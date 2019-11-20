Эксперт: начинать говорить с детьми о кибербезопасности нужно уже в детском саду

Обучение правилам безопасности — вместо блокировки

Руководитель подразделения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственных инфосистем Тыну Таммер сказал, что один из способов контролировать использование Интернета детьми — это задействовать различные программы ограничения и блокировки, но поскольку дети пользуются Интернетом на разных устройствах, а более продвинутые также умеют манипулировать контролирующими приложениям, подобная модель более не является эффективной. Поэтому детей следует обучать основам поведения в Интернете в самом раннем возрасте — уже с 5 лет.

“Дети этого возраста уже являются активными интернет-пользователями, причем самыми большими угрозами для них являются сомнительные ссылки, а также появляющиеся в результате вирусы и вредоносные программы, которые дети могут, сами того не зная, установить на компьютер”, — пояснил Таммер.

Все как в реальной жизни

Чтобы избежать проблем, ребенок должен понимать, что в Интернете нельзя делать ничего, чего он не стал бы делать в реальной жизни. Например, принимать запросы на дружбу от незнакомцев, общаться с незнакомцами и принимать от них подарки или ссылки.

“Ребенок должен понимать, что в Интернете можно встретить много кого, включая людей с дурными намерениями, которые обычно хотят выманить деньги у него самого или его родителей”, — сказал Таммер.

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