20.08.2019, 22:57
Delfi на приеме в Розовом саду | “Мы с папой отдыхали в России, мама оставалась в Таллинне, было страшно, что не вернемся”. Актриса Татьяна Космынина — об августе 91-го(4)
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.
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