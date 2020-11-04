Эксперт: вероятность поражения легких у детей при COVID-19 составляет 2,4%

“Вероятность поражения легких не превышает 2,4% и с возрастом увеличивается”, — сказал он.
Горелов также отметил, что симптомы коронавируса у детей и взрослых практически не различаются. “В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых. При этом симптомы практически не отличаются — может быть и температура, и кашель”, — сказал он.
По словам эксперта, дети редко жалуются на потерю обоняния и вкуса, но в основном из-за того, что не очень понимают, как это объяснить. Меры профилактики коронавирусной инфекции для детей используются такие же, как и для взрослых. “Если появляются катаральные симптомы, то необходимо оставить ребенка дома”, — подчеркнул эксперт.
Горелов пояснил, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии провели анализ данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за девять месяцев. Бессимптомное течение отмечалось у 32,3% детей, а легкое — у 49,9%. Тяжелые формы коронавирусной инфекции были лишь у 0,2%.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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