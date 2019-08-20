20.08.2019, 22:47

Delfi на приеме в Розовом саду | Евгений и Ольга Гриб: Все люди улыбаются, потому что не нужно прятаться от дождя


Delfi TV
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20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.

Танцор балета Евгений Гриб в этом году получил престижную театральную премию и удостоился чести посетить прием в Розовом саду Кадриорга по случаю годовщины восстановления независимости Эстонии.

И, разумеется, сразу же попал в объектив RusDelfi.

Ajakirja liitumine
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