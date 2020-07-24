Словосочетание “отдых с ребенком” изначально содержит в себе противоречие: Мария Юферева-Скуратовски поделилась собственным опытом

Само по себе словосочетание “отдых с ребенком” изначально содержит в себе противоречие. Действительно, ну какой может быть отдых с ребенком до 3 лет, особенно если рядом нет помощников, бабушек или нянь.

Первый сын родился почти 21 год назад, и в начале нулевых как-то было не принято путешествовать с грудными детьми. Поэтому лет до пяти мы летом отдыхали исключительно на даче или в эстонских санаториях. Да, признаюсь, было скучновато, зато просто, понятно и безопасно.

Потом как-то внезапно стало нормальным летать с грудными или совсем малыми детьми на курорт. И когда ты шел на посадку самолета, то молился всем известным святым, чтобы рядом с тобой не оказалось такой мобильной семьи. Истошные вопли младенца из-за заложенных ушек были обеспечены всем пассажирам чартера. Стоит признать, что такое начало отдыха так себе, как для родителей, так и для остальных путешественников.

Этим летом коронавирус поставил крест на зарубежном отдыхе многих, но в любом случае, я снова задумалась, а как отдыхают с маленькими детьми или не отдыхают вовсе? Выводы моих размышлений, основанные на наблюдениях, пока не сильно отличаются от выводов двадцатилетней давности.

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Во-первых, с маленьким ребенком особенно не отдохнешь, поэтому нет смысла стараться непременно себе этот отдых организовать. Ну хотя бы первые пару лет.

Во-вторых, для смены обстановки мамы вполне достаточно почаще выезжать на природу, на дачу или в местные дома отдыха. Здесь, конечно, исходя из бюджета и возможностей.

В-третьих, альтернативные виды путешествий, типа в домике на колесах, для маленького ребенка не подходят. Невозможно поддерживать режим, а долгие переезды утомительны для малыша.

В-четвертых, пока ребенок маленький, далекие поездки могут быть опасными. Все же для душевного спокойствия лучше, чтобы в случае необходимости можно было быстро попасть к врачу, с которым можно объяснится на знакомом языке.

В-пятых, незнакомая пища далеко от дома тоже может стать для маленького ребенка ненужным испытанием.