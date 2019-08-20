20.08.2019, 22:57

Delfi на приеме в Розовом саду | “Мы с папой отдыхали в России, мама оставалась в Таллинне, было страшно, что не вернемся”. Актриса Татьяна Космынина — об августе 91-го

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Delfi TV
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20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.

Актриса Татьяна Космынина делится с корреспондентом RusDelfi Натальей Карасевой своими детскими воспоминаниями об августе 1991 года, когда ее семья неожиданно оказалась разделена государственной границей. Но всё обошлось.

Ajakirja liitumine
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