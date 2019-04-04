Художественный вкус. История тренера Ларисы Горбуновой, которая сохранила в Эстонии целый вид спорта

«Сложно было с легкой атлетикой, – вспоминает тренер. – Я только прыгала. А при попытке толкнуть ядро вместе с этим ядром куда-то улетала».

Пришлось поступать в ТТУ, там ядра были только в атомах на физике, а через год отправляться в педагогический. Абитуриентку приняли сразу на второй курс, но с условием, что сдаст все экзамены, в том числе вступительные. И в том числе «любимую» легкую атлетику. И хотя ядро Ларисе снова не покорилось, в институт ее все-таки взяли. Причем учиться нужно было на эстонском языке. А потому, когда Эстония вновь обрела независимость, выпускница Таллиннского педагогического получила гражданство. Не было бы счастья, да непоступление в Лесгафта помогло.

Впрочем, между поступлениями был еще год работы на заводе.

«Я монтажница радиоаппаратуры второго разряда, – смеется Лариса. – До сих пор могу что-нибудь припаять».

Лариса Горбунова Foto: Kristjan Järv

ДЕТСКИЙ САД, КУПАЛЬНИК, СТРАЗЫ

Время тогда было другое. У детей не было смартфонов и ютуба. В группе занималось по 40 человек. Чем больше выбор, тем проще найти уникального спортсмена. К тому же, можно было пойти на просмотр в школу. И тут важными были не только растяжка и гибкость, но и внешние данные. Какими должны быть перспективные гимнастки?

«А вот такими, – показывает Лариса на свою сборную. – Стройными очень».

Но вид спорта усложнился и резко помолодел. Сейчас в группу «художниц» приводят уже в 3–4 года. По школам ходить поздно. А прийти отбирать детей в детский сад довольно проблематично: и правила безопасности совсем другие, и осознанный выбор ребенку делать рано. Максимум, что можно сделать – раздать визитки. Поэтому, если кто-то просто проявляет желание заниматься, его (точнее, ее) непременно возьмут.

«У нас есть две группы – А и B, – рассказывает тренер. – Первая – для тех, кто хочет и может заниматься спортом профессионально. Вторая – для тех, кто относится к спорту как к физкультуре. Да, им нравится заниматься, но они и тренируются поменьше».

Даже юниоры тренируются шесть раз в неделю по три-четыре часа. Летом – во время школьных каникул – лагеря, сборы. И там приходится работать по шесть-семь часов в зале. Но родители охотно идут и на это, и на капиталовложения в занятия, в инвентарь, в отделанный стразами купальник для выступлений. Все видят в своем ребенке будущего чемпиона. Правда, когда на турнире выступает 100 человек, получить медали удается не всем.

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«Многие тренеры жалуются, что родители предъявляют претензии, мол, почему мое чадо не делает такой-то элемент, – делится Лариса. – Готов ребенок к этому или не готов, они не всегда понимают. Им важно, чтобы все было так, как у той, которая выиграла. У меня такого нет».

Но даже при том, что зал не пустует, даже при том, что родители непременно требуют результата, эстонской художественной гимнастике пока далеко до лидеров этого вида спорта – России, Украины, Белоруссии. С нашими более именитыми соперницами, кстати, на одном из турниров произошел курьез. Один из судей после выступления Эстонии поставил нашей сборной очень высокую оценку. И пока тренеры думали: «Ну наконец-то нас стали на международном уровне адекватно судить!» – тот признался, что перепутал на слух слова Estonia и España.

Главное отличие – в подходе к тренировкам. Если в Таллинне, Тарту и Нарве дети (а художественная гимнастика – вид спорта для юных) продолжают ходить в школу, а на ковер выходят после занятий, то в России гимнастки давным давно фактически живут в зале. Тренируются по 7–8 часов. Потом проходят осмотры, восстановительные процедуры. Даже базы клубных команд за пределами Москвы укомплектованы по полной программе: есть врачи, массажисты.

«Но мне кажется, если не ходить в школу, что будет, когда они закончат со спортом? – недоумевает Лариса. – А у меня даже Ирина Киккас школу с золотой медалью закончила».

Лариса Горбунова Foto: Kristjan Järv

ПОТ, СЛЕЗЫ, ОЛИМПИАДА

Ирина Киккас – единственная представительница не только Эстонии, но и всех стран Балтии, когда-либо выступавшая на Олимпиаде. В 2004 году Олимпиада проходила в Афинах, и туда Ирина, к сожалению, не попала. Но тогда организаторы выдали специальное приглашение – wild card – не ей, а чемпионке Африки Вание Монтейро из Кабо-Верде. Та прогнозируемо заняла последнее место.

«Я тогда хотела завершить карьеру, – вспоминает Ирина. – Но потом эмоции схлынули, а художественная гимнастика – это мое любимое дело. И мы с Ларисой Александровной решили поработать еще один цикл».