Крымские страсти эстонского писателя. Спецрейс из Украины привез в Таллинн не только рабочих, но и любовь

Входивший в 70-х годах в легендарную баскетбольную команду Kalev Михкель Тикс (67) и Марина (46) встретились на сайте знакомств в 2011 году, когда он жил в Крыму. Бывший спортсмен, писатель и журналист жил периодически то в Крыму, то в Эстонии в течение нескольких лет.

“Нас с Мариной связывает больше, чем любовь между мужчиной и женщиной. Чувствую, что наши судьбы связаны”, — утверждает писатель.

Тикс рассказывает, что медсестра из Запорожья привлекла его тем, что сочетает в себе лучшие качества украинской женщины — любовь к семье, трудолюбие, благодарность и сексуальность.

“Такую женщину стоит завести даже без украинского борща”, — заявил он.

Foto: erakogu

Из-за коронавируса пара оказалась разделена, и если Тиксу удалось попасть обратно в Эстонию пару месяцев назад, то Марина присоединилась к нему только на этой неделе. Конечно же, мужчина был на седьмом небе от счастью, когда его возлюбленная приземлилась в Таллинне.

Марина прилетела из Киева спецрейсом, перевозившим сезонных украинских рабочих — это была последняя возможность попасть в Эстонию во время корноакризиса.

Тикс рассказал, что пригрозил Министерству внутренних дел голодовкой, чтобы они снова пересмотрели его ходатайство и выдали Марине разрешение на пересечение границы. Но в тот же день были отменены рейсы Киев-Таллинн! Мужчина купил возлюбленной билеты через Ригу, но ночью перед вылетом авиасообщение с Украиной прекратила и Латвия.

Марина выехала на автобусе Ecolines в Эстонию через Польшу, Латвию и Литву, но на польской границе ее развернули обратно. Поэтому Марина смогла попасть в Эстонию только спецрейсом, но вылететь обратно теперь не может. К счастью, на чартерном самолете, вылет которого организовали эстонские предприниматели и земледельцы, нашлось свободное место.

Foto: erakogu

Михкель и Марина уже давно планируют свадьбу. Пока что единственным препятствием была разлука, которую вызвал коронавирус. Теперь же, когда и это позади, настало время для последнего шага.

Мужчина рассказывает, что Марина привезла с собой кольца, так как в Украине они дешевле, и свадебное платье уже куплено на пенсию жениха. Но сначала паре придется две недели провести дома на карантине, тем более, на борту самолета нашли троих инфицированных коронавирусом.