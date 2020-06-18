ВИДЕО | "Нет никакой разницы в тренировках". Как 11-летняя фигуристка с синдромом Дауна из Латвии готовится к Специальной Олимпиаде

Орнеле Данченко 11 лет, и она родилась с синдромом Дауна. Она занимается фигурным катанием уже четыре года, успешно выступала на соревнованиях и теперь готовится к Специальной Олимпиаде, несмотря на перерыв в тренировках из-за пандемии.

В рамках движения Специальной Олимпиады могут соревноваться все взрослые и дети с 8 лет с особенностями развития. Раз в 4 года лучшие из них едут на Всемирную Специальную Олимпиаду.

Следующую зимнюю Специальную Олимпиаду перенесли на 2022 год. Орнела собирается принять в ней участие.

“Она, не разговаривая, понимает все, что ей говорят”, — тренер Ольга Нечаева рассказала Русской службе Би-би-си о том, как проходят тренировки Орнелы и ее партнера и что нужно для того, чтобы успешно участвовать в соревнованиях.