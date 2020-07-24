Крымские страсти эстонского писателя. Спецрейс из Украины привез в Таллинн не только рабочих, но и любовь

На этой неделе развернулся финал красивой истории любви, в которой замешаны бывший эстонский баскетболист и писатель, украинская красавица, коронавирус и даже угроза голодовки.
Входивший в 70-х годах в легендарную баскетбольную команду Kalev Михкель Тикс (67) и Марина (46) встретились на сайте знакомств в 2011 году, когда он жил в Крыму. Бывший спортсмен, писатель и журналист жил периодически то в Крыму, то в Эстонии в течение нескольких лет.
“Нас с Мариной связывает больше, чем любовь между мужчиной и женщиной. Чувствую, что наши судьбы связаны”, — утверждает писатель.
Тикс рассказывает, что медсестра из Запорожья привлекла его тем, что сочетает в себе лучшие качества украинской женщины — любовь к семье, трудолюбие, благодарность и сексуальность.
“Такую женщину стоит завести даже без украинского борща”, — заявил он.
Из-за коронавируса пара оказалась разделена, и если Тиксу удалось попасть обратно в Эстонию пару месяцев назад, то Марина присоединилась к нему только на этой неделе. Конечно же, мужчина был на седьмом небе от счастью, когда его возлюбленная приземлилась в Таллинне.
Марина прилетела из Киева спецрейсом, перевозившим сезонных украинских рабочих — это была последняя возможность попасть в Эстонию во время корноакризиса.
Тикс рассказал, что пригрозил Министерству внутренних дел голодовкой, чтобы они снова пересмотрели его ходатайство и выдали Марине разрешение на пересечение границы. Но в тот же день были отменены рейсы Киев-Таллинн! Мужчина купил возлюбленной билеты через Ригу, но ночью перед вылетом авиасообщение с Украиной прекратила и Латвия.
Марина выехала на автобусе Ecolines в Эстонию через Польшу, Латвию и Литву, но на польской границе ее развернули обратно. Поэтому Марина смогла попасть в Эстонию только спецрейсом, но вылететь обратно теперь не может. К счастью, на чартерном самолете, вылет которого организовали эстонские предприниматели и земледельцы, нашлось свободное место.
Михкель и Марина уже давно планируют свадьбу. Пока что единственным препятствием была разлука, которую вызвал коронавирус. Теперь же, когда и это позади, настало время для последнего шага.
Мужчина рассказывает, что Марина привезла с собой кольца, так как в Украине они дешевле, и свадебное платье уже куплено на пенсию жениха. Но сначала паре придется две недели провести дома на карантине, тем более, на борту самолета нашли троих инфицированных коронавирусом.
“Если не заболеем, то в начале августа сможем пойти в ЗАГС и вместе подать заявление о вступлении в брак. Потом закон позволит нам помариноваться с месяцок, чтобы молодые ветреные возлюбленные уж точно не передумали. Только тогда нас сделают парой, что даст Марине право ходатайствовать о временном виде на жительство с законным супругом”, — рассказал Мизкель Тикс.
“Коронакризис заставляет играть свадьбу, если хочешь быть со своей второй половинкой”, — добавил он.
Михкель и Марина решили отметить свадьбу в интимной атмосфере, только вдвоем. Дочери Марины не могут попасть в Эстонию, поэтому было бы несправедливо, если бы на свадьбе присутствовали только дети и внуки жениха.
Марина уже давно вдова, ее муж умер от рака. На зарплату медсестры детского сада в сто евро она в одиночку вырастила двух дочерей.
Теперь пара будет жить в бывшем военном городке Суурпеа под Локса, где у Тикса есть однокомнатная квартира. Мужчина надеется, что ему через суд удастся получить обратно отцовский хутор в Колгакюла, и тогда его возлюбленная станет “хозяйкой мызы”.
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