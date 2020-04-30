Мама троих детей — Союзу женщин Эстонии и Президенту ЭР: “В этом году всем матерям Эстонии надо дать звание “Мать года”!”

“В результате кризиса нагрузка на матерей возросла в сотни раз. Прежде дети каждый день могли есть, заниматься, учиться и играть в школе или детском саду.

Матери теперь вынуждены готовить для своих детей минимум три раза в день. Учить их, играть с ними, развлекать их. Кроме того, многие мамы должны при этом работать из дома. Честно говоря, я немного схожу с ума. Это дикая нагрузка.

У меня трое детей: один учится в старшей школе, один в начальной и один еще не ходит в детский сад. Каждому нужно особое внимание, свой подход. Кроме того, моя нагрузка увеличилась из-за кризиса.

Дом в три раза больше нуждается в уборке, потому что время, проведенное детьми дома, утроилось. Тем не менее, в сутках только 24 часа. В последнее время я мало сплю. Когда дети наконец улеглись, в комнатах порядок, наваливается усталость, но потребность в одиночестве так велика, что в течение часа я просто сижу в кресле и наслаждаюсь тишиной.

Я знаю, что я не одинока — многие женщины сейчас едва ли не ломаются от стресса и напряжения. Но мы не сломаемся, мы невероятно гибкие. Мы, мамы, великие герои!

У меня есть предложение для Союза женщин Эстонии и Президента Эстонской Республики: дать в этом году звание матери года всем эстонским матерям! Отправьте им маленькую открытку с благодарностью в почтовый ящик, потому что в этом году мы все герои.

Этот жест может также исправить последствия скандала, разразившегося три года назад, когда стало очевидно, что матерями года были достойны считаться только замужние женщины. На этот раз матери-одиночки особенно заслужили это звание!”