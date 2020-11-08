Департамент статистики: у 88 отцов в Эстонии — 10 и более детей

По состоянию на начало этого года в Эстонии проживало 304 800 отцов и 132 200 дедушек. Отцам в среднем 53 года, дедушкам — 66 лет. Самые молодые отцы еще не достигли совершеннолетия, а 7 отцов уже прожили более 100 лет. Такие данные к сегодняшнему Дню отца опубликовал Департамент статистики Эстонии.
Больше всего отцов проживает в Харьюмаа (129 200) и меньше всего на Хийумаа (2 600). Что касается доли отцов среди всех мужчин уезда, то картина обратная — самая высокая доля отцов на Хийумаа (55%) и самая низкая в Харьюмаа (45,8%).
В среднем, на одного отца приходится 1,91 ребенка. Один ребенок — у 37,7% отцов, двое детей — у 41,7%. У 15% — три ребенка, у 3,8% — четыре, у 1,2% — пятеро детей. У 88 отцов — 10 и более детей.
Более половины отцов имеют среднее образование, треть — высшее и менее четверти отцов имеют основное образование. По данным регистра занятости, уровень занятости отцов на сентябрь составлял 61%. В возрасте до 50 лет трудоустроены более 75% отцов.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Директор назвал причину смерти Жванецкого