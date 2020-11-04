Эксперт: вероятность поражения легких у детей при COVID-19 составляет 2,4%

“Вероятность поражения легких не превышает 2,4% и с возрастом увеличивается”, — сказал он.

Горелов также отметил, что симптомы коронавируса у детей и взрослых практически не различаются. “В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых. При этом симптомы практически не отличаются — может быть и температура, и кашель”, — сказал он.

По словам эксперта, дети редко жалуются на потерю обоняния и вкуса, но в основном из-за того, что не очень понимают, как это объяснить. Меры профилактики коронавирусной инфекции для детей используются такие же, как и для взрослых. “Если появляются катаральные симптомы, то необходимо оставить ребенка дома”, — подчеркнул эксперт.

Горелов пояснил, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии провели анализ данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за девять месяцев. Бессимптомное течение отмечалось у 32,3% детей, а легкое — у 49,9%. Тяжелые формы коронавирусной инфекции были лишь у 0,2%.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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