Могут ли дети выступать в суде и на что это влияет? Юрист продолжает ликбез читателей RusDelfi

В судебных спорах, касающихся ребенка, очень важно услышать голос ребенка. Под термином “услышать” подразумевается узнать мнение ребенка о сложившейся ситуации и акцептировать его, разумеется, с поправкой на возраст.

Официально суд заслушивает ребенка лично начиная с 10 лет. В некоторых случаях суд может заслушать ребенка и младше 10 лет, если уровень развития ребенка это позволяет. Помимо прочего, к любому судебному процессу, напрямую связанному с ребенком (будь то опека или порядок общения), привлекаются специалисты из отдела по защите прав детей (по месту жительства каждого из родителей). Также, ребенку назначается отдельный независимый адвокат, действующий исключительно в интересах ребенка и для защиты его прав и свобод.

Привлеченные специалисты предоставляют суду свое объективное мнение, свободное от предрассудков, учитывая мнение каждой из сторон. Для этого они беседуют лично как с родителями, так и с ребенком, вне зависимости от его возраста (разумеется, если ребенок уже умеет говорить). В ходе беседы выясняются все обстоятельства, имеющие важное значение в конкретном деле. Как уже ранее было написано, с определенного возраста с ребенком напрямую разговаривает судья. С точки зрения формальности все выглядит достаточно убедительно. Однако на практике идеальный алгоритм для соблюдения объективности и обеспечения прав человека выглядит несколько иначе.

Ярким примером будет случай из практики, когда ребенок в течение нескольких лет проживал с одним родителем. Пусть это будет папа в данном случае. Со вторым родителем ребенок общался, но жить не хотел. По логике вещей вторым родителем в данном случае будет мама. Родители спорили в суде по поводу того, с кем же должен проживать ребенок. Ребенок был уже в том возрасте, когда не только специалисты, призванные защищать его интересы, но и судья должны были интересоваться личным мнением ребенка относительно того, с кем он хочет жить. На всех заслушиваниях ребенок говорил, что любит обоих родителей, но жить хочет с папой. Все четко и понятно. Вот только в решении, которое пришло из суда, говорилось о том, что ребенок должен проживать с мамой, а папе был назначен запрет на приближение к ребенку на год. Суд счел, что ребенок оказался в сфере влияния папы и на самом деле ребенок высказал мнение папы, а не свое, что влечет за собой травмирование детской психики. Для исключения дальнейшего влияния папы на ребенка, папе было запрещено приближаться к ребенку, а также общаться с ним по телефону или другим средствам связи как в устной, так и в письменной форме.