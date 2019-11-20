20.11.2019, 17:32

Эксперт: начинать говорить с детьми о кибербезопасности нужно уже в детском саду


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Эксперт: начинать говорить с детьми о кибербезопасности нужно уже в детском саду
Photo by Todd Trapani from Pexels

Сегодняшние дети и молодые люди, естественно, гораздо лучше своих родителей ориентируются в цифровом мире, но смелость молодежи и желание обо всем узнавать иногда могут обернуться неприятностями. Вот почему интернет-эксперты рекомендуют регулярно разговаривать с детьми о кибербезопасности, причем начинать делать это следует в совсем юном возрасте.

Обучение правилам безопасности — вместо блокировки

Руководитель подразделения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственных инфосистем Тыну Таммер сказал, что один из способов контролировать использование Интернета детьми — это задействовать различные программы ограничения и блокировки, но поскольку дети пользуются Интернетом на разных устройствах, а более продвинутые также умеют манипулировать контролирующими приложениям, подобная модель более не является эффективной. Поэтому детей следует обучать основам поведения в Интернете в самом раннем возрасте — уже с 5 лет.

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“Дети этого возраста уже являются активными интернет-пользователями, причем самыми большими угрозами для них являются сомнительные ссылки, а также появляющиеся в результате вирусы и вредоносные программы, которые дети могут, сами того не зная, установить на компьютер”, — пояснил Таммер.

Все как в реальной жизни

Чтобы избежать проблем, ребенок должен понимать, что в Интернете нельзя делать ничего, чего он не стал бы делать в реальной жизни. Например, принимать запросы на дружбу от незнакомцев, общаться с незнакомцами и принимать от них подарки или ссылки.

“Ребенок должен понимать, что в Интернете можно встретить много кого, включая людей с дурными намерениями, которые обычно хотят выманить деньги у него самого или его родителей”, — сказал Таммер.

Как защитить личные данные?

С дошкольниками следует активно обсуждать темы интернет-общения и защиты личных данных. Ютубер Сидни Томсон — патрон нацеленной на эстонских школьников программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung — сказала, что многие дети общаются с кем-то, кого они знают только онлайн. В таком случае детям следует объяснить, что, если они не на 100% уверены в намерениях собеседника, лучше не отправлять незнакомым людям данные, компрометирующие фотографии и прочие материалы, способные поставить под угрозу собственное благополучие.

“У меня тоже есть друзья, которых я никогда не видела в реальной жизни, но мы много общаемся виртуально, — призналась Томсон. — Однако, если кто-то из знакомых в Интернете начнет у меня что-то вымогать, я немедленно сообщу об этом веб-констеблю, а если это произошло на портале социальной сети — то и администратору такого портала”.

Известный ютубер Виктория Виллиг рассказала недавно, что этим летом лично столкнулась с вымогательством в Интернете, когда в результате неосторожного нажатия на ссылку был похищен ее аккаунт в социальной сети, а за его возврат злоумышленники потребовали денег. К счастью, с помощью администраторов портала проблему удалось быстро решить.

“Тогда я поняла, что поскольку вся моя жизнь и работа находятся на этом портале, если я потеряю аккаунт, ущерб окажется невосполнимым. Поэтому важно, чтобы на эту тему постоянно говорили, и чтобы люди знали о потенциальных опасностях”, — добавила Виллиг.

Первым делом — сообщить родителям

По словам Тыну Таммера, детям следует как можно раньше объяснить, что они никак не виноваты в распространении в сети неуместного контента, в кибератаках или сообщениях с угрозами, и что о каждом подозрительном случае следует рассказывать отцу или матери. Он привел пример распространявшейся в прошлом году в Интернете игры Momo, где выдуманный персонаж страшной наружности, манипулируя детьми, заставлял их выполнять опасные задания, о чем многие дети не решались сразу рассказать родителям.

“Родитель должен быть тем, кому ребенок может доверять, если сталкивается в Интернете с неприятными, пугающими или докучливыми материалами или людьми, — отметил Таммер. — Рассказывающие о кибербезопасности уроки должны быть обязательными в каждой школе, а родителям следует наблюдать за успехами своих детей в этой сфере столь же внимательно, как за успеваемостью по математике или истории”.

Таммер подчеркнул, что важно быть для детей партнером в том, что касается кибербезопасности, и вместе с ними учиться тому, как безопасно вести себя в Интернете, чтобы предупреждать возможные проблемы, а не быть вынужденным потом их решать.

Советы родителям — как говорить о кибербезопасности:

• Сначала вникните в вопрос сами, а затем поделитесь знаниями с ребенком.

• Начинайте объяснять ребенку правила поведения в сети с раннего возраста.

• Регулярно говорите с ребенком на темы кибербезопасности и проявляйте интерес к его занятиям.

• Не вините ребенка в том, какой контент можно найти в сети.

• Простым языком объясните ребенку, что такое деликатная информация и почему ее нельзя распространять.

• Установите дома добрые обычаи и правила использования Интернета.