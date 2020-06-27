27.06.2020, 08:00

“Смотреть это было невыносимо”. Нужно ли сексуальное образование в детских садах?

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Нина Брянцева
EST
“Смотреть это было невыносимо”. Нужно ли сексуальное образование в детских садах?
Foto: Jaanus Lensment

В минувший понедельник состоялось слушание дела Риты Хольм, преподавателя сексуального воспитания, которую в 2018 году “затравили” в Интернете за то, что женщина провела занятие в детском саду. Несмотря на то, что частный конфликт был улажен, вопрос, в каком возрасте все-таки стоит начинать сексуальное образование, остается открытым. Могут ли слишком ранние беседы на такие интимные темы негативно сказаться на психологическом здоровье ребенка? И что думают на этот счет официальные органы?

История с Ритой Хольм и сексуальным воспитанием в детском саду оказалась громкой и неоднозначной. Напомним, что в 2018 году издание Postimees опубликовало материал Риты, в котором женщина подробно рассказывала, чем она занимается и почему сексуальное образование детей следует начинать как можно раньше. Читатели позицию Риты Хольм не разделили и просто “засыпали” ее гневными комментариями, среди которых были и явные оскорбления. В данном случае неоднозначную реакцию, очевидно, вызвала часть о “детском самоудовлетворении”, полигамии и однополых родителях:

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“На следующий день у меня была договоренность о 45-минутной лекции для воспитателей в местном детсаду. Из-за реакции в предшествующий день я пошла на встречу слегка на нервах. Велико же было мое удивление, когда я встретила теплый прием, пришли даже двое работников, у которых был выходной, поскольку тема показалась им интересной. Я говорила о сексуальном воспитании в детсаду и более подробно остановилась на самоудовлетворении у маленьких детей”.

“Моя лекция и беседа в детсаду длились два часа. Как выяснилось, есть много вещей, которые в Эстонии еще остаются табу. Помимо детского самоудовлетворения, табуирована тема однополых родителей, полиамория и даже гомосексуальность. Поскольку многие вещи родителям объяснить трудно, меня попросили выступить и на родительском собрании”.

Видимо, данный подход оказался слишком толерантным, и в комментариях преподавателя тут же окрестили педофилом и извращенкой.

Однако это еще не конец истории. В сети также есть видео, на котором Рита непосредственно беседует с детьми. Оно оказалось не менее скандальным: в Õpetajate Leht даже появился материал, написанный ученым-педагогом Майе Туулик, резко осудившей как статью в Postimees, так и “образцово-показательный урок”.

“Секс сейчас абсолютно везде. Даже в детских садах, в которых одни дети спрашивают у других во время игры в семью: “Будешь сегодня моей женой/мужем или любовницей/любовником?” Об одной вещи было читать особенно мерзко — о детском онанизме. По всей видимости, отвращение к этой теме испытывали также авторы передачи “Очевидец” („Pealtnägija”), поскольку они обошли её стороной. Зато был показан фрагмент т.н. образцово-показательного урока. Смотреть это было невыносимо. Не потому, что я стесняюсь назвать части человеческого тела своими именами, а из-за того, как это было подано зрителям”.

На тот момент Рита обучалась на специалиста по сексуальному воспитанию в Финляндии, на базе фонда Sexpro, и была уверена, что не только не навредит детской психике, но, напротив, поможет детям избежать в будущем проблем с сексуальностью. Женщина подала на разъяренных пользователей в суд и потребовала 1100 евро за комментарий. В понедельник, 22 июня слушание состоялось. По его итогам главный обвиняемый Эйнар Миксон должен оплатить процедурные издержки в размере 840 евро и принести публичные извинения Рите Хольм. Извиняясь, Миксон упомянул, что сам пригласил бы ее в детский сад, и что в ее работе нет ничего предосудительного.

“Я искренне желаю быть полезным, например, готов позвать вас выступить в мой детсад, чтобы отпустить эту ситуацию, и чтобы мы оба успокоились. Таким образом мы оба будем счастливее”.

Но внесло ли решение суда ясность в глобальный вопрос о допустимом возрасте для начала полового воспитания? Кто прав в данной ситуации: педагог со стажем, который имеет определенные специальные познания в данной сфере, или родители, переживающие за психологическое здоровье своих детей?

Вот что по данному вопросу думает Министерство образования и науки Эстонии.

“Половое воспитание является частью школьного образования с 1996 года. Круг тем, содержание обучения и результаты регулируются.

В половом воспитании важным принципом является то, чтобы дети были максимально защищены благодаря осведомленности. Согласно результатам исследования, проведенного Министерством юстиции в 2020 году, 28% молодых людей в возрасте 16-26 лет хотя бы раз в жизни сталкивались с какими-либо видами сексуального насилия. Половое воспитание важно обеспечить именно для того, чтобы дети и молодые люди знали об опасностях и могли защитить себя. Согласно этому же опросу, сами молодые люди считают важным проведение полового воспитания в школах во избежание сексуального насилия.

В начальной школе вырабатываются навыки социального преодоления трудностей и формируется позитивное отношение к здоровому образу жизни (чистота окружающей среды и тела, здоровое питание, отдых и сон, планирование дня и т. д.). Более полно темы полового воспитания внедряются в программу начиная со второй школьной ступени (то есть с 4-го по 6-й классы) и продолжаются в течение третьей школьной ступени. Тем не менее, школы и детские сады могут свободно приглашать детей на беседы с педагогами и специалистами по тематике полового воспитания. Конечно, необходимо, чтобы трактовка темы соответствовала возрасту и чтобы родители были проинформированы о событии.

Предложение о новой национальной учебной программе для детского сада поступит в министерство в сентябре. Тогда мы сможем поговорить обо всех аспектах более конкретно”.

Похожую позицию в комментарии для RusDelfi озвучила Эстонская ассоциация сексуального здоровья (ESTL) относительно необходимости и характера полового воспитания в Эстонии.

“ESTL считает, что предоставление полового воспитания является необходимым и должно начинаться в раннем возрасте. Ценности и взгляды ESTL основаны на принципах ВОЗ, IPPF и результатах исследований соответствующих международных организаций.

ВОЗ разработала европейские стандарты полового воспитания, согласно которым половое воспитание должно затрагивать когнитивные, эмоциональные, социальные аспекты отношений и физические аспекты сексуальности.

Половое воспитание начинается в раннем детстве и длится в подростковом и взрослом возрасте. Для детей и молодежи оно направлено на поддержку и защиту сексуального развития.

Половое воспитание постепенно помогает детям и молодым людям приобретать знания, формировать понимание и позитивное отношение к своей сексуальности, умение обеспечивать безопасность и брать на себя ответственность за свое и чужое сексуальное здоровье. Это важный инструмент для предотвращения сексуального насилия и насилия в отношении детей.

Половое воспитание позволяет молодым людям делать выбор, который улучшает качество их жизни и способствует формированию сострадательного и справедливого общества.

Человек рождается без осознания своей сексуальной сущности, поэтому половое воспитание начинается в младенчестве и остается в жизни ребенка на протяжении детского сада и школы.

Половое воспитание, предоставляемое образовательными учреждениями, очень важно, особенно в ряде случаев: есть родители, которые не хотят или не могут обсуждать с детьми данную тему, есть дети, которые не растут вместе с родителями, есть семьи, где отношение к сексу является довольно своеобразным или вовсе происходит сексуальное насилие над ребенком. В то же время все дети и подростки имеют право на соответствующее возрасту сексуальное образование.

Половое воспитание — это не просто предупреждение о возможной беременности и профилактика заболеваний. Это часть общего образования, которое влияет на развитие личности ребенка. Исследования подтверждают, что соответствующее возрасту, основанное на фактических данных, целостное половое воспитание снижает рискованное сексуальное поведение, а не подталкивает молодых людей начинать заниматься сексом раньше.

Целостное сексуальное образование, признанное Эстонской ассоциацией сексуального здоровья, базируется на принципах, основанных на стандартах ВОЗ.

Среди прочего, в документе упоминается, что:

  • половое воспитание основано на принципе гендерного равенства;
  • самоопределение и понимание различий и начинается с рождения.

В числе целей такого воспитания — способность создавать (сексуальные) отношения, основанные на взаимопонимании и осознании потребностей друг друга, уважении к границам. Умение говорить о сексуальности, чувствах и отношениях и иметь необходимый для этого словарный запас — еще один аспект, на который направлено сексуальное воспитание”.

Таким образом, позиция обеих структур ясна — раннее сексуальное образование нужно, и оно должно преподаваться на высшем уровне, профессионалами, соответствовать возрасту и ни в коем случае не наносить детям психологическую травму, шокируя их.

Вернемся к ситуации с Хольм. В своем тексте ученый и педагог Майе Туулик критикует не только сам факт того, что в детском саду говорили о сексуальности, но и то, что формат и сам подход были выбраны неудачно.

“Напоследок добавлю, что зрители наверняка заметили, насколько неуклюже и агрессивно вела себя прошедшая тренинг в Sexpo (Рита Холм, — прим. ред.) хотя бы по сравнению со своей тёзкой (Ээвой Холм, — прим. ред.), руководящей детским садом”, — пишет Туулик. Но разве вызвало бы видео менее негативную реакцию, если бы был выбран иной формат урока?

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