Художественный вкус. История тренера Ларисы Горбуновой, которая сохранила в Эстонии целый вид спорта

Художественная гимнастика переживает бум. Призеров чемпионата страны награждает президент Керсти Кальюлайд, а самый престижный турнир в странах Балтии – Miss Valentine – не первый год показывает национальное телевидение. Одна из авторов этого бума – Лариса Горбунова, воспитавшая несколько поколений чемпионок страны и единственную на данный момент в истории независимой Эстонии участницу Олимпийских игр Ирину Киккас-Ныомаа. В пасхальные выходные в Тарту пройдет очередной чемпионат Эстонии. И снова подопечные Ларисы Горбуновой будут там главными фаворитками.
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК, ЯДРО, ПАЯЛЬНИК
Зал дворца спорта «Калев» разделен на три равные части. В одной стучат мячами баскетболисты. В другой семи-восьмилетние девочки постигают азы эстетической гимнастики. Середина зала отдана самому женственному виду спорта – художественной гимнастике. Здесь каждый день тренирует своих подопечных Лариса Горбунова. Ее тренерской карьере 30 с лишним. Сколько золота увезли ее подопечные с национальных чемпионатов, с трудом поддается подсчетам. Наталья Корнышева (Инно) в 90-е выиграла 26 медалей (из них 6 – в абсолютном первенстве), Ирина Киккас – более 40 (и 8 в «абсолюте»). В последние годы первенство между собой разыгрывали Ольга и Виктория Богдановы – тоже подопечные Горбуновой. Есть еще юная Кармен-Мари Аэсма. На подходе и юниорская сборная Эстонии, которой также занимается Горбунова.
«Мне всегда было интересно составлять упражнения, – вспоминает Лариса Александровна начало тренерской карьеры. – Даже не закончив заниматься, я уже составляла кому-то программы».
Путь на вершину карьеры для любого советского тренера лежал через институт физкультуры им. Лесгафта. Но молодой гимнастке из Эстонии пришлось вернуться в родные края ни с чем. Во-первых, вступительные тесты пришлось проходить даже мастерам спорта, а не только кандидатам, как Лариса. Но главной преградой стало ядро.
«Сложно было с легкой атлетикой, – вспоминает тренер. – Я только прыгала. А при попытке толкнуть ядро вместе с этим ядром куда-то улетала».
Пришлось поступать в ТТУ, там ядра были только в атомах на физике, а через год отправляться в педагогический. Абитуриентку приняли сразу на второй курс, но с условием, что сдаст все экзамены, в том числе вступительные. И в том числе «любимую» легкую атлетику. И хотя ядро Ларисе снова не покорилось, в институт ее все-таки взяли. Причем учиться нужно было на эстонском языке. А потому, когда Эстония вновь обрела независимость, выпускница Таллиннского педагогического получила гражданство. Не было бы счастья, да непоступление в Лесгафта помогло.
Впрочем, между поступлениями был еще год работы на заводе.
«Я монтажница радиоаппаратуры второго разряда, – смеется Лариса. – До сих пор могу что-нибудь припаять».
ДЕТСКИЙ САД, КУПАЛЬНИК, СТРАЗЫ
Время тогда было другое. У детей не было смартфонов и ютуба. В группе занималось по 40 человек. Чем больше выбор, тем проще найти уникального спортсмена. К тому же, можно было пойти на просмотр в школу. И тут важными были не только растяжка и гибкость, но и внешние данные. Какими должны быть перспективные гимнастки?
«А вот такими, – показывает Лариса на свою сборную. – Стройными очень».
Но вид спорта усложнился и резко помолодел. Сейчас в группу «художниц» приводят уже в 3–4 года. По школам ходить поздно. А прийти отбирать детей в детский сад довольно проблематично: и правила безопасности совсем другие, и осознанный выбор ребенку делать рано. Максимум, что можно сделать – раздать визитки. Поэтому, если кто-то просто проявляет желание заниматься, его (точнее, ее) непременно возьмут.
«У нас есть две группы – А и B, – рассказывает тренер. – Первая – для тех, кто хочет и может заниматься спортом профессионально. Вторая – для тех, кто относится к спорту как к физкультуре. Да, им нравится заниматься, но они и тренируются поменьше».
Даже юниоры тренируются шесть раз в неделю по три-четыре часа. Летом – во время школьных каникул – лагеря, сборы. И там приходится работать по шесть-семь часов в зале. Но родители охотно идут и на это, и на капиталовложения в занятия, в инвентарь, в отделанный стразами купальник для выступлений. Все видят в своем ребенке будущего чемпиона. Правда, когда на турнире выступает 100 человек, получить медали удается не всем.
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«Многие тренеры жалуются, что родители предъявляют претензии, мол, почему мое чадо не делает такой-то элемент, – делится Лариса. – Готов ребенок к этому или не готов, они не всегда понимают. Им важно, чтобы все было так, как у той, которая выиграла. У меня такого нет».
Но даже при том, что зал не пустует, даже при том, что родители непременно требуют результата, эстонской художественной гимнастике пока далеко до лидеров этого вида спорта – России, Украины, Белоруссии. С нашими более именитыми соперницами, кстати, на одном из турниров произошел курьез. Один из судей после выступления Эстонии поставил нашей сборной очень высокую оценку. И пока тренеры думали: «Ну наконец-то нас стали на международном уровне адекватно судить!» – тот признался, что перепутал на слух слова Estonia и España.
Главное отличие – в подходе к тренировкам. Если в Таллинне, Тарту и Нарве дети (а художественная гимнастика – вид спорта для юных) продолжают ходить в школу, а на ковер выходят после занятий, то в России гимнастки давным давно фактически живут в зале. Тренируются по 7–8 часов. Потом проходят осмотры, восстановительные процедуры. Даже базы клубных команд за пределами Москвы укомплектованы по полной программе: есть врачи, массажисты.
«Но мне кажется, если не ходить в школу, что будет, когда они закончат со спортом? – недоумевает Лариса. – А у меня даже Ирина Киккас школу с золотой медалью закончила».
ПОТ, СЛЕЗЫ, ОЛИМПИАДА
Ирина Киккас – единственная представительница не только Эстонии, но и всех стран Балтии, когда-либо выступавшая на Олимпиаде. В 2004 году Олимпиада проходила в Афинах, и туда Ирина, к сожалению, не попала. Но тогда организаторы выдали специальное приглашение – wild card – не ей, а чемпионке Африки Вание Монтейро из Кабо-Верде. Та прогнозируемо заняла последнее место.
«Я тогда хотела завершить карьеру, – вспоминает Ирина. – Но потом эмоции схлынули, а художественная гимнастика – это мое любимое дело. И мы с Ларисой Александровной решили поработать еще один цикл».
Однако старые счеты с Грецией остались. Ведь именно в этой стране проходил отбор на Олимпиаду-2008. В квалификации спортсменки выполняли по одному виду в день – сегодня лента, завтра булавы и так далее. Размяться, выйти на ковер, сделать один вид, завтра размяться, сделать еще один вид. Настоящий день сурка. Напряжение для тех, у кого от этого выступления зависела спортивная судьба, просто нереальное. В финал, где разыгрывались путевки на Олимпиаду, попадали 24 спортсменки.
«Первый день она отработала отлично, – делится эмоциями тех дней Лариса. – Второй день похуже. Третий – еще хуже. В четвертый день мне было совсем плохо, я рыдала. Все, думаю, опять не получится».
После заключительного вида Ирина Киккас откатилась на 26-е место. И когда казалось, что шансы на попадание в финал чемпионата мира, а вместе с ним и на Олимпиаду, потеряны, на сторону эстонской спортсменки встал регламент. От каждой страны в финале могли участвовать только две спортсменки: поэтому, например, Алина Кабаева (у нее был третий результат среди россиянок) в финал не попала, а Киккас попала.
На тренировке перед финалом Ирина Киккас, по собственному признанию, не могла ни руку поднять, ни прыжок сделать. Но на ковре включилось второе дыхание, а соперницы помоложе дрогнули, кто-то сорвал один вид, кто-то другой.
«Последним видом был обруч, – воспоминания Ларисы отправляют нас в 2007 год. – У нее элемент такой был, когда весь зал замирал, а когда она обруч ловила, все взрывались аплодисментами. И когда она это сделала, я подумала, ну неужели сейчас не поставят? Поставили. И она попала на Олимпиаду».
В безденежные 90-е, чтобы попасть на соревнования, Лариса Горбунова садилась за руль микроавтобуса и везла свою команду во Францию – через тысячи километров и тогда еще имевшиеся границы. В нулевых – везла свою воспитанницу на Олимпиаду. Сейчас на дворе новые времена, но Лариса Александровна не замыкается на прошлом. В ее распоряжении и сильнейшие гимнастки Эстонии: Виктория Богданова, Кармен-Мари Аэсма – это настоящее, и юниорская сборная Эстонии – это будущее. И кто знает, возможно, именно это будущее под руководством самого титулованного тренера страны сверкнет на Олимпиаде-2024. Осталось не так уж и долго.
Наталья Инно, член правления Союза гимнастики Эстонии, руководитель проектов Эстонского олимпийского комитета, 26-кратная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике (1993-1999)
Лариса Александровна стала своего рода ледоколом в море, выведя в конце 90-х эстонскую гимнастику на стабильно высокий уровень в мире. В то очень непростое время, когда не было финансовой стабильности, залов, инвентаря и порой даже элементарных условий, Лариса, рассчитывая только на себя и свои силы, воспитывала новое поколение эстонских гимнасток. Не меньше половины нового эстонского поколения талантливых и преданных гимнастике тренеров и специалистов прошли ее школу. Лариса – настоящий фанат своего дела и никогда не останавливается на достигнутом.