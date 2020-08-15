Магия чисел: за 7 месяцев в Эстонии родилось 7777 детей
По данным отдела народонаселения министерства внутренних дел, в Эстонии в июле родилось 1287 детей – 622 девочки и 665 мальчиков.
По данным отдела народонаселения министерства внутренних дел, в Эстонии в июле родилось 1287 детей – 622 девочки и 665 мальчиков.
Министр народонаселения Рийна Солман отметила, что июль особенно порадовал. “Прошедший месяц был в этом отношении самым щедрым — родилось на 76 детей больше, чем в июне, и на целых 332 ребёнка больше, чем в феврале. Всего же за семь первых месяцев года родилось 7777 малышей,” — сказала министр, добавив, что скорее всего август порадует ещё больше и, что говорится, “пойдёт на рекорд года”, но предупредила, что в репродуктивный возраст в Эстонии вступает всё меньше женщин, так что в ближайшие годы ожидается спад рождаемости. “Но я верю, что в благодаря проведению правильной семейной политики нам удастся это положение исправить, отчаиваться не надо,” — убеждена министр.
В июле родилась 21 пара близнецов — четыре пары мальчиков, одиннадцать пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 467 детей, в Харьюмаа — 173, на Хийумаа — 3, в Ида-Вирумаа — 81, Йыгевамаа — 27, Ярвамаа — 29, Ляэнемаа — 26, Ляэне-Вирумаа — 55, Пылвамаа — 16, Пярнумаа — 92, Рапламаа — 36, на Сааремаа — 27, в Тартумаа — 186, Валгамаа — 18, Вильяндимаа — 31, Вырумаа — 20. В июле девочек чаще всего называли Алисой, Софией и Евой (по 9), мальчиков — Робином (15), Расмусом (11) и Себастианом (9).
В прошлом месяце было заключено 920 браков — 91 у нотариусов и 102 у священников. Зарегистрировано 274 развода, из них 38 — нотариусами. В июле умерло 1256 человек.
Министр народонаселения Рийна Солман говорит, что июль всегда был излюбленным месяцем молодожёнов — так и на этот раз. “К счастью, погода в общем и целом благоприятствовала и вступившие в брак смогли без помех отпраздновать радостное событие в кругу семьи и друзей.” Смену имени произвело 150 человек, из них новое имя взяли 32, фамилию — 111, а и имя, и фамилию — 7 желающих. Среди них — 104 женщины и 46 мужчин.
В прошлом году родился 1391 ребёнок, умерло 1327 человек, было заключено 887 и расторгнуто 220 браков, имя сменили 192 человека.
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