождественский салат с кровяными колбасками

Поскольку все-таки мы живем в Эстонии, предлагаем запланировать для рождественского стола хотя бы одно блюдо из традиционных эстонских рождественских продуктов. Например, салат с кровяной колбасой по рецепту журнала Oma Maitse, в котором вкус колбасы особенно хорошо сочетается с кисло-сладкой маринованной тыквой, острым луком и сочными зернами граната.
Вам понадобится:
2 кровяные колбаски
2 горсти зеленого салата, хорошо подойдет смесь салата фриллис (frillice) и рукколы
100 мл маринованных кусочков тыквы
1 красная луковица, порезанная тонкими ломтиками
100 мл гранатовых зерен
Приготовление:
Нарежьте кровяную колбасу ломтиками в несколько миллиметров.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в духовке при температуре 150 градусов в течение 20 минут.
Выньте из духовки и дайте полностью остыть на тарелке, чтобы кусочки колбасок подсохли.
Выложите зеленый салат на блюдо или тарелки, большие листья разорвите.
Выложите поверх кусочки колбасок, кубики маринованной тыквы, дольки лука и зерна граната.
Присутствие в рецепте зеленого салата и сочной тыквы не требует использования соуса.
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