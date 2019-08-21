21.08.2019, 16:24
Delfi на приеме в Розовом саду | "20 августа Эстония обрела независимость. И музей колясок". Алена Суржикова — о своем детище(1)
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.
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