21.08.2019, 16:24

Delfi на приеме в Розовом саду | "20 августа Эстония обрела независимость. И музей колясок". Алена Суржикова — о своем детище

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Delfi TV
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20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.

Режиссер Алена Суржикова рассказала, что именно 20 августа, правда 2018, а не 1991 года, она написала пост на фэйсбуке о музее колясок. Поэтому эту дату вполне можно считать официальным днем рождения музея.

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