Любовная переписка 2.0 — советы и предостережения немецкого профессора

Преодолевать расстояния влюбленным во все времена помогали письма. Пожалуй, еще никогда любимым не писали так много, как теперь, в эпоху общения виртуального, утверждает автор книги “Это любовь” (“Es ist Liebe”) Штефан Поромбка (Stephan Porombka). Особую актуальность эта романтическая тенденция приобрела во время вынужденной самоизоляции, подчеркивает профессор кафедры теории и практики коммуникации Берлинского университета искусств (Universität der Künste Berlin — UdK Berlin) в беседе с DW.

Но может ли дистанционный контакт полноценно заменить реальное, “живое” общение? “В современной интерпретации любовь — это искусство коммуникации”, — поясняет профессор Поромбка. Современная “революция коммуникации” любовь не упраздняет — вопреки мнению критиков, предсказывающих скорый закат романтических отношений. Напротив, общение в эпоху цифрового века особо сосредоточено на “разговоре о любви”, на совместном поиске того, что обоих партнеров делает счастливыми, подчеркивает эксперт.

“Текстовая революция”



Любовь трансформируется, принимает новые формы, “подстраивается” под новую ситуацию — происходит “актуализация” любовных отношений. После романтизации в начале XIX века, психоаналитической “драматизации” на рубеже XX века и “сексуализации” в середине минувшего века, взаимоотношения влюбленных во времена мобильного интернета пересматриваются (скорее — перезагружаются) заново.

“Это настолько ново, что нам, находящимся в центре этого процесса, сложно оценить ситуацию в целом: такой вид коммуникации кажется необычным, порою даже странным”, — рассуждает профессор Поромбка. Во время коронавирусного локдауна процесс этот ускорился, вышел на новый виток: романтические отношения, “оснащенные” теперь новыми формами коммуникации (видео, аудио, фото, тексты, пиктограммы) еще интенсивнее переместились в виртуальное измерение. “И далось нам это довольно просто, ведь изрядный опыт у нас уже имелся ”, — отмечает профессор Поромбка.

Смартфон стал главным инструментом современной коммуникации, и не только влюбленных, констатирует он: “Мы все теперь пользуемся приложениями и мессенджерами — Telegram, WhatsApp, Twitter”. Незаменимыми во время самоизоляции стали видеозвонки, хотя далеко не все знали до этого, как всем этим пользоваться. “Как должно выглядеть любовное письмо 2.0 — решаем мы самими, в индивидуальном порядке”, — утверждает Штефан Поромбка. Можно сказать, что романтические отношения,“умение любить“ — сегодня во многом зависят от навыков использования современных средств коммуникации.