Школьный сезон во время пандемии: чего ждать ученикам и родителям в Эстонии от нового учебного года?

Что говорят официальные рекомендации

Первая часть официальных рекомендаций на 2020/21 учебный год, опубликованных на сайте Министерства образования и науки, посвящена мерам предотвращения коронавируса (перевод на русский можно посмотреть здесь). Вот некоторые выдержки из них, которые показались нам особенно важными:

“В новом учебном году можно приступить к контактному обучению. Важно, чтобы школы сохранили и развивали возможности дистанционного обучения в течение всего учебного года. Учебные заведения должны быть готовы к тому, чтобы изменить форму обучения в случае, если риск заражения будет расти.

Цель заключается в том, чтобы избежать полного перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение. Реорганизация работы учебных заведений будет проводиться в первую очередь в отношении конкретных зданий, учреждений или регионов, с учетом местной специфики.

Текущая ситуация позволяет начать учебный год с традиционных мероприятий, при организации которых следует соблюдать обычные меры предосторожности, в особенности то, что при малейшем подозрении на заболевание следует оставаться дома”.

“Учебным заведениям вместе с содержателем следует продумать, как сократить риски распространения вируса, учитывая то, что для учащихся 1-6 классов и детей, нуждающихся в дополнительной поддержке, и которым дистанционное обучение не подходит, следует как можно дольше сохранять возможности для контактного обучения”.

“Учебным заведениям настоятельно рекомендуется организовать учебную работу таким образом, чтобы сократить количество контактов между людьми.

Для этого вместо системы обучения в предметных кабинетах можно использовать систему, когда конкретный класс учится в определенной классной комнате, рассмотреть возможности обучения на улице, а также частичного дистанционного обучения (в определенные дни, по определенным предметам и т.п.).

Для учеников старших классов можно запланировать, например, обучение в электронном виде один раз в неделю. Также рекомендуем организовать обеденные перемены, уроки физкультуры таким образом, чтобы разные группы учащихся как можно меньше пересекались.

Для сокращения физических контактов между учениками можно также назначить для разных классов разное время начала занятий и перемен, рассмотреть возможность сделать перемены более длительными, позволить младшим школьникам больше времени проводить на улице и т.д.

Учреждениям, которые работают в нескольких учебных зданиях, следует продумать, каким образом можно уменьшить общее использование помещений.

В случае, если опасность заражения вирусом возрастет и возникнет необходимость обеспечить возможности для большей рассредоточенности учащихся, рекомендуем направить старшие классы полностью на дистанционное обучение, а учеников, остающихся на контактном обучении, распределить по классам с соблюдением большей дистанции”.

За обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты отвечает содержатель образовательного учреждения. В случае, если опасность заражения вирусом возрастет, следует предоставить учениками и учителям, находящимся в группе риска, возможность учиться и работать в безопасных условиях, например дистанционно. Важно правильно мыть руки, проветривать помещения, производить уборку поверхностей и соблюдать прочие меры предосторожности. Можно разместить средства для дезинфекции рук в классах или коридорах, однако следует убедиться в безопасности их химического состава, а также в том, что средства используются корректно и по назначению.

При необходимости помещения следует регулярно проветривать.

Заражение может происходить путем контакта с загрязненными поверхностями, поэтому важно обеспечить частую влажную уборку помещений и поверхностей.

Опираясь на научные исследования, Департамент здоровья подтверждает, что по сравнению со взрослыми, у детей болезнь COVID-19 бывает скорее редко. В Европе на людей младше 18 лет приходится примерно 4% случаев заболевания.

Из их числа четверть были в возрасте менее 5 лет, треть 5-11 лет и остальные — в возрасте 12-18 лет. Доказано, что передача болезни COVID-19 в школьной среде от ребенка к ребенку встречается редко. Также редко встречаются случаи, когда заболевшие COVID-19 дети передавали болезнь взрослым. Подробнее можно прочесть в анализе рисков Европейского центра по предотвращению заболеваний”.

Заболели — сидите дома

Пожалуй, самая важная и понятная для выполнения для учеников и родителей информация заключается в том, что при первых признаках заболевания нужно оставаться дома.

“В случае появления симптомов заболевания дыхательных путей, таких как кашель, температура, першение в горле, общая слабость и чувство усталости, следует оставаться дома и организовать участие в учебном процессе дистанционно.

Человек, который находился в близком контакте с заболевшим COVID-19, должен остаться на 14 дней в изоляции. Если в классе или в группе установлен случай заболевания, то одноклассников или одногруппников, контактировавших с больным, следует на две недели отправить на дистанционное обучение. Следует оценить необходимость направления на дистанционное обучение всего класса или группы. По истечении этого периода заболевший должен сделать новый тест, в случае положительного результата он по-прежнему должен соблюдать режим самоизоляции.

Возвращаясь из путешествия в страну, где показатель заболеваемости составляет 16 или выше, следует остаться на две недели в самоизоляции. Учебные заведения имеют право направить учащегося, вернувшегося из страны с высоким риском заражения, на дистанционное обучение.

Требование по изоляции не распространяется на людей, среди близких которых есть те, кто в течение 14 дней вернулся из страны с высоким риском заболевания или кто соприкасался с человеком, имевшим близкий контакт с больным COVID-19. ”

Если случается так, что ребенок заболел прямо в стенах учебного заведения, “он должен обратиться к учителю или школьной медсестре, которые сообщат об этом руководству. О том, что ребенок заболел, информируют и его родителей.

Заболевшего изолируют от других, поместив его в подходящее помещение. Заболевшему дают хирургическую маску, при этом важно следить за тем, чтобы она была надета правильно. Если состояние здоровья заболевшего заметно ухудшается, то следует позвонить на номер 112.

С точки зрения предотвращения распространения COVID-19 важно, чтобы заболевший (в случае ученика — его родитель или законный представитель) уведомил учебное заведение, если диагноз COVID-19 был подтвержден. Учебное заведение информирует о случившемся членов группы или класса (и их родителей). При информировании следует соблюдать деликатность, не упоминая имя или другие данные заболевшего, которые могли бы привести к установлению его личности.

Региональный отдел Департамента здоровья свяжется с учебным заведением, информирует о подтвержденном диагнозе и определит круг лиц, имевших контакт с заболевшим. Учебное заведение и школьная медсестра оказывают содействие. Те, кто находился в близком контакте с заболевшим остаются дома на 14 дней. На этот период следует организовать дистанционное обучение. Те, кто находится в изоляции, не должны посещать кружки, торговые центры и т.д. Остальные учащиеся могут продолжать вести привычный образ жизни, при этом следя за состоянием своего здоровья. При проявлении симптомов следует сразу же связаться с семейным врачом. По возможности в течение 14 дней следует ограничить участие одноклассников или одногруппников заболевшего в общих мероприятиях.

Если в учебном заведении заболевание COVID-19 диагностировано более чем у 10% учащихся, то Департамент здоровья оценивает необходимость закрытия учебного заведения. Закрытие означает как правило продолжение обучения дистанционно”.

Что говорят вирусологи

Накануне нового учебного года профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар опубликовала в своем Facebook большой пост на тему коронавируса в школах. По словам Лутсар, не было доказано, связан ли нынешний рост заболеваемости в европейских странах с открытием школ, как это часто утверждается. Скорее, рост начался раньше и был связан с отпусками, путешествиями и вечеринками.

Профессор также пишет, что большинство исследований показали, что дети заражаются коронавирусом с такой же частотой, как и взрослые, но что в некоторых исследованиях у детей в возрасте 0-9 лет уровень инфицирования был ниже, чем у детей старшего возраста. “В исследовании KORO-SERO-EST, проведенном в Эстонии, заражение было одинаковым во всех возрастных группах, хотя выборка была очень небольшой”. Также Лутсар напомнила, что лечить COVID-19 у детей значительно легче, чем у взрослых или особенно у пожилых людей, и протекает он у детей гораздо легче, чем грипп. “Также во время вспышки болезни в израильской школе, в результате которой заразились 153 учащихся и 25 сотрудника, у половины детей не было симптомов, только 1 человек обратился за медицинской помощью, и никто не был госпитализирован, что снова указывает на легкое течение болезни”, — аргументирует вирусолог.

Однако при этом в случае с израильской школой у обоих учеников, которые стали причиной вспышки, были симптомы болезни (включая кашель и нарушение вкуса). Дети с симптомами болезни также не оставались дома во время вспышки. Это была большая школа, где в одном классе было 39-40 учеников на площади около 40 м2. Это еще раз подтверждает, что нельзя приходить в школу больным. Также было описано заражение детей на тренировках, где дети тесно контактируют раздевалках.

Что касается учителей, исследования, проведенные в Англии и Швеции, на которые ссылается Лутсар, показали, что количество зараженных учителей не выше, чем представителей других профессий, за исключением медперсонала и работников по уходу, и что инфицированность учителей выше в общинах с более высоким общим фоном заболеваемости.

По мнению Ирьи Лутсар, не существует единого метода предотвращения заражения в школе, поэтому необходимо использовать все известные способы.

а. Мытье рук

Самый эффективный метод — вымыть руки водой с мылом. Дезинфицирующие средства могут использоваться в ситуации, когда мыло и вода недоступны.

б. Поддержание расстояния и теория пузырей

Максимальное рассредоточение детей и организация удаленных занятий также может снизить распространение инфекции. Дети должны как можно чаще быть в своем классе. В пиковый период заражения следует избегать вечеринок и собраний как внутри школы, так и за ее пределами. Влияет ли чередование дистанционного и контактного обучения на инфекцию, пока не доказано.

c. Перемены на улице и вентиляция помещений

Перерывы могут проводиться на открытом воздухе, если позволяет погода. Это также даст возможность проветрить классы во время перемен, как это делалось ранее в школе.

d. Маски для лица

Одноразовые или самодельные многослойные маски рекомендуются в замкнутых пространствах, где соблюдение дистанции невозможно, и в ситуациях, когда в местном сообществе высок уровень инфицирования. Следует помнить, что маска защищает в первую очередь других, а не владельца маски. Однако маска не препятствует распространению вируса у человека с симптомами заболевания. Больной должен оставаться дома. В случае одноразовой маски ее также необходимо регулярно менять.

е. Хоровое пение может увеличить риск

Хоровые коллективы были источником многих вспышек коронавируса. Хотя недавнее исследование показало, что с точки зрения распространения коронавируса пение не более опасно, чем крик, оно рассматривало только певцов-одиночек. Особенно важно соблюдать дистанцию ​​во время уроков пения. Временное прерывание хоровых занятий можно рассматривать качестве меры предосторожности в период пика инфекции.

f. Не приходите в школу, если вы больны или контактировали с больным

Если есть признаки респираторной инфекции или если ребенок / учитель должен находиться в изоляции из-за контакта с больным коронавирусом, они не должны приходить в школу до исчезновения симптомов в случае болезни или в течение 14 дней в случае изоляции после контакта. Если люди живут с пациентом с положительным результатом теста на COVID-19, проходящим лечение в домашних условиях, они должны оставаться изолированными. Подробные правила на этот счет в настоящее время разрабатываются.

е. Избегайте общественного транспорта

По возможности следует избегать использования общественного транспорта. Небольшие расстояния можно преодолеть пешком, на велосипеде или скутере. При ухудшении эпидемиологической ситуации как учителям, так и ученикам однозначно рекомендуется ношение масок в общественном транспорте.

Что у соседей

В Латвии месяц назад Министерство образования предложило школам выбирать одну из моделей организации образования. Модель А — очное обучение, при котором для 7-12 классов предусмотрено 20% удаленных форм (каких конкретно — выбор школы). Модель В — комбинированная, в 7-12-х классах будет до 40-60% обучения на удалении. Есть также модель С — полностью удаленное обучение, ее будут включать, если есть локальная вспышка или глобальное ухудшение ситуации с Covid19.

Как сообщает Delfi, из 621 школ Латвии в опросе приняли участие 558, остальные еще не до конца определились. Из них 448 (82%) сообщили, что выбрали модель А. Модель В выбрали более ста школ Латвии — в основном это крупные учебные заведения, где учатся более тысячи детей. В 472 школах каждый отдельный класс будет считаться закрытой общиной: учителя станут приходить к ученикам, а не наоборот. Это даст возможность ученикам разных классов минимально перемещаться по школе.

Многие школы (378) выбрали принцип “блочных уроков”. То есть предметы одного названия или родственные будут идти один за другим и в один день. Это в том числе поможет учителям не так часто менять классы. Многие школы отказались от единого начала и окончания уроков для всех — это позволило отдельным классам не пересекаться во время проветривания. 20 школ Латвии все же намерены ввести учебу посменно, 24 школы будут использовать выделенные им дополнительные помещения.

Как планируют изменить свою работу школы в Эстонии?

Некоторые школы уже озвучили изменения в своей работе в связи с коронавирусом.

Например, Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия на своем сайте сообщила, что 31.08.2020 в зданиях школы устанавливаются камеры для измерения температуры (апробация до 15.09.2020, доступ к данным учеников, родителей и работников школы закрыт). Вход в школу производится только по ученическим билетам, кроме 1-х и 10-х классов до 7.09.2020. С 1 по 4 сентября родители учеников младших классов помогают детям освоиться в школе, но начиная с 7.09.2020 присутствие родителей не будет приветствоваться в зданиях школы во время учебного процесса. “Общение со школой только онлайн”, — говорится в сообщении на сайте.

Подробный план действий опубликовала на свой странице и Таллиннская гуманитарная гимназия. Школа распределила все ограничения по трем сценариям — зеленому, желтому и красному:

"Учебная деятельность в обычных условиях (зеленый сценарий):

Таллиннская гуманитарная гимназия начинает контактную учебную работу с 1 сентября 2020 на следующих условиях:

бережем себя и окружающих: в случае болезни (температуры, насморка, кашля, плохого самочувствия) учащиеся остаются дома, информируя об этом классного руководителя, и обращаются к семейному врачу. Учителя тоже не должны приходить больными на работу (сразу информируют об этом руководство школы).

Чистота и гигиена: все учителя и работники школы регулярно моют руки, носят сменную обувь, в помещениях общего пользования используют дезинфицирующие средства. Уборка школьного здания проводится в соответствии с требованиями Департамента здоровья.

Вход в школьное здание ограничен. В здании могут находиться только учащиеся, учителя и работники школы. Родителя могут зайти в школу только по предварительной договоренности. В школе соблюдаем между собой необходимую дистанцию и передвигаемся спокойно. О заграничных поездках родители сообщают классным руководителям, учителя — руководству школы и выполняют требования Департамента здоровья о двухнедельной изоляции.

Питание (1-ая учебная неделя со 2 по 4 сентября 2020):

9.30 - 9.55 — 1 классы

9.40 - 9.55 — 2 классы

9.55 — 10.10 — 3-4 классы

10.10 — 10.25 — 5-6 классы

Дезинфекция столовой

10.45 — 11.00 — 7-8 классы

11.00 — 11.15 — 9-10 классы

11.45 — 11.55 — 11-12 классы

В случае желтого сценария (по распоряжению правительства ЭР и в случае, когда в течение 2-х недель в Таллинне более 25 новых зараженных на 100 000 жителей) организация работы Таллиннской гуманитарной гимназии будет изменена:

Если ты болен, оставайся дома!

Если в школе будут выявлены случаи заражения, учебная деятельность будет проходить в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья.

В случае красного сценария (по распоряжению правительства ЭР и в случае, когда в течение 2-х недель в Таллинне более 50 новых зараженных на 100 000 жителей) учащиеся переводятся на дистанционное обучение". Кроме того, всем, кто вернулся из-за границы, необходимо связаться с директором школы.

Вот как выглядит кризисный план Таллиннской Тынисмяэской реальной школы:

"● во всех школьных помещениях имеются дезинфекторы для рук;

● во всех школьных помещениях каждый учебный день будет проводиться дезинфекция поверхностей и влажная уборка;

● на входе будет установлен тепловизор для измерения температуры тела всех, входящих в здание школы;

● у учеников и учителей есть возможность пользоваться защитными масками;

● на период опасности заражения коронавирусом вход родителей в школу строго ограничен. Родители провожают своих детей до входной двери, затем ученики самостоятельно спускаются в гардероб, где им при необходимости помогут учителя и другие работники школы. Все возникающие вопросы просим стараться решать по телефону или по электронным каналам связи с классным руководителем и учителями. Родители смогут заходить в здание школы при крайней необходимости и по предварительной договоренности. Они обязаны следовать правилам безопасности: дезинфицировать руки, носить средства защиты.

В течение первых двух недель учебы во всех классах пройдут родительские собрания, на которых классные руководители расскажут о кризисном плане школы. Собрания пройдут в онлайн-формате, кроме 1х, 4х, 6х и 10 классов.

Уважаемые родители, у нас с Вами общие цели и задачи, мы просим Вас:

● Беседовать с детьми о необходимости соблюдать правила гигиены рук;

● Не отправлять детей с симптомами заболевания в школу;

● Воздержаться на каникулах от поездок в другие страны;

● Соблюдать правила самоизоляции, если близкие родственники вернулись из-за границы и должны находиться на карантине, или есть больные члены семьи;

● Помочь своим детям научиться пользоваться школьной электронной почтой и Ekool".

Требования не приходить в школу с симптомами заболевания публикует на сайте и Таллиннская еврейская школа, позволяя при этом родителю решать, позволяет ли состояние здоровья ребенка отправлять ребенка в школу утром или нет. “Если у члена семьи появляются симптомы, указывающие на коронавирус, родитель должен немедленно сообщить об этом администрации школы или классному руководителю и оставить ребенка дома, пока ситуация не прояснится. Если тест на коронавирус положительный, ученик остается дома на две недели. Когда идти в школу, решает семейный врач”, — говорится в сообщении на сайте.

Также администрацией школы рекомендовано при посещении школы иметь личное дезинфицирующее средство для рук. "В школе также есть возможность использовать дезинфицирующие средства для рук. Если у ребенка появляются симптомы, указывающие на коронавирус, во время учебы в школе, ученик изолирован от других учеников, вызывается родитель и уведомляется городской департамент образования и департамент здравоохранения".

Похожие требования в Таллиннской гимназии Ляэнемере: “В целях предотвращения распространения COVID-19 вход родителей в здание школы ограничен. Ученики и родители, вернувшиеся из стран, находящихся в зоне риска, менее 14 дней назад, должны соблюдать 14-дневный карантин. В случае появления симптомов заболевания дыхательных путей, таких как кашель, першение в горле, температура, общая слабость и чувство усталости, следует оставаться дома и известить классного руководителя”.

Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия помимо требований оставаться дома при симптомах заболевания и уведомлять классного руководителя о возвращении перед началом учебного года из стран, в отношении которых предусмотрено время самоизоляции, просит побеспокоиться о сменной обуви. “Спортивная обувь не является сменной обувью. Чистота здания в большей степени зависит от этого”, — подчеркивает администрация.

Судя по информации на сайте школы ученики, вынужденные оставаться на самоизоляции, будут находиться на дистанционном обучении, получая от учителей полноценные инструкции для выполнения всех заданий и прохождения учебного материала через ekool и по школьной электронной почте.

“Во избежание полного закрытия школы и перевода на дистанционное обучение до стабилизации ситуации мы предпринимаем следующие меры:

в школе разработан план по предотвращению распространения вируса с описанием всех мер, которые школа будет предпринимать в различных ситуациях при обнаружении вируса. А школа — это все работники, ученики и вы, уважаемые родители;

будет осуществляться измерение температуры детей и работников, потому что в учебном процессе участвуют только здоровые дети и работники;

школа закупила все необходимые средства для соблюдения общих правил гигиены, однако лишним не будет, если у каждого ребёнка будут свои индивидуальные средства личной гигиены;

произойдут изменения в учебном процессе (начало и окончание уроков, различное время перемен в зависимости от класса, классная система обучения — за каждым классом будет закреплен конкретный кабинет), которые позволят рассредоточение детей в здании. А нас в этом году уже 811 учеников и 92 работника”, — также говорится на сайте школы.



Как эти планы будут работать на практике, мы увидим уже 2 сентября, когда в школах начнется плановая учеба.

Официальные рекомендации на 2020/21 учебный год Министерства образования и науки с описанием мер предотвращения распространения коронавируса можно прочитать на сайте ведомства — на эстонском и русском. Все вопросы и ответы по работе учебных заведений в период пандемии можно посмотреть на сайте Министерства образования и науки можно посмотреть здесь на эстонском (на данный момент это более полная версия) и русском языках.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!