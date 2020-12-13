РЕЦЕПТ | Рождественский салат с кровяными колбасками

Мари-Лийс Иловер текст и фото EST 1

Verivorstisalat. Foto: Mari-Liis Ilover

Поскольку все-таки мы живем в Эстонии, предлагаем запланировать для рождественского стола хотя бы одно блюдо из традиционных эстонских рождественских продуктов. Например, салат с кровяной колбасой по рецепту журнала Oma Maitse, в котором вкус колбасы особенно хорошо сочетается с кисло-сладкой маринованной тыквой, острым луком и сочными зернами граната.