20.08.2019, 22:47
Delfi на приеме в Розовом саду | Евгений и Ольга Гриб: Все люди улыбаются, потому что не нужно прятаться от дождя
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.
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