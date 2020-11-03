Ученые: беременность повышает риск смерти от коронавируса

Так, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.
Специалисты считают, что такие показатели могут быть связаны с физиологическими изменениями, которые происходят в организме в этот период. Речь идет об учащении пульса, сдвигах в иммунной системе, снижении емкости легких и ином потреблении кислорода.
Как отмечается, исследователи основывали свои выводы на статистике, собранной в период с 22 января по 3 октября. Так, из более чем 19 тыс. обследованных беременных женщин, зараженных коронавирусом, скончались 33 пациентки.
Кроме того, как уточняют "Известия", при выявленном COVID-19 были отмечены частые случаи неблагоприятного исхода беременности, в частности преждевременные роды и выкидыши.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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