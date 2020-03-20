Стилист из Эстонии, живущая в Швейцарии: "Многие сайты доставки перестали функционировать или время ожидания увеличилось в разы"

Положение в небольшой, но очень стабильной Швейцарии на сегодняшний день крайне шаткое — свыше 4000 случаев заражения коронавирусом. Долгое время граница с Италией была открыта, и люди по работе перемещались между странами, а это порядка 70 тысяч человек — потенциальных разносчиков вируса. В прошлую пятницу пришлось экстренно прекратить основную социальную и торговую деятельность на время пандемии, официальный срок — до 19 апреля 2020 года.

В целом паники нет, но ощущается чувство неопределенности при виде высоких показателей инфицированных и смертности за короткий период.

Армия мобилизована и помогает властям. Поскольку в области здравоохранения сейчас нехватка рабочей силы, то в первую очередь помощь направлена туда.

Несмотря на то, что продовольственные магазины работают в обычном режиме, люди стараются пользоваться онлайн-сервисами и заказывать продукты на сайте с доставкой на дом. Из-за этого многие сайты перестали функционировать или время доставки увеличилось в разы.

Приятно видеть, как молодые ребята организовывают группы волонтеров на Фейсбуке, которые предлагают свою помощь в повседневных делах людям из группы риска. На днях в почтовом ящике я нашла листовку, где местная девушка предлагала помочь с походом в магазин, аптеку, посидеть с детьми. При этом совершенно не сомневаешься в искреннем посыле человека, ведь в Швейцарии молодежь в раннем возрасте начинает волонтерскую работу и подработку.

Основная часть торговых точек закрыта, рестораны и развлекательные заведения тоже не работают. Те места, где невозможно соблюдать дистанцию, салоны и фитнес-центры, тоже попросили незамедлительно закрыть.