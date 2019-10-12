ФОТО И ВИДЕО | “Миссис Европа 2019” Людмила Карпикова из Эстонии: женщина должна быть счастлива, у нее должны гореть глаза!

Так как мою кандидатуру подтвердили достаточно рано, где-то в мае, подготовка заняла около 4 месяцев, в нее входил подбор определенных нарядов, которые нужны были для конкурса — вечерний гала-выход, коктейльные платья на ежедневные мероприятия, мы готовили их с эстонским дизайнером Дианой Арно, также был национальный костюм от Дениса Мистюрина из Эстонии, и для шоу талантов мы готовили номер, с хореографией, вокалом, отдельным костюмом.

Также на конкурсе была затронута тема домашнего насилия, насилия против женщин, поэтому основной частью подготовки было создание видеоматериала с докладом о ситуации с домашним насилием в Эстонии, мы использовали статистику, делали исследование по этому вопросу, и все это компоновали в видео с возможными методами изменения и улучшения ситуации.

Фото предоставлено агентством Angel Models

У вас двое маленьких детей, как удавалось совмещать подготовку с заботой о них?

Слава богу, у меня есть помощь, мне помогают мои родственники и близкие. Конечно, это иногда тяжело, но я думаю, что женщина должна реализовывать себя не только в семье, но и за ее пределами, иначе это будет тоже влиять на всех членов семьи. Женщина должна быть счастлива, у нее должны гореть глаза. И если ей ее хобби приносит удовольствие, то это должно все-таки поддерживаться родными.

Какие испытания вам пришлось преодолеть на конкурсе? Что было самое сложное?

Самое для меня волнительное оказалось, наверное, шоу талантов. Я достаточно активный в социальной сфере человек, занимаюсь сама мероприятиями, больше нахожусь с другой стороны — менеджмента и так далее, но когда мне пришлось самой выйти на сцену, показывать хореографический номер — хотя я занималась балетом, хореографией — это для меня было самое сложное, переступить через себя в какой-то степени.

Были ли ли какие-то неожиданности, форсмажоры во время конкурса?

Бывало такое, что менялся немножко организационный план, но эксцессов каких-то не было — подготовились мы хорошо и все прошло гладко, слава богу.

Какая была атмосфера на конкурсе?

Если сравнивать с категорией “Мисс”, то это абсолютно другие конкурсы. Большая конкуренция идет в конкурсах, где, в основном, девушки помоложе, там другие амбиции. Здесь женщины немного более старшего возраста и они приезжают более расслабленными, настроены более позитивно. Мы очень подружились с девушками из разных стран, не было какой-то конкуренции, ссор, когда надо было переодеть платье, костюм — все друг другу помогали, поправляли, приносили что-то.

Плюс само место — Лас-Пальмас, Гран-Канария, замечательный остров, очень интересный город, когда мы прилетели, было 28 градусов тепла, мы так расслабились после нашего прохладного климата. Все девушки были замечательные, умные — врачи, психологи, адвокаты, юристы — очень состоявшиеся женщины, было очень позитивно, не было негатива — мы получили наслаждение и еще и с победой приехали! Отличный опыт, очень здорово все прошло.

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Как вы представляли именно Эстонию? Насколько мне известно, у вас был национальный костюм от дизайнера Дениса Мистюрина?

Да, все верно. Мы решили отойти немного от классической формы национального костюма, попытались совместить традиционные рисунки, ткани с более праздничным вариантом, мое платье было не на 100% традиционным, но в нем были использованы традиционные элементы и на сцене оно смотрелось просто замечательно, особенно учитывая то, что Россия, Казахстан, Украина, латинские страны — их костюмы сами по себе настоящий карнавал! Поэтому хотелось сделать это более празднично.

Фото предоставлено агентством Angel Models

Какое впечатление произвел ваш доклад по теме домашнего насилия, ваши футболки, которые вы готовили для конкурса?

Доклад произвел хорошее впечатление, после того как мы прослушали все доклады, мы поняли, что ситуация плюс минус одинаковая во многих европейских странах. Отреагировали очень хорошо, всем очень понравились футболки, очень поддержали мое намерение, пожелали мне удачи в том, чтобы на самом деле это было все возможно направлять в нужное русло.

Какая инициатива в области защиты женщин от домашнего насилия от других участниц вас впечатлила?

На самом деле смотреть 23 видео со всех стран про домашнее насилие было очень сложно, потому что текли слезы, мне кажется, на каждом. Там было очень много вариантов, они все замечательные, многие заранее проводили различные акции. Одна девушка из России собирала всех жителей города и женщин, которые пострадали от домашнего насилия, они запускали воздушные шары в небо как символ свободы. Все подошли серьезно к этому вопросу!

Фото: Карина Ваус

Ожидали победу? Как себя ощущали в момент объявления результатов?