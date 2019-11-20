Эксперт: начинать говорить с детьми о кибербезопасности нужно уже в детском саду

С дошкольниками следует активно обсуждать темы интернет-общения и защиты личных данных. Ютубер Сидни Томсон — патрон нацеленной на эстонских школьников программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung — сказала, что многие дети общаются с кем-то, кого они знают только онлайн. В таком случае детям следует объяснить, что, если они не на 100% уверены в намерениях собеседника, лучше не отправлять незнакомым людям данные, компрометирующие фотографии и прочие материалы, способные поставить под угрозу собственное благополучие.
“У меня тоже есть друзья, которых я никогда не видела в реальной жизни, но мы много общаемся виртуально, — призналась Томсон. — Однако, если кто-то из знакомых в Интернете начнет у меня что-то вымогать, я немедленно сообщу об этом веб-констеблю, а если это произошло на портале социальной сети — то и администратору такого портала”.
Известный ютубер Виктория Виллиг рассказала недавно, что этим летом лично столкнулась с вымогательством в Интернете, когда в результате неосторожного нажатия на ссылку был похищен ее аккаунт в социальной сети, а за его возврат злоумышленники потребовали денег. К счастью, с помощью администраторов портала проблему удалось быстро решить.
“Тогда я поняла, что поскольку вся моя жизнь и работа находятся на этом портале, если я потеряю аккаунт, ущерб окажется невосполнимым. Поэтому важно, чтобы на эту тему постоянно говорили, и чтобы люди знали о потенциальных опасностях”, — добавила Виллиг.
Первым делом — сообщить родителям
По словам Тыну Таммера, детям следует как можно раньше объяснить, что они никак не виноваты в распространении в сети неуместного контента, в кибератаках или сообщениях с угрозами, и что о каждом подозрительном случае следует рассказывать отцу или матери. Он привел пример распространявшейся в прошлом году в Интернете игры Momo, где выдуманный персонаж страшной наружности, манипулируя детьми, заставлял их выполнять опасные задания, о чем многие дети не решались сразу рассказать родителям.
“Родитель должен быть тем, кому ребенок может доверять, если сталкивается в Интернете с неприятными, пугающими или докучливыми материалами или людьми, — отметил Таммер. — Рассказывающие о кибербезопасности уроки должны быть обязательными в каждой школе, а родителям следует наблюдать за успехами своих детей в этой сфере столь же внимательно, как за успеваемостью по математике или истории”.
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