ФОТО | Комната для подарков и огромные траты: мама 22 детей рассказала, как готовится к праздникам

Сью Рэдфорд из графства Ланкашир рассказала, сколько потратила на подарки в этом году.

Семья Сью и Ноэля Рэдфордов считается самой большой в Великобритании. Их первый ребенок появился на свет 30 лет назад, а последний, 22-ой по счету, родился в апреле этого года.

Каждое Рождество супруги тратят неимоверное количество денег на подарки для всех своих детей. Обычно семье требуется от 60 до 70 рулонов оберточной бумаги и целая гора коробок. Сью настолько преуспела в упаковывании подарков, что называет себя “демоном-упаковывателем”. 20 презентов она может красиво обернуть за 15 минут. Для хранения подарков супруги выделили в доме отдельную комнату.

Потом дети часами разворачивают новые игрушки, одежду, книги и гаджеты.

В этом году Рэдфорды купили подарки на 5 тысяч фунтов — более 5500 евро. На каждого ребенка тратится от 100 до 250 фунтов стерлингов (от 110 до 275 евро).

Сью родила первенца в 14 лет. После девятого ребенка ее муж Ноэль сделал вазэктомию. Однако вскоре после операции мужчина решился на обратную вазэктомию. С тех пор семья продолжала расти, почти все их дети — погодки: 30-летний Крис, 25-летняя Софи, 23-летняя Клои, 22-летний Джек, 20-летний Дэниел, 18-летний Люк, 17-летняя Милли, 16-летняя Кэйти, 15-летний Джеймс, 14-летняя Элли, 13-летняя Эйми, 12-летний Джош, 11-летний Макс, 9-летняя Тилли, 7-летний Оскар, 6-летний Каспер, 4-летняя Хэлли, 3-летняя Фиби, 2-летний Арчи и 8-месячная Хайди.