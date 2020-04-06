"Мне было стыдно, что я сдалась так быстро": история медсестры из Испании, заразившейся COVID-19

“Меня зовут Нурия Санчес Васко. Я работаю медсестрой в отделении гериатрии больницы города Террасса (Испания).

Когда в нашей больнице начались первые случаи заражения COVID-19, мы совсем не были готовы к тому, что произойдет. Нам сказали, что этот вирус вызывает болезнь вроде гриппа, но с немного более тяжелыми последствиями. Позже мы почувствовали, что это значит на самом деле.

Сначала у нас ввели новые правила: уменьшили количество посещений родственников — на каждого пациента допускался только один член семьи. Двери обоих крыльев больницы (8 слева и 8 справа) были закрыты, чтобы пациенты обеих сторон не имели между собой контакта.

Первый случай инфицирования

Первым пациентом с лихорадкой и одышкой была женщина, поступившая в отделение внутренней медицины на пятом этаже. Через неделю после того, как у нее диагностировали коронавирус, ее перевели с пятого на наш этаж. Мы пожаловались на то, что ее нельзя было переводить, как и любого другого инфицированного пациента. Но нас не слушали, и пациентов размещали в зависимости от сложности течения их болезни.

” Нам не выдавали индивидуальную защиту. У нас не было даже хирургических масок.

Мы жаловались руководству, поскольку работаем с пожилыми пациентами, которые относятся к группе риска. И хотя крылья больницы были закрыты, мы продолжали ходить по коридорам, ездить в лифтах, пользоваться общественным транспортом.

Пациентку изолировали и перевели в другое отделение для пациентов, инфицированных COVID-19. Из-за давления и жалоб со стороны медицинского персонала, нам наконец выдали маски. Но не с фильтром FFP2, а хирургические маски, поскольку других, по-видимому, не было. Кошмар вот-вот должен был наступить.

Через несколько дней появились новые случаи: соседка по комнате заразившейся пациентки и те, кто был с ними в контакте, — включая пациентов из другого крыла.

Момент, когда я заразилась сама



В тот момент я и некоторые мои коллеги начали испытывать первые симптомы.

В протоколе для персонала говорилось, что при наличии симптомов нужно неделю провести дома. Затем его заменили: если медработник без защиты в течение недели находился в прямом контакте с COVID-положительным пациентом и у него не было симптомов, он должен был неделю провести дома и последить за симптомами. Соответственно, если они не проявлялись, то можно было вернуться на работу.