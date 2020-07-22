Любовная переписка 2.0 — советы и предостережения немецкого профессора
Умение любить сегодня во многом зависит от навыков использования современных средств коммуникации, считает автор книги о романтических отношениях в цифровую эпоху, сообщает DW.
Умение любить сегодня во многом зависит от навыков использования современных средств коммуникации, считает автор книги о романтических отношениях в цифровую эпоху, сообщает DW.
Преодолевать расстояния влюбленным во все времена помогали письма. Пожалуй, еще никогда любимым не писали так много, как теперь, в эпоху общения виртуального, утверждает автор книги “Это любовь” (“Es ist Liebe”) Штефан Поромбка (Stephan Porombka). Особую актуальность эта романтическая тенденция приобрела во время вынужденной самоизоляции, подчеркивает профессор кафедры теории и практики коммуникации Берлинского университета искусств (Universität der Künste Berlin — UdK Berlin) в беседе с DW.
Но может ли дистанционный контакт полноценно заменить реальное, “живое” общение? “В современной интерпретации любовь — это искусство коммуникации”, — поясняет профессор Поромбка. Современная “революция коммуникации” любовь не упраздняет — вопреки мнению критиков, предсказывающих скорый закат романтических отношений. Напротив, общение в эпоху цифрового века особо сосредоточено на “разговоре о любви”, на совместном поиске того, что обоих партнеров делает счастливыми, подчеркивает эксперт.
Любовь трансформируется, принимает новые формы, “подстраивается” под новую ситуацию — происходит “актуализация” любовных отношений. После романтизации в начале XIX века, психоаналитической “драматизации” на рубеже XX века и “сексуализации” в середине минувшего века, взаимоотношения влюбленных во времена мобильного интернета пересматриваются (скорее — перезагружаются) заново.
“Это настолько ново, что нам, находящимся в центре этого процесса, сложно оценить ситуацию в целом: такой вид коммуникации кажется необычным, порою даже странным”, — рассуждает профессор Поромбка. Во время коронавирусного локдауна процесс этот ускорился, вышел на новый виток: романтические отношения, “оснащенные” теперь новыми формами коммуникации (видео, аудио, фото, тексты, пиктограммы) еще интенсивнее переместились в виртуальное измерение. “И далось нам это довольно просто, ведь изрядный опыт у нас уже имелся ”, — отмечает профессор Поромбка.
Смартфон стал главным инструментом современной коммуникации, и не только влюбленных, констатирует он: “Мы все теперь пользуемся приложениями и мессенджерами — Telegram, WhatsApp, Twitter”. Незаменимыми во время самоизоляции стали видеозвонки, хотя далеко не все знали до этого, как всем этим пользоваться. “Как должно выглядеть любовное письмо 2.0 — решаем мы самими, в индивидуальном порядке”, — утверждает Штефан Поромбка. Можно сказать, что романтические отношения,“умение любить“ — сегодня во многом зависят от навыков использования современных средств коммуникации.
“Смартфонной” любви третьего тысячелетия подвержены не только представители юного поколения. Восьмидесятилетние овладевают навыками виртуального общения с таким же азартом, как и пятнадцатилетние, считает автор книги о коммуникации в цифровом веке “Это любовь”.
Коммуникация нового типа, позволяющая ежесекундно пересылать сообщения-тексты, обмениваться фотографиями, видео, аудиосообщениями, требует, однако, иного подхода к составлению посланий. “Мы постоянно экспериментируем, комбинируем различные форматы, используем различные стили — словом, неустанно совершенствуемся в искусстве дистанционной коммуникации”, — перечисляет профессор Поромбка.
Влюбленные, используя аббревиатуры или смайлики, часто создают собственный код общения, понятный лишь им. “Любовным послание становиться тогда, когда в него вкладывают труд и чувства”, — поясняет публицист. Настоящим “произведением искусства романтической коммуникации” любовное письмо становится, когда плавно переходит в виртуальный диалог влюбленных (и любящих!).
Море фотографий, видеороликов, текстов, коллажей — современные послания можно, подобно обыкновенным бумажным письмам, связанными ленточкой в былые времена, складывать в виртуальную “шкатулку” (Dropbox и другие облачные хранилища). При желании, “Историю любви” (например, WhatsApp-Lovestory) можно выпустить и книгой — разумеется, в онлайн-формате.
“Не исключено, что и классическое письмо снова окажется в поле зрения современных влюбленных”, — улыбается профессор Поромбка в интервью DW. Сам он писем на бумаге давно не писал, но допускает, что письмо в конверте вполне может стать одним из форматов любовного послания и сегодня. Особенно для тех, кто любит экспериментировать.
Ведь любовные отношения со времен эпохи модерна (вот уже более ста лет) воспринимаются как некий эксперимент. Любовь “смартфонная” такое понимание любви снова выдвинула на первый план, напомнив о призыве ко всем влюбленным: говорите друг с другом, пишите другу, читайте, понимайте друг друга. Важно сегодня не только признаваться в любви, но и уметь говорить о ней, считает Штефан Поромбка.
Влюбленным же эксперт по вопросам коммуникации предлагает с самого начала обозначить “правила” виртуального диалога, ответив на такие вопросы, как: “Что именно мы хотим посылать друг другу? Как часто? Будут ли перерывы? Бывают ли у любимой/любимого “зоны недоступности” смартфона? И что это значит, когда телефон партнера отключен или недоступен?”.
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