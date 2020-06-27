“Смотреть это было невыносимо”. Нужно ли сексуальное образование в детских садах?

История с Ритой Хольм и сексуальным воспитанием в детском саду оказалась громкой и неоднозначной. Напомним, что в 2018 году издание Postimees опубликовало материал Риты, в котором женщина подробно рассказывала, чем она занимается и почему сексуальное образование детей следует начинать как можно раньше. Читатели позицию Риты Хольм не разделили и просто “засыпали” ее гневными комментариями, среди которых были и явные оскорбления. В данном случае неоднозначную реакцию, очевидно, вызвала часть о “детском самоудовлетворении”, полигамии и однополых родителях:

“На следующий день у меня была договоренность о 45-минутной лекции для воспитателей в местном детсаду. Из-за реакции в предшествующий день я пошла на встречу слегка на нервах. Велико же было мое удивление, когда я встретила теплый прием, пришли даже двое работников, у которых был выходной, поскольку тема показалась им интересной. Я говорила о сексуальном воспитании в детсаду и более подробно остановилась на самоудовлетворении у маленьких детей”.

“Моя лекция и беседа в детсаду длились два часа. Как выяснилось, есть много вещей, которые в Эстонии еще остаются табу. Помимо детского самоудовлетворения, табуирована тема однополых родителей, полиамория и даже гомосексуальность. Поскольку многие вещи родителям объяснить трудно, меня попросили выступить и на родительском собрании”.

Видимо, данный подход оказался слишком толерантным, и в комментариях преподавателя тут же окрестили педофилом и извращенкой.

Однако это еще не конец истории. В сети также есть видео, на котором Рита непосредственно беседует с детьми. Оно оказалось не менее скандальным: в Õpetajate Leht даже появился материал, написанный ученым-педагогом Майе Туулик, резко осудившей как статью в Postimees, так и “образцово-показательный урок”.

“Секс сейчас абсолютно везде. Даже в детских садах, в которых одни дети спрашивают у других во время игры в семью: “Будешь сегодня моей женой/мужем или любовницей/любовником?” Об одной вещи было читать особенно мерзко — о детском онанизме. По всей видимости, отвращение к этой теме испытывали также авторы передачи “Очевидец” („Pealtnägija”), поскольку они обошли её стороной. Зато был показан фрагмент т.н. образцово-показательного урока. Смотреть это было невыносимо. Не потому, что я стесняюсь назвать части человеческого тела своими именами, а из-за того, как это было подано зрителям”.