Стилист из Эстонии, живущая в Швейцарии: "Многие сайты доставки перестали функционировать или время ожидания увеличилось в разы"

Семья стилиста и модного обозревателя из Эстонии Лусинэ Аянян сейчас живет в Швейцарии. По просьбе RusDelfi Лусинэ рассказала, что сейчас происходит в стране, где коронавирусом заражены уже более 4000 человек.
Положение в небольшой, но очень стабильной Швейцарии на сегодняшний день крайне шаткое — свыше 4000 случаев заражения коронавирусом. Долгое время граница с Италией была открыта, и люди по работе перемещались между странами, а это порядка 70 тысяч человек — потенциальных разносчиков вируса. В прошлую пятницу пришлось экстренно прекратить основную социальную и торговую деятельность на время пандемии, официальный срок — до 19 апреля 2020 года.
В целом паники нет, но ощущается чувство неопределенности при виде высоких показателей инфицированных и смертности за короткий период.
Армия мобилизована и помогает властям. Поскольку в области здравоохранения сейчас нехватка рабочей силы, то в первую очередь помощь направлена туда.
Несмотря на то, что продовольственные магазины работают в обычном режиме, люди стараются пользоваться онлайн-сервисами и заказывать продукты на сайте с доставкой на дом. Из-за этого многие сайты перестали функционировать или время доставки увеличилось в разы.
Приятно видеть, как молодые ребята организовывают группы волонтеров на Фейсбуке, которые предлагают свою помощь в повседневных делах людям из группы риска. На днях в почтовом ящике я нашла листовку, где местная девушка предлагала помочь с походом в магазин, аптеку, посидеть с детьми. При этом совершенно не сомневаешься в искреннем посыле человека, ведь в Швейцарии молодежь в раннем возрасте начинает волонтерскую работу и подработку.
Основная часть торговых точек закрыта, рестораны и развлекательные заведения тоже не работают. Те места, где невозможно соблюдать дистанцию, салоны и фитнес-центры, тоже попросили незамедлительно закрыть.
В Швейцарии распространение коронавируса проходит очень быстро, поэтому нам всем настоятельно рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости. Но за окном 18 градусов тепла, и людям сложно находиться взаперти. На прошлых выходных можно было встретить компании людей на променаде. Очень хочется надеяться на сознательность жителей, которые поймут, что необходимо изолировать себя или максимально держать дистанцию. Многие так и делают — редкие пешеходы на улице обходят друг друга, или стараются переждать пока кто-то пройдет мимо.
В Швейцарии всегда особое внимание уделяли нормам снабжения на случай непредвиденных ситуаций. Поэтому у многих местных жителей уже имелись стратегические запасы в домашних подвалах и бункерах, которые регулярно пополняются. К примеру, в обязательный список домашнего резерва должны быть включены: семидневный запас воды (8 литров на человека) и продуктов, таких как сахар, растительное масло, консервы с мясом, рыбой, фруктами и овощами, рис,чечевица, макароны, шоколад и сухофрукты. Гречка здесь не популярна, поэтому о ней мало кто вспоминает. Уже в конце февраля в магазинах можно было заметить дефицит вышеперечисленных продуктов. На тот момент мне показалось это удивительным, и я сфотографировала пустые места на полках. Люди брали только то, что действительно нужно, и ничего больше.
Все образовательные учреждения перевели на домашнее дистанционное обучение, и каждый день необходимо выходить на связь с учителем. Даже дошкольники должны выполнять обязательные задания — с этим здесь строго. Несмотря на то, что в Швейцарии стараются минимизировать дигитальные методы в обучении, запрещены какие-либо девайсы, такой шаг был вынужденной мерой. Удивительно, как за очень короткий срок они смогли перестроиться в онлайн, не имея ранее ничего похожего на E-kool.
По моим личным прогнозам — уже в эти выходные нас всех закроют дома, как это сделали в соседней Италии. Очень хочется надеятся на скорый исход, но при текущем раскладе утешительного мало. Остается набраться терпения на ближайшие пару месяцев и провести время с пользой.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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